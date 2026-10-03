Άνετες νίκες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό πριν το Champions League

Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός εξασφάλισαν άνετες νίκες στην 2η αγωνιστική της Waterpolo League ανδρών, λίγο πριν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Οι «πράσινοι» επικράτησαν του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τον Ηλυσιακό εκτός έδρας. Πλέον, αμφότερες οι ομάδες ετοιμάζονται για την πρεμιέρα των ομίλων του Champions League.

Οι επιδόσεις στην Waterpolo League

Ο Παναθηναϊκός ήταν ο πρώτος που αγωνίστηκε χρονικά, καταφέρνοντας να νικήσει τον ΠΑΟΚ με διπλό σκορ, 20-10, στην αναμέτρηση που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Μάζη έδειξε την κυριαρχία της από νωρίς, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στο Ιλίσιο, όπου αντιμετώπισε τον Ηλυσιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν εκτός έδρας με σκορ 20-4, προσθέτοντας και αυτοί μια άνετη νίκη στο ενεργητικό τους. Και οι δύο ομάδες διπλασίασαν τις νίκες τους στο πρωτάθλημα, διατηρώντας το αήττητο.

Ευρωπαϊκές προκλήσεις στο Champions League

Μετά τις επιτυχίες στην εγχώρια διοργάνωση, η προσοχή των δύο ελληνικών ομάδων στρέφεται πλέον στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του μια εκτός έδρας δοκιμασία, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέιγ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της φάσης των «16» του Champions League.

Ο Ολυμπιακός, με τη σειρά του, πριν ταξιδέψει στη Γερμανία για τον αγώνα με το Ανόβερο την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, θα δώσει την πρώτη του αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Champions League. Οι αγώνες αυτοί σηματοδοτούν την έναρξη της ευρωπαϊκής τους πορείας για τη φετινή σεζόν.

Άλλες αναμετρήσεις της 2ης αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Waterpolo League ανδρών, εκτός από τις νίκες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, υπήρξαν και άλλα αποτελέσματα. Τις νίκες τους διπλασίασαν επίσης οι ομάδες του Απόλλωνα Σμύρνης, του Πανιωνίου και του Υδραϊκού, δείχνοντας καλή αγωνιστική κατάσταση.

Αναλυτικά τα φύλλα αγώνα

ΝΟ Χανίων (Γιώργος Κατσουλάκης): Σάχου, Κλωθάκης, Κόρακας 1, Αυγουστιανάκης 1, Χωματάς, Δήμου, Ιβάνοφ 6, Χαριτάκης, Αποστολάκης, Μαζοκοπάκης 1, Βατράι 2, Τζανακάκης, Κουτρουλάκης Στ., Σπανδάγος, Κοξ.

Πανιώνιος (Θοδωρής Χατζηθεοδώρου): Παρτσόγλου, Μπουζαλάς, Μπιτσάκος Κ. 1, Καρατζάς, Τσολακούδης 2, Γούβης 2, Γραμματικός 3, Μπιτσάκος Α. 4, Λάζιτς, Γούνας 3, Κούκουνας, Καπετανάκης 1, Μαυροβουνιώτης, Λαμπάτος 1.

ΠΑΟΚ (Πλατανίτης): Βεκρής, Προσινικλής, Μπιτσάκος 1, Γιλντίζ 1, Δερβίσης 2, Μπόμπος, Ντέλιτς 3, Κολόμβος 1, Μανθογιάννης, Λυκούδης 2, Σιορδίλης, Τάτσης, Καραλής.

Παναθηναϊκός (Μάζης): Γουάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος 2, Σκουμπάκης, Παπανικολάου 2, Γκιουβέτσης 3, Αλβέρτης 2, Κουρούβανης, Καλογερόπουλος 1, Νικολαΐδης Γ. 3, Παπασηφάκης 2, Νικολαΐδης Δ. 1, Γούντχεντ, Ηλιόπουλος, Κοπελιάδης 4.

Ηλυσιακός (Γιάννης Πρίμπας): Τρελλόπουλος, Αθ. Λαμπρόπουλος, Μαρσέλλος, Κεχαλάρης, Γκιτσάκης, Φ. Λαμπρόπουλος, Σπηλιόπουλος 1, Κάργας 1, Σιάμας, Σφηκάκης, Λεμπέσης 2, Πάτσικας, Κωνσταντάς, Μάμμος, Τσιρώνης 1.

Ολυμπιακός (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Γεωρβασάκης 1, Αλαμάνος 2, Γενηδουνιάς 4, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 1, Γκίλλας 1, Σολανάκης, Αλαφραγκής 3, Λόντσαρ, Χαρκόφ 2, Δήμου 3, Τζωρτζάτος, Πούρος 3, Μαθιόπουλος 1.

Με πληροφορίες από: Gazzetta