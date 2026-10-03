Ο Γιασικεβίτσιους αποθέωσε τον Σαργκιούνας και σχολίασε για τους Λιθουανούς

Η Φενέρμπαχτσε έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις της στη EuroLeague, σημειώνοντας τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Μετά την πιο πρόσφατη επικράτηση επί της Ντουμπάι BC με σκορ 76-66, ο προπονητής της ομάδας, Σάρας Γιασικεβίτσιους, μίλησε για την πορεία της ομάδας και την απόδοση συγκεκριμένων παικτών, κάνοντας παράλληλα και ένα χιουμοριστικό σχόλιο.

Η δυναμική αρχή της Φενέρμπαχτσε στη Euroleague

Η τουρκική ομάδα έχει επιδείξει μια δυναμική εκκίνηση στην τρέχουσα σεζόν της EuroLeague, καταγράφοντας ένα αήττητο σερί. Μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων αγωνιστικών, η Φενέρμπαχτσε παραμένει στην κορυφή, έχοντας σημειώσει ισάριθμες νίκες, γεγονός που υπογραμμίζει την καλή της αγωνιστική κατάσταση.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία της ομάδας ήρθε απέναντι στην Ντουμπάι BC, σε έναν αγώνα που έληξε με σκορ 76-66. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα προστέθηκε στις προηγούμενες νίκες, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση της ομάδας στο ξεκίνημα της διοργάνωσης και δείχνοντας τις προθέσεις της για τη συνέχεια.

Εγκωμιαστικά λόγια για τον Ίγκνας Σαργκιούνας

Μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια στον συμπατριώτη του, Ίγκνας Σαργκιούνας, εκφράζοντας την πλήρη ικανοποίησή του για την παρουσία του στο παρκέ. Ο Λιθουανός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στην ενέργεια που προσφέρει ο Σαργκιούνας στην ομάδα, θεωρώντας την καθοριστική.

«Νομίζω ότι ο Ίγκνας καταλαβαίνει ακριβώς τι ζητάμε από εκείνον: να έρχεται από τον πάγκο και να μας δίνει ενέργεια. Και αυτό ακριβώς μας δίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γιασικεβίτσιους. Με αυτή τη δήλωση, ο προπονητής υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο του παίκτη ως πηγή δυναμισμού για την ομάδα.

Ο ρόλος και η προσαρμογή του Λιθουανού παίκτη

Ο Γιασικεβίτσιους πρόσθεσε πως ο Ίγκνας Σαργκιούνας βρίσκεται σε μια περίοδο προσαρμογής σε ένα νέο σύστημα παιχνιδιού, κάτι που είναι φυσιολογικό δεδομένου του παρελθόντος του. «Μαθαίνει ένα διαφορετικό σύστημα. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ήταν σε μία ομάδα και πριν από αυτό αγωνιζόταν στο αμερικανικό κολεγιακό πρωτάθλημα», εξήγησε ο προπονητής, δίνοντας το πλαίσιο της αγωνιστικής του πορείας.

Σύμφωνα με τον Γιασικεβίτσιους, ο παίκτης πρέπει να συνεχίσει να μπαίνει στο παιχνίδι και να φέρνει ενέργεια, καθώς αυτό είναι το κύριο ζητούμενο από εκείνον. «Πολλές φορές, όταν μπαίνει, παίζει παντού, πραγματικά με φουλ ρυθμό. Αυτό ακριβώς έχω στο μυαλό μου — ενέργεια, ενέργεια», τόνισε ο προπονητής, αναδεικνύοντας τη σημασία της αδιάκοπης προσπάθειας και της έντασης.

Ο προπονητής σημείωσε επίσης ότι η απόδοση του Σαργκιούνας μπορεί να παρουσιάζει διακυμάνσεις στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά η ενέργεια είναι σταθερά παρούσα. «Κάποιες φορές μπορεί να τα πάει καλύτερα, κάποιες φορές χειρότερα σε αυτό το σημείο της σεζόν, αλλά η ενέργεια είναι εκεί. Πραγματικά μας τη δίνει σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν», ανέφερε. Τέλος, εξέφρασε την προσδοκία να χτίσει ο παίκτης πάνω σε αυτή την ενέργεια, καθώς «με τόσα πολλά παιχνίδια χρειάζεσαι όλους τους παίκτες».

Το χιουμοριστικό σχόλιο για τους Λιθουανούς παίκτες

Πέρα από τις δηλώσεις για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και του Σαργκιούνας, ο Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν παρέλειψε να κάνει και ένα αστείο σχόλιο σχετικά με την παρουσία Λιθουανών παικτών στο ρόστερ της Φενέρμπαχτσε. Με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του, ο προπονητής εξέφρασε την επιθυμία του για περισσότερους συμπατριώτες του, αλλά αναγνώρισε τους περιορισμούς που υπάρχουν.

«Όσον αφορά τους Λιθουανούς, δεν μπορώ να φέρω εδώ περισσότερους Λιθουανούς απ’ ό,τι Τούρκους. Μακάρι», δήλωσε ο Γιασικεβίτσιους, προσθέτοντας μια νότα χιούμορ στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη της Φενέρμπαχτσε και ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις του με έναν ανάλαφρο τόνο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta