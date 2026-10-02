Η Μπαρτσελόνα νίκησε άνετα την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη με 82-95

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη με τελικό σκορ 82-95, σε έναν αγώνα που δεν εξελίχθηκε σε ντέρμπι. Οι Καταλανοί διέσχισαν με άνεση τα στενά του Βοσπόρου, εξασφαλίζοντας μια εύκολη νίκη στην έδρα των Τούρκων. Η ομάδα της Βαρκελώνης επέδειξε συνέπεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, διατηρώντας διψήφια διαφορά πόντων για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης.

Η κυριαρχία της Μπαρτσελόνα από νωρίς

Η Μπαρτσελόνα έδειξε τις προθέσεις της από την πρώτη περίοδο, επιβάλλοντας υψηλό τέμπο και φτάνοντας τη διαφορά έως το +12, με το σκορ να διαμορφώνεται αρχικά σε 8-20. Η Μπεσίκτας αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στην επίθεση, σουτάροντας απελπιστικά με 3/14 από κάθε απόσταση. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μαζέψουν τη διαφορά έως το τέλος της περιόδου, κλείνοντας στο 17-25, χάρη στην ενέργεια και τις λύσεις που προσέφερε ο Σκότι Ουίλμπεκιν.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, οι Τούρκοι επιχείρησαν να αντιδράσουν, μειώνοντας το σκορ σε 24-27. Ωστόσο, η Μπαρτσελόνα βρήκε άμεσα απαντήσεις, με τον Κέβιν Πάντερ να σημειώνει διαδοχικούς προσωπικούς πόντους, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 29-40 στο 15ο λεπτό του αγώνα.

Διψήφια διαφορά και ευστοχία από τους Καταλανούς

Η Μπεσίκτας παρέμεινε ασταθής στην επίθεση, καθώς η Μπαρτσελόνα συνέχιζε να βρίσκει διαφορετικούς πρωταγωνιστές ανά δίλεπτο. Αυτή η επιθετική πολυφωνία επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να πάνε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 12 πόντων, με το σκορ στο ημίχρονο να είναι 40-52. Η Μπαρτσελόνα βασίστηκε στην ευστοχία της στο τρίποντο, έχοντας 6/11, σε αντίθεση με τους γηπεδούχους που είχαν ένα απελπιστικό ποσοστό 4/20 (20%) από την περιφέρεια.

Η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια επίπεδα και στην τρίτη περίοδο, με το σκορ να φτάνει στο 45-59. Η Μπεσίκτας δεν κατάφερε να βρει ένα καλό δίλεπτο ή τρίλεπτο για να επιστρέψει δυναμικά στον αγώνα, παραμένοντας ευάλωτη στην άμυνα. Στο 27ο λεπτό, η διαφορά είχε φτάσει στο 56-71, με τους Καταλανούς να μην αντιμετωπίζουν την παραμικρή δυσκολία στη διατήρηση του προβαδίσματος.

Ο ρόλος των πρωταγωνιστών και η αντίδραση της Μπεσίκτας

Η Μπαρτσελόνα, έχοντας επιθετική πολυφωνία και έναν Γκίμπσον σε καταπληκτικό βράδυ, διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Ουμόγια Γκίμπσον ξεχώρισε, αναλαμβάνοντας την κατεύθυνση, την πίεση στην μπάλα, τη δημιουργία και το σκοράρισμα, αναδεικνυόμενος σε MVP της αναμέτρησης.

Παρά το +17 (64-81) που έφτασε η Μπαρτσελόνα, υπήρξε μια στιγμιαία χαλάρωση, με τους Καταλανούς να χάνουν λέι απ, δίνοντας έτσι μια ευκαιρία επιστροφής στην Μπεσίκτας. Αυτό ανάγκασε τον προπονητή Σέκουλιτς να καλέσει διαδοχικά τάιμ άουτ, καθώς οι Τούρκοι μείωσαν σε 73-83 στο 35ο λεπτό. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η μπάλα πήγε στον Κέβιν Πάντερ, ο οποίος με τέσσερις διαδοχικούς πόντους, «έσβησε τη φωτιά» και επανέφερε την ηρεμία στην ομάδα του. Ο Πάντερ, αν και δεν έκανε το καλύτερο παιχνίδι του στην Euroleague, δήλωσε παρών όταν η Μπεσίκτας επιχείρησε να επιστρέψει.

Οι προσπάθειες των γηπεδούχων

Από την πλευρά της Μπεσίκτας, ο Ζίζιτς κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες, όπως και ο Ντότσον. Ο Ουίλμπεκιν, παρότι άστοχος έξω από τα 6.75 μέτρα, έδειξε την προσωπικότητά του σε συγκεκριμένες στιγμές του αγώνα.

Ωστόσο, υπήρξαν και παίκτες που θα μπορούσαν να είχαν καλύτερη απόδοση. Ο Ομορούγι χαρακτηρίστηκε απογοητευτικός, ενώ ο Ντε Τζούλιους με το ατομικό του παιχνίδι δεν βοήθησε όσο θα έπρεπε. Ο Κορκμάζ δεν πήρε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή του αγώνα για την τουρκική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta