«Πότε θα ’ρθει η Εθνική;»: Αποθέωση από μικρούς φίλους της Ελλάδας έξω από την Τούμπα

Πολύ όμορφες εικόνες εκτυλίχθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας το Σάββατο, μετά την προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας. Πλήθος μικρών παιδιών είχε συγκεντρωθεί με μεγάλη ανυπομονησία, περιμένοντας την αποστολή της «γαλανόλευκης» μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση με τη Γερμανία για το Nations League.

Η αναμονή των νεαρών φιλάθλων τελικά ανταμείφθηκε, καθώς οι διεθνείς ποδοσφαιριστές εμφανίστηκαν και γνώρισαν την αποθέωση, αφιερώνοντας χρόνο στα παιδιά για αυτόγραφα και φωτογραφίες, δημιουργώντας μία ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα.

Η αναμονή των μικρών φιλάθλων

Πολλά μικρά παιδιά περίμεναν με ανυπομονησία την έξοδο της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας έξω από την Τούμπα. Η αναμονή αυτή εκτυλίχθηκε το Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης των διεθνών, και μία ημέρα πριν από τον κρίσιμο αγώνα.

Καθώς περνούσε η ώρα, η προσμονή των νεαρών φίλων της Εθνικής μεγάλωνε. Άρχισαν να τραγουδούν ρυθμικά το σύνθημα «Πότε θα ’ρθει, πότε θα ’ρθει η Εθνική», δημιουργώντας μία πολύ όμορφη και ενθουσιώδη ατμόσφαιρα έξω από το γήπεδο.

Η άφιξη και η αποθέωση των διεθνών

Η υπομονή των παιδιών τελικά ανταμείφθηκε, όταν οι ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας έκαναν την εμφάνισή τους. Οι διεθνείς γνώρισαν την αποθέωση από το πλήθος του κόσμου που είχε συγκεντρωθεί έξω από την Τούμπα, με τους μικρούς φίλους να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους.

Οι νεαροί φίλαθλοι έσπευσαν αμέσως κοντά στους ποδοσφαιριστές, με σκοπό να εξασφαλίσουν μία φωτογραφία μαζί τους ή ένα αυτόγραφο από τους αγαπημένους τους παίκτες της «γαλανόλευκης».

Η ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών

Οι παίκτες της Ελλάδας δεν χάλασαν το χατίρι στα παιδιά που τους περίμεναν. Αντιθέτως, αφιέρωσαν χρόνο για να ανταποκριθούν στις επιθυμίες τους, δείχνοντας την εκτίμησή τους για την υποστήριξη.

Οι διεθνείς φωτογραφήθηκαν με τους μικρούς φίλους τους, βγάζοντας selfies, και υπέγραψαν αυτόγραφα, ανταποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και τον ενθουσιασμό που εισέπραξαν από τους νεαρούς φιλάθλους.

Η δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το σύνολο των όμορφων αυτών στιγμών καταγράφηκε και δημοσιεύτηκε από την ίδια την Εθνική ομάδα. Ένα σχετικό βίντεο αναρτήθηκε στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της «Ethniki Omada».

Η δημοσίευση συνοδεύτηκε από τη χαρακτηριστική ατάκα «Πότε θα ’ρθει, πότε θα ’ρθει η Εθνική», την οποία φώναζαν ρυθμικά τα παιδιά. Το βίντεο αυτό κυκλοφόρησε λίγες ώρες πριν από το μεγάλο παιχνίδι που ακολουθούσε.

Το πλαίσιο του αγώνα για το Nations League

Οι παραπάνω σκηνές εκτυλίχθηκαν μία ημέρα πριν από την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Ο αγώνας αυτός, που ανήκει στο πλαίσιο του Nations League, ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί σε μία κατάμεστη Τούμπα.

Η παρουσία των μικρών φιλάθλων και η αποθέωση που επιφύλαξαν στους διεθνείς προσέθεσε μία ξεχωριστή νότα ενθουσιασμού στην ατμόσφαιρα, ενόψει της σημαντικής αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta