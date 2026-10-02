Αποτροπιασμό προκαλεί ένα ακόμη περιστατικό έμφυλης βίας που σημειώθηκε στο Λαύριο, όταν ένας 32χρονος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του και επιτέθηκε με μαχαίρι σε αυτήν και τον νυν σύντροφό της. Η επίθεση έλαβε χώρα μπροστά στα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, ενώ οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Η εισβολή και η επίθεση με μαχαίρι

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, ο 32χρονος δράστης αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της πρώην συντρόφου του. Αφού έσπασε με βαριοπούλα το παράθυρο, εισήλθε στο εσωτερικό της οικίας.

Στη συνέχεια, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη πρώην σύντροφό του και στον 33χρονο νυν σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα. Το περιστατικό αυτό συνέβη ενώ τα δύο ανήλικα αγόρια, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, βρίσκονταν εντός της οικίας.

Σοβαροί οι τραυματισμοί των θυμάτων

Η 32χρονη γυναίκα τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα, καθώς και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος άνδρας φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων. Και οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η 32χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια στον «Ευαγγελισμό», όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάσταση της υγείας τόσο της γυναίκας όσο και του άνδρα χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Μαρτυρίες γειτόνων για προηγούμενη ένταση

Οι μαρτυρίες γειτόνων της περιοχής του Λαυρίου, οι οποίες αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές, περιγράφουν μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του. Μεταξύ άλλων, οι γείτονες φέρονται να τον άκουγαν να της λέει «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Η παρουσία των ανήλικων παιδιών κατά την επίθεση

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στην οικία βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του 32χρονου. Τα παιδιά, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, ήταν παρόντα τη στιγμή της επίθεσης, γεγονός που προσθέτει στη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Οι αναφορές των γειτόνων και οι πληροφορίες σχετικά με την επίθεση έχουν προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Με πληροφορίες από: Reader