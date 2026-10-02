Η Φενέρμπαχτσε νίκησε την Ντουμπάι με 76-66 και έκανε το 3-0 στην Euroleague

Η Φενέρμπαχτσε σημείωσε την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες στην Euroleague, επικρατώντας της Ντουμπάι με τελικό σκορ 76-66. Ο Μάρκους Μπίνγκαμ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, οδηγώντας την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι, το οποίο στο δεύτερο ημίχρονο απέκτησε χαρακτήρα αγώνα πλέι οφ, κρίθηκε στις λεπτομέρειες των τελευταίων λεπτών.

Η επικράτηση της Φενέρμπαχτσε στην Euroleague

Η ομάδα της Φενέρμπαχτσε κατάφερε να επιβληθεί της Ντουμπάι με 76-66, διατηρώντας το αήττητο σερί της στη Euroleague με 3-0. Σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από ένταση και δυνατές άμυνες, ειδικά μετά την ανάπαυλα, οι Τούρκοι βρήκαν τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία. Η Ντουμπάι, παρά την επιστροφή της στο παιχνίδι, δεν είχε καθαρό μυαλό στο τελευταίο τρίλεπτο, κάτι που της στοίχισε τη νίκη.

Ο πρωταγωνιστής Μάρκους Μπίνγκαμ

Ο Μάρκους Μπίνγκαμ, ο οποίος αγωνίζεται ως ρούκι, ήταν ο κορυφαίος της Φενέρμπαχτσε. Ο Αμερικανός σέντερ σημείωσε 20 πόντους με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα, έχοντας 4/5. Επιπλέον, συνέλεξε 8 ριμπάουντ, «απλώνοντας» το γήπεδο σε ένα κλειστό παιχνίδι και προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η δυναμική εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο αγώνας ξεκίνησε με τη Ντουμπάι να προηγείται αρχικά με 9-10. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και μέχρι το τελευταίο τρίλεπτο του ημιχρόνου, η Φενέρμπαχτσε κυριάρχησε τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, δημιουργώντας μια διαφορά που έφτασε το 38-23. Ο Μπίνγκαμ συνέβαλε με 2/2 τρίποντα, ενώ ο Μπάλντγουϊν μπήκε δυνατά στη δεύτερη περίοδο. Η Ντουμπάι, με μπροστάρη τον Ντιακιτέ, τρίποντα από Οκόμπο και Μπέικον, και βελτιωμένη άμυνα, επέστρεψε και μείωσε σε 42-39 μέχρι την ανάπαυλα.

Κρίσιμες στιγμές και άμυνες στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, το παιχνίδι έγινε ντέρμπι, με τη Ντουμπάι να ισοφαρίζει σε 49-49 μετά από τρίποντο του ΜακΚίνλεϊ-Ράιτ. Οι άμυνες είχαν τον πρώτο λόγο και για τις δύο ομάδες, με τη Φενέρ να βρίσκει λύσεις μέσω των Μπάλντγουιν και Φόρεστ, φτάνοντας στο 55-51. Η αναμέτρηση απέκτησε έναν πιο σκληρό χαρακτήρα, με ελάχιστο σκορ, και η Ντουμπάι ισοφάρισε ξανά σε 61-61 μετά από συνεχόμενα επιθετικά ριμπάουντ. Ωστόσο, οι Κι και Σιλντς έδωσαν προβάδισμα 65-61 στη Φενέρ, και ένα τρίποντο του Μπίνγκαμ ανέβασε τη διαφορά στο 74-64, ολοκληρώνοντας τον αγώνα στο 76-66.

Οι επιδόσεις των παικτών και τα στατιστικά

Εκτός από τον Μάρκους Μπίνγκαμ, καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπράξτον Κι, ο οποίος είχε 12 πόντους (με 6/10 δίποντα), 7 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, παρουσιάζοντας μια εξαιρετική «2-way» παρουσία στο δεύτερο μέρος. Για την Ντουμπάι, ο Έλι Οκόμπο «κουβάλησε» επιθετικά την ομάδα του με 18 πόντους, έχοντας 3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα και 6/10 βολές. Από την άλλη πλευρά, ο Τόκο Σενγκέλια έμεινε στους 4 πόντους, καθώς η Φενέρ τον «χτυπούσε» συνεχώς στην άμυνα. Τέλος, τα 11 ριμπάουντ (3 επιθετικά, 8 αμυντικά) του Καμπενγκέλε πήγαν στράφι, καθώς δεν είχε την ίδια επιρροή στο παιχνίδι της Ντουμπάι όπως σε άλλες περιπτώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta