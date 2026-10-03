Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον απάντησε στις αποδοκιμασίες των φίλων της Παρτίζαν

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, παίκτης της Μπάγερν Μονάχου, τοποθετήθηκε σχετικά με τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από τους φίλους της Παρτίζαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων. Ο Αμερικανός γκαρντ εξήγησε επίσης τον λόγο πίσω από τον έντονο πανηγυρισμό του μετά από ένα καλάθι που σημείωσε απέναντι στην πρώην του ομάδα. Η αναμέτρηση, η οποία διεξήχθη στην έδρα της Μπάγερν, βρήκε νικήτρια την Παρτίζαν με σκορ 86-84, συνεχίζοντας το επιτυχημένο της σερί στη EuroLeague.

Η αναμέτρηση στο Μόναχο και η νίκη της Παρτίζαν

Ένα τρομερό παιχνίδι μπάσκετ έλαβε χώρα στο Μόναχο, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φιλάθλους, με την Παρτίζαν να είναι τελικά η ομάδα που χαμογέλασε στο φινάλε. Η σερβική ομάδα κατάφερε να φύγει με ένα σημαντικό διπλό από την έδρα της Μπάγερν, επικρατώντας με οριακό σκορ 86-84. Αυτή η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς σηματοδότησε το 3/3 για την Παρτίζαν στη φετινή διοργάνωση της EuroLeague, διατηρώντας το αήττητο σερί της και εδραιώνοντας τη θέση της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η αναμέτρηση ήταν γεμάτη ένταση και συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα. Παρά την προσπάθεια της Μπάγερν να ανατρέψει την κατάσταση και να διεκδικήσει τη νίκη εντός έδρας, η Παρτίζαν έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο αποτέλεσμα.

Η εξαιρετική εμφάνιση του Ντουέιν Ουάσινγκτον

Κορυφαίος για την ομάδα της Μπάγερν αναδείχθηκε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος πραγματοποίησε ένα καταπληκτικό παιχνίδι απέναντι στην πρώην του ομάδα. Ο Αμερικανός γκαρντ βρέθηκε σε εξαιρετική μέρα, δείχνοντας την ποιότητά του και την ικανότητά του να ηγείται στο παρκέ, παρά το γεγονός ότι αγωνιζόταν κόντρα σε γνώριμα πρόσωπα και φιλάθλους.

Συγκεκριμένα, ο Ουάσινγκτον τελείωσε τον αγώνα με 20 πόντους, όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του. Πρόσθεσε στην στατιστική του 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο, συμβάλλοντας σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Κατέγραψε επίσης 2 λάθη, αγωνιζόμενος συνολικά για 23 λεπτά. Η συνολική του απόδοση ήταν καθοριστική για την Μπάγερν, παρόλο που δεν ήταν αρκετή για να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη.

Οι δηλώσεις για τις αποδοκιμασίες και τον πανηγυρισμό

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ντουέιν Ουάσινγκτον μίλησε για τις αποδοκιμασίες που δέχθηκε από τους φίλους της Παρτίζαν, οι οποίοι βρέθηκαν στο γήπεδο του Μονάχου. Ο παίκτης ξεκαθάρισε ότι ο τρόπος που αγωνίζεται και πανηγυρίζει είναι ο συνήθης του και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παιχνιδιού του, χωρίς να υποκρύπτει καμία πρόθεση ασέβειας προς την πρώην του ομάδα ή τους φιλάθλους της.

«Όχι, φυσικά και όχι», δήλωσε ο Ουάσινγκτον, απαντώντας στο ερώτημα αν δεν θα πανηγύριζε. «Αν νομίζατε ότι δεν θα πανηγύριζα, τότε μάλλον δεν με έχετε δει να παίζω. Έτσι παίζω από τότε που ήρθα στην EuroLeague, ακόμα και πριν, στο NBA. Παίζω με την καρδιά μου, με πολλή αγάπη. Δεν ήταν τίποτα εναντίον των Grobari. Ξέρω ότι με αγαπούν και με στηρίζουν. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ασέβεια», τόνισε ο Αμερικανός γκαρντ, θέλοντας να διαλύσει κάθε παρεξήγηση σχετικά με τη συμπεριφορά του στον αγώνα.

Η τελευταία επίθεση της Μπάγερν

Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αναφέρθηκε επίσης στην τελευταία επίθεση της Μπάγερν, η οποία δεν απέδωσε καρπούς και στέρησε από την ομάδα του την ευκαιρία να διεκδικήσει τη νίκη. Εξήγησε ότι υπήρχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την κρίσιμη αυτή φάση του παιχνιδιού, με στόχο να βρεθεί η ομάδα σε πλεονεκτική θέση και να ληφθεί η σωστή απόφαση για το τελευταίο σουτ.

«Αυτό το είχαμε σχεδιάσει», είπε ο Ουάσινγκτον, περιγράφοντας την τακτική προσέγγιση. «Θέλαμε να βρεθούμε σε καλή θέση και να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Ο Όμπστ βγήκε από το σκριν και η ιδέα ήταν, αν ήταν ελεύθερος, να του δώσουμε την μπάλα για το σουτ. Όμως η μπάλα ήρθε σε μένα. Ο Χέις ακούμπησε λίγο την μπάλα και αξίζει συγχαρητήρια για την απίστευτη άμυνα που έπαιξε, αλλά και γενικότερα για ολόκληρη την εμφάνισή του στο παιχνίδι», συμπλήρωσε, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια του αντιπάλου παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta