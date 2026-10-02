Ο Ομπράντοβιτς ικανοποιημένος με την απόδοση του Παναθηναϊκού για 40 λεπτά

Ο Παναθηναϊκός σημείωσε μία ακόμα σημαντική νίκη στην EuroLeague, επικρατώντας με σαρωτικό τρόπο της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτή η επικράτηση σηματοδοτεί την τρίτη συνεχόμενη επιτυχία για τους «πράσινους» στη διοργάνωση, φτάνοντας έτσι το απόλυτο 3/3. Ο προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του, τονίζοντας ότι αγωνίστηκαν καλά καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών του αγώνα.

Η κυριαρχική εμφάνιση του Παναθηναϊκού

Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα δυναμικοί στην αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, καταφέρνοντας να την «πάρουν παραμάζωμα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται. Η νίκη αυτή εδραιώνει την εξαιρετική πορεία του Παναθηναϊκού στην EuroLeague, καθώς μετρά πλέον τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας το αήττητο της πορείας του στη διοργάνωση.

Η ομάδα του «τριφυλλιού» επέδειξε για ακόμα μία φορά τα θετικά της στοιχεία, με την άμυνα να λειτουργεί σε υψηλά επίπεδα και να κρατά τους αντιπάλους σε χαμηλό σκορ. Παράλληλα, η επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν αποτελεσματική, δουλεύοντας «ρολόι» και συμβάλλοντας καθοριστικά στην επικράτηση.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προέβη σε δηλώσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του. Ο «Ζοτς» τόνισε πως η ομάδα του αγωνίστηκε καλά και στα 40 λεπτά της αναμέτρησης, γεγονός που τον άφησε απόλυτα ικανοποιημένο με όσα είδε στο παρκέ.

Ο έμπειρος προπονητής αναγνώρισε ότι υπήρξαν κάποιες στιγμές χαλάρωσης κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ωστόσο χαρακτήρισε αυτό το φαινόμενο ως φυσιολογικό. Υπογράμμισε τη θετική διάθεση των παικτών του να αγωνίζονται, καθώς και το γεγονός ότι παίζουν ως ομάδα, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της ομάδας.

Η αμυντική και επιθετική λειτουργία του «τριφυλλιού»

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισε στην αναμέτρηση ήταν η τρομερή άμυνα που εφάρμοσε ο Παναθηναϊκός. Οι αθλητές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κρατώντας τους αντιπάλους τους σε χαμηλά επίπεδα σκοραρίσματος. Αυτή η αμυντική προσήλωση αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο θετικό στοιχείο στις εμφανίσεις της ομάδας.

Ταυτόχρονα, η επίθεση του «τριφυλλιού» παρουσίασε εξαιρετική λειτουργία. Οι παίκτες συνεργάστηκαν αρμονικά, με αποτέλεσμα η επιθετική μηχανή να δουλεύει «ρολόι». Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση, σε συνδυασμό με την ισχυρή άμυνα, συνέβαλαν στην κυριαρχική εικόνα του Παναθηναϊκού καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Προκλήσεις και προοπτικές για το μέλλον

Παρά την ικανοποίηση για την τρέχουσα απόδοση, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έθεσε και τους επόμενους στόχους για την ομάδα. Επεσήμανε την ανάγκη να βρεθεί ο τρόπος ώστε να ενταχθούν πλήρως και οι υπόλοιποι παίκτες στο σύνολο. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση του ρόστερ και την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αθλητών.

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στο δύσκολο πρόγραμμα που ακολουθεί, ένα ζήτημα για το οποίο έχει ήδη μιλήσει. Εξέφρασε την ελπίδα ότι, δεδομένου του μεγάλου αριθμού παιχνιδιών που έχει η ομάδα μέσα στη σεζόν, θα υπάρξει επαρκής χρόνος για να αγωνιστούν όλοι οι παίκτες. Τόνισε ότι πρόκειται για πολύ καλούς παίκτες με εμπειρία, υπογραμμίζοντας την αξία του βάθους του ρόστερ για τις απαιτήσεις της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Athletiko