Ρεντζιάς: «Νέα εποχή για τη GBL – Έχουμε πολλά να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια»

Ο CEO της GBL, Ευθύμης Ρεντζιάς, μίλησε για την επικείμενη έναρξη της νέας σεζόν του πρωταθλήματος, εκφράζοντας την ανυπομονησία που επικρατεί. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα εποχή στην οποία έχει εισέλθει η λίγκα, καθώς και στις υψηλές προσδοκίες για το μέλλον του ελληνικού μπάσκετ. Το πρωτάθλημα της GBL 2026-27 αναμένεται να ξεκινήσει το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου.

Έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς δήλωσε πως ξεκινά μια νέα αγωνιστική περίοδος με πολύ υψηλές προσδοκίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ομάδες έχουν ενισχυθεί σημαντικά, γεγονός που ανεβάζει το επίπεδο του πρωταθλήματος.

Πρόσθεσε ότι το πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και εκτίμησε πως οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες με ένταση, ποιότητα και μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι το τέλος της σεζόν.

Προσδοκίες και ευχές για το πρωτάθλημα

Ο CEO της GBL υπογράμμισε τη σημασία του να απολαύσουν όλοι το μπάσκετ. Κάλεσε τους φιλάθλους να γεμίσουν τα γήπεδα και να στηρίξουν τις ομάδες τους. Στόχος είναι να δημιουργηθεί όλοι μαζί μια αγωνιστική περίοδος αντάξια της δυναμικής που έχει σήμερα το ελληνικό μπάσκετ.

Επίσης, ευχήθηκε υγεία σε όλους τους αθλητές και τους ανθρώπους των ομάδων. Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή του για καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η ανάληψη των καθηκόντων του CEO

Ο Ευθύμης Ρεντζιάς αναφέρθηκε στην ανάληψη της θέσης του πρώτου CEO της GBL, χαρακτηρίζοντάς την ως μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα σημαντική ευθύνη. Σημείωσε ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα, σε συνεργασία με τους συνεργάτες του. Αυτή η πρόοδος, όπως τόνισε, επετεύχθη με τη σταθερή στήριξη και την εμπιστοσύνη της διοίκησης.

Ευχαρίστησε τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που του έδειξε και για την ελευθερία να εργαστούν με συγκεκριμένο πλάνο και στόχους.

Νέος κύκλος και στόχοι για την GBL

Ο κ. Ρεντζιάς επεσήμανε ότι τώρα ανοίγει ένας νέος κύκλος για την GBL. Ο βασικός στόχος είναι η συνεχής εξέλιξη του πρωταθλήματος σε όλα τα επίπεδα. Αυτό περιλαμβάνει την αγωνιστική, εμπορική, επικοινωνιακή και οργανωτική του διάσταση.

Η προσπάθεια επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ακόμη πιο σύγχρονου και ελκυστικού προϊόντος. Το προϊόν αυτό απευθύνεται τόσο στους φιλάθλους, όσο και στις ομάδες και τους συνεργάτες της λίγκας.

Όραμα και δυνατότητες για το μέλλον

Ο CEO της GBL τόνισε ότι υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά, αλλά και πολλές δυνατότητες. Η λίγκα έχει θέσει νέους στόχους, έχει αναπτύξει νέες ιδέες και διαθέτει ένα ξεκάθαρο όραμα για τα επόμενα χρόνια.

Το σημαντικό, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι υπάρχει πλέον η ευκαιρία να δημιουργήσουν. Κατέληξε λέγοντας πως έχουν πολλά να δημιουργήσουν στο πλαίσιο αυτής της νέας εποχής για το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta