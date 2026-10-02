Ο Παναθηναϊκός και η σύγκριση των δύο τελευταίων ετών: Από το χάος στην οργάνωση

Ο Νίκος Παπαδογιάννης ανατρέχει στις δύο προηγούμενες χρονιές του Παναθηναϊκού, κάνοντας λόγο για «προπονητική ασυναρτησία και εξωαγωνιστικό χάος». Η σύγκριση με τον φετινό Παναθηναϊκό, υπό την καθοδήγηση του «καινούριου Ομπράντοβιτς», αναδεικνύει μια σαφή διαφορά στην οργάνωση και τη φιλοσοφία της ομάδας. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι θα μπορούσε να είχε επιτευχθεί με το υλικό που διέθετε η ομάδα τις προηγούμενες σεζόν, αν υπήρχε η σημερινή κατεύθυνση.

Η προηγούμενη διετία και οι χαμένες ευκαιρίες

Ο Εργκίν Άταμαν, μετά το «θαύμα του Βερολίνου», είχε κερδίσει το δικαίωμα για ανανέωση του συμβολαίου του και ένα παχυλό πριμ. Ωστόσο, η πραγματικότητα του γηπέδου δεν μπορεί να διαψευστεί ή να κρυφτεί, σύμφωνα με τον αρθρογράφο. Οι δύο προηγούμενες χρονιές χαρακτηρίστηκαν από ασυναρτησία στην προπονητική προσέγγιση και χάος εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ειδικότερα, κατά το δεύτερο μισό της περυσινής σεζόν, ο Τούρκος προπονητής είχε στη διάθεσή του ένα υλικό που περιελάμβανε παίκτες όπως ο Ναν, ο Σλούκας, ο Όσμαν και ο Χουάντσο. Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ισάξιο, αν όχι ανώτερο, από αυτό με το οποίο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη φετινή χρονιά. Παρόλα αυτά, η ομάδα σημείωσε «δύο τρύπες στο νερό».

Ευρωπαϊκή και εγχώρια αποτυχία

Οι αποτυχίες της προηγούμενης διετίας ήταν εμφανείς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός κινδύνευσε να μείνει εκτός πλέι-οφ, σε μια χρονιά μάλιστα όπου ο σύλλογος οραματιζόταν τη στέψη μέσα στο ίδιο του το «σπίτι». Αντί αυτού, έζησε έναν «απόλυτο εφιάλτη», όπως περιγράφεται.

Η αποτυχία δεν περιορίστηκε μόνο στην Ευρώπη, αλλά επεκτάθηκε και εντός των τειχών, με την ομάδα να μην καταφέρνει τους στόχους της. Ο Παναθηναϊκός της προηγούμενης διετίας χαρακτηρίζεται ως ένα «κακόγουστο αστείο», το οποίο γίνεται ακόμη πιο κακόγουστο όταν συγκρίνεται με την εικόνα της φετινής ομάδας.

Ο φετινός Παναθηναϊκός και η νέα φιλοσοφία

Ο φετινός Παναθηναϊκός, υπό την καθοδήγηση του «καινούριου Ομπράντοβιτς», παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Παρά το γεγονός ότι είναι ελλιπής, η ομάδα διαθέτει «αρχή, μέση και τέλος», όντας «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του προπονητή του». Αυτή η ομάδα έχει κατεύθυνση, σουλούπι, φιλοσοφία και αρχές, στοιχεία που έλειψαν στο παρελθόν.

Αυτό που έχει δημιουργήσει ο Ομπράντοβιτς μοιάζει με «υβρίδιο βγαλμένο από τα εργαστήρια του σύγχρονου μπάσκετ». Το σύγχρονο μπάσκετ απαιτεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ταχυδύναμη, αθλητικότητα, αμυντικές τανάλιες, ομαδικό πνεύμα και ανθεκτικό κινητήρα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στο «positional size», δηλαδή στο μπόι και το εκτόπισμα σε κάθε θέση της πεντάδας, αλλά και του πάγκου.

Το ρόστερ και οι προσθήκες

Το ρόστερ του φετινού Παναθηναϊκού, αν και ενδεχομένως να του λείπει ένα κορμί στη θέση «5», είναι «πλημμυρισμένο από δυναμικούς πολυθεσίτες». Αυτοί οι παίκτες είναι ικανοί να υπηρετήσουν μια άμυνα με αλλαγές, να εφαρμόσουν παγίδες σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου, καθώς και να εκτελέσουν προπονητικά τρικ. Όλα αυτά γίνονται με υψηλότατο δείκτη ταλέντου και πείρας.

Η άφιξη του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις έδωσε άμεσα μια νέα διάσταση στην ομάδα. Ο Αμερικανός παίκτης είναι ένα «τριάρι» που έχει την ικανότητα να ποστάρει, ένα «τεσσάρι» που σουτάρει και τρέχει, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και ως πλέι-μέικερ από τα βάθη της ρακέτας. Επιπλέον, διακρίνεται για την «άμυνα του θανάτου» που παίζει, προσφέροντας πολύτιμες λύσεις.

Οι πρώτες αναμετρήσεις και η εξαίρεση

Αναγνωρίζεται ότι οι ομάδες που αντιμετώπισαν οι «πράσινοι» στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής σεζόν ήταν χαμηλού επιπέδου. Αυτοί οι αντίπαλοι κινδυνεύουν να πέσουν «σαν βαρίδια στο μπαλαούρο της βαθμολογίας», υποδηλώνοντας την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη υποστεί μία ήττα στο μοναδικό παιχνίδι όπου βρέθηκε απέναντι σε έναν «ρωμαλέο, στιβαρό και σοβαρό» αντίπαλο. Αυτή η αναμέτρηση ήταν εναντίον του ΠΑΟΚ, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη για προσοχή απέναντι σε ισχυρότερες ομάδες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta