Τούχελ: Οι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι ανησυχούν για το μέλλον τους

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, αποκάλυψε ότι οι Άγγλοι παίκτες της Μάντσεστερ Σίτι εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον τους. Η δήλωση αυτή έρχεται μετά την απόφαση που βρήκε τους «Πολίτες» ένοχους για οικονομικές παραβιάσεις. Το θέμα των παραβιάσεων αποτελεί μόνιμο αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των παικτών, όπως ανέφερε ο Τούχελ.

Η απόφαση της Premier League και οι παραβιάσεις

Την περασμένη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, μία ανεξάρτητη επιτροπή της Premier League έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για οικονομικές παραβιάσεις. Συγκεκριμένα, ο αγγλικός σύλλογος βρέθηκε ένοχος για 114 από τις 115 παραβιάσεις που διερευνήθηκαν.

Οι παραβιάσεις αυτές αφορούν την περίοδο μεταξύ του 2009 και του 2018. Παρά την ετυμηγορία, οι «Πολίτες» συνεχίζουν να τονίζουν την αθωότητά τους.

Η ανησυχία των παικτών της Σίτι

Ο Τόμας Τούχελ παραδέχτηκε ότι συγκεκριμένοι παίκτες, όπως οι Μαρκ Γκουεχί, Έλιοτ Άντερσον και Νίκο Ο'Ράιλι, είναι αγχωμένοι αναφορικά με την εκδίκαση της υπόθεσης. Ο άλλοτε προπονητής της Τσέλσι αποκάλυψε πως το σκάνδαλο του αγγλικού συλλόγου είναι μόνιμο θέμα συζήτησης μεταξύ των παικτών της εθνικής.

«Είναι ανήσυχοι ή μήπως προβληματισμένοι; Νομίζω ότι αυτή θα ήταν μια πολύ ανθρώπινη αντίδραση αν δεν ξέρεις τι συμβαίνει με την ομάδα που υπέγραψες», δήλωσε ο Τούχελ. Πρόσθεσε πως οι παίκτες είναι ακόμα νέοι και φιλόδοξοι, και τους λένε ότι είναι εντελώς αθώοι, χωρίς να γνωρίζουν τι συμβαίνει.

Ο Γερμανός τεχνικός περιέγραψε την έκταση των συζητήσεων: «Μιλάμε γι' αυτό στο δείπνο και σε ένα τραπέζι οκτώ ή δώδεκα ατόμων. Φυσικά, μιλάμε γι' αυτό μέχρι και στο πρωινό». Επίσης, σημείωσε ότι «είναι ένα μεγάλο θέμα στο προπονητικό καμπ» και ότι «μιλάμε μαζί τους, αλλά μόνο για λίγο».

Απόσπαση προσοχής και επικέντρωση στις προπονήσεις

Ο Τούχελ ισχυρίστηκε ότι η είδηση πως η Σίτι κρίθηκε ένοχη για τη συντριπτική πλειοψηφία των κατηγοριών αποτελούσε «απόσπαση της προσοχής». Ωστόσο, διευκρίνισε στη συνέχεια ότι η τριάδα των παικτών έχει επικεντρωθεί τώρα στις προπονήσεις, παρά το γεγονός ότι το θέμα παραμένει στην ατζέντα.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για τους νεαρούς αθλητές, οι οποίοι προσπαθούν να διατηρήσουν την επαγγελματική τους συγκέντρωση εν μέσω των εξελίξεων που αφορούν τον σύλλογό τους.

Η στάση της Μάντσεστερ Σίτι και η έφεση

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της ετυμηγορίας της ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League. Ο σύλλογος δικαιολογεί τη στάση του, υποστηρίζοντας ότι οι πληρωμές που η επιτροπή θεωρεί «ψεύτικες» δεν προήλθαν από τους ίδιους τους ιδιοκτήτες της ομάδας.

Σύμφωνα με την υπερασπιστική γραμμή της Σίτι, οι εν λόγω πληρωμές προήλθαν από την κυβέρνηση του Άμπου Ντάμπι. Η έφεση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της νομικής διαμάχης και την προσπάθεια του συλλόγου να ανατρέψει την απόφαση που τον βρίσκει ένοχο.

Το μέλλον των παικτών σε περίπτωση υποβιβασμού

Ο Τόμας Τούχελ άφησε να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο επιλογής παικτών της Μάντσεστερ Σίτι για την εθνική ομάδα, ακόμη και αν τελικά ο σύλλογος υποβιβαστεί από την Premier League. Η δήλωση αυτή προσφέρει μια δόση σιγουριάς στους παίκτες, παρά την αβεβαιότητα για το μέλλον του συλλόγου τους.

«Πάντα προσπαθώ να επιλέγω την καλύτερη ομάδα. Το καμπ, η περίσταση, το τουρνουά», ανέφερε ο Τούχελ. «Δεν θα το αποκλείσω ποτέ αυτό, επειδή δεν παίζουν στην κορυφαία κατηγορία της χώρας τους. Πρέπει να το εξετάσουμε κατά περίπτωση», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την προσέγγισή του βάσει αξιοκρατίας και όχι κατηγορίας στην οποία αγωνίζεται ο σύλλογος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta