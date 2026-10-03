Ο Παναθηναϊκός θυμίζει ξανά την εποχή Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να επιστρέφει στην εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, παρουσιάζοντας ξανά στοιχεία που τον είχαν καθιερώσει ως «δυναστεία» στην Euroleague. Η ομάδα εμφανίζεται απολαυστική και ισοπεδωτική, φέρνοντας χαμόγελα σε φιλάθλους, παίκτες και όλο το επιτελείο, κάτι που είχε να συμβεί εδώ και περίπου 15 χρόνια. Αυτή η ολική επαναφορά έχει φέρει μια νέα πνοή, με τον Σέρβο προπονητή να δίνει έμφαση στην ψυχική και σωματική υγεία των αθλητών.

Η επιστροφή σε εποχές «δυναστείας»

Ο Γιώργος Κούβαρης περιγράφει την ολική επαναφορά του Παναθηναϊκού, τονίζοντας ότι η ομάδα έχει αρχίσει να δείχνει και πάλι τα στοιχεία εκείνα με τα οποία έχτιζε τη δική της «δυναστεία» στην Euroleague. Πρόκειται για μια εικόνα που οι φίλοι του «τριφυλλιού» είχαν να δουν για πολλά χρόνια, συγκεκριμένα περίπου 15. Η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει συντελέσει στην αναβίωση αυτής της αγωνιστικής ταυτότητας.

Η ομάδα παρουσιάζεται με έναν τρόπο που θυμίζει έντονα τις επιτυχίες του παρελθόντος, προσφέροντας θέαμα και αποτελεσματικότητα. Αυτή η επιστροφή σε υψηλά στάνταρ απόδοσης έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αισιοδοξίας και ενθουσιασμού, τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, φέρνοντας ξανά τον Παναθηναϊκό στο προσκήνιο της ευρωπαϊκής σκηνής.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο παρκέ

Μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι για μια ακόμη φορά απολαυστικός. Η ομάδα χαρακτηρίζεται ως ισοπεδωτική, καθηλωτική και υπερηχητική, με πολλά ακόμη επίθετα να μπορούν να περιγράψουν τον τρόπο παιχνιδιού της. Αυτή η εντυπωσιακή απόδοση είναι κάτι που είχε να παρατηρηθεί για πάρα πολλά χρόνια, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το σύλλογο.

Παρόλα αυτά, κάποιες «κακές γλώσσες» έχουν αναφερθεί στη δυναμικότητα των αντιπάλων που έχει αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» έως τώρα, όπως η Παρί, η Βιλερμπάν και η Μακάμπι. Οι αναμετρήσεις αυτές διεξήχθησαν εντός έδρας και, σύμφωνα με αυτούς, δεν είχαν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ωστόσο, υπάρχει και η άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έκανε τους αντιπάλους να μοιάζουν ακόμα χειρότεροι από ό,τι πραγματικά μπορεί να είναι.

Ο ίδιος ο «Ζοτς» στη συνέντευξη Τύπου τόνισε με στόμφο ότι «είναι η Euroleague και τίποτε δεν είναι εύκολο», υπογραμμίζοντας ότι κάθε αγώνας έχει τις δικές του προκλήσεις, ανεξάρτητα από το όνομα του αντιπάλου. Αυτή η δήλωση του Ομπράντοβιτς ενισχύει την πεποίθηση ότι η ομάδα προσεγγίζει κάθε παιχνίδι με την απαιτούμενη σοβαρότητα και συγκέντρωση.

Το κλίμα στα αποδυτήρια και η αλλαγή

Ο φετινός Παναθηναϊκός έχει φέρει πολλά χαμόγελα, όχι μόνο στους φιλάθλους του, αλλά και στους ίδιους τους παίκτες, οι οποίοι πραγματικά «γουστάρουν» πολύ φέτος. Το ίδιο ισχύει και για όλους όσοι εργάζονται στην ομάδα, δημιουργώντας ένα θετικό και ενωτικό κλίμα. Αυτή η αλλαγή στην ατμόσφαιρα είναι εμφανής και μεταφράζεται σε καλύτερη απόδοση στο γήπεδο.

Ενώ υπάρχει μέγιστος σεβασμός για την προσφορά του προηγούμενου προπονητή, με αποκορύφωμα την Euroleague του 2024, η οποία θα κοσμεί για πάντα την οροφή του «T-Center», θεωρείται ότι είχε «χάσει» την ομάδα και τα αποδυτήρια. Αυτό ήταν κάτι που φαινόταν και το γνώριζε όλος ο κόσμος. Η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη και τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά μέσα στα παιχνίδια, καθώς είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τα θετικά «vibes» που υπάρχουν.

Η φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς για τους παίκτες

Μετά το τέλος ενός αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δήλωσε ότι «θέλω οι παίκτες να είναι χαρούμενοι». Αυτή η φράση αποτελεί το επίκεντρο της προπονητικής του φιλοσοφίας. Για τον Ομπράντοβιτς, η προτεραιότητα είναι η υγεία των παικτών, τόσο η ψυχική όσο και η σωματική. Θεωρεί ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι θεμελιώδη για την ομαλή λειτουργία και την επιτυχία της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής πιστεύει ακράδαντα ότι μόνο όταν οι αθλητές είναι υγιείς και ευτυχισμένοι, μπορούν να αποδώσουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Μετά την εξασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας, έρχονται όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, καθώς έτσι και μόνο έτσι μπορεί να υπάρχει «υγεία» μέσα στην ομάδα, ώστε να λειτουργούν όλα σωστά και να επιτυγχάνονται οι στόχοι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta