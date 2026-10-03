Euroleague: Ιστορικά ρεκόρ για Βαλένθια και Παρτίζαν

Ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν η Βαλένθια και η Παρτίζαν, χάρη στις νίκες που πέτυχαν κατά την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague. Οι δύο ομάδες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους, ολοκληρώνοντας την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της διοργάνωσης με εντυπωσιακό τρόπο. Οι επιτυχίες τους τις κατατάσσουν ανάμεσα στις κορυφαίες της φετινής σεζόν, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους.

Η ολοκλήρωση της «διαβολοβδομάδας» και οι αήττητοι

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague έφτασε στο τέλος της, αφήνοντας πίσω της σημαντικά αποτελέσματα. Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, τέσσερις ομάδες παραμένουν αήττητες, διατηρώντας το απόλυτο των νικών. Πρόκειται για τον Παναθηναϊκό, τη Φενέρμπαχτσε, τη Βαλένθια και την Παρτίζαν, οι οποίες έχουν δείξει εξαιρετική εικόνα στο ξεκίνημα της διοργάνωσης.

Οι τέσσερις αυτές ομάδες έχουν καταφέρει να κερδίσουν και τους τρεις αγώνες τους, δημιουργώντας προσδοκίες για τη συνέχεια της πορείας τους. Η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα που επέδειξαν στις πρώτες αναμετρήσεις τους τις φέρνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, με τη Βαλένθια και την Παρτίζαν να ξεχωρίζουν ιδιαίτερα λόγω των ιστορικών επιτευγμάτων τους.

Το επιθετικό ρεκόρ της Βαλένθια

Η Βαλένθια, γνωστή και ως «νυχτερίδες», έχει κάνει αισθητή την παρουσία της από την αρχή της διοργάνωσης, παρά τις πολλές αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο ρόστερ της το καλοκαίρι. Η ομάδα επέδειξε ιδιαίτερη έφεση στην επίθεση, καταφέρνοντας να σκοράρει υψηλό αριθμό πόντων στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Αυτή η επιθετική της προσέγγιση την οδήγησε σε ένα ιστορικό ρεκόρ για την EuroLeague.

Συγκεκριμένα, η Βαλένθια είναι η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που έχει σκοράρει 95 ή περισσότερους πόντους και στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Οι επιδόσεις της ήταν 96 πόντοι κόντρα στην Μπεσίκτας, 111 πόντοι απέναντι στην Μπασκόνια και 105 πόντοι εναντίον της Βιλερμπάν. Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε μπροστάρης σε αυτή την εντυπωσιακή πορεία, οδηγώντας την ομάδα του σε διαδοχικές νίκες.

Η αήττητη πορεία της Παρτίζαν

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν κατάφερε επίσης να γράψει ιστορία με την αήττητη πορεία της στις πρώτες τρεις αγωνιστικές. Η ομάδα του Πεναρόγια, έστω και με δυσκολία, κατάφερε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Μπάγερν, επικρατώντας με σκορ 86-84. Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για την επίτευξη του ρεκόρ της.

Με το απόλυτο 3/3 στις νίκες, η Παρτίζαν σημείωσε ένα πρωτοφανές επίτευγμα στην ιστορία της. Είναι η πρώτη φορά που η σερβική ομάδα ξεκινάει τη διοργάνωση με τρεις συνεχόμενες νίκες, δείχνοντας την δυναμική της. Η επιτυχία αυτή προσθέτει ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του συλλόγου στην EuroLeague.

Ιστορικές επιδόσεις για τις δύο ομάδες

Οι νίκες της Βαλένθια και της Παρτίζαν την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague δεν ήταν απλώς δύο ακόμα αποτελέσματα, αλλά σηματοδότησαν ιστορικά ρεκόρ για τους συλλόγους τους. Η Βαλένθια ξεχώρισε για την επιθετική της δεινότητα, καταγράφοντας πρωτοφανή επίδοση στον αριθμό πόντων στις πρώτες αναμετρήσεις.

Αντίστοιχα, η Παρτίζαν κατάφερε να διατηρήσει το απόλυτο των νικών για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, δείχνοντας την δυναμική της. Και οι δύο ομάδες έχουν θέσει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στην EuroLeague, με τις επιδόσεις τους να συζητιούνται ήδη στους κύκλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta