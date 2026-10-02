Ο Παναθηναϊκός «έπνιξε» αμυντικά τη Μακάμπι στο πρώτο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός επέδειξε μια εξαιρετική αμυντική λειτουργία στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του με τη Μακάμπι, στο πλαίσιο της φετινής Euroleague. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να «πνίξουν» τους αντιπάλους τους, περιορίζοντάς τους σε έναν πολύ χαμηλό αριθμό πόντων. Αυτή η επίδοση επιβεβαίωσε για ακόμα μια φορά την αμυντική τους σταθερότητα, κλέβοντας την παράσταση.

Η αμυντική κυριαρχία του Παναθηναϊκού

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού εφάρμοσαν μια πραγματική «μέγγενη» στην άμυνα, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο των αντιπάλων τους. Η Μακάμπι υποχρεώθηκε να σημειώσει μόλις 24 πόντους κατά τη διάρκεια των πρώτων 20 λεπτών της αναμέτρησης. Αυτή η επίδοση αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αποτελεσματικότητας της αμυντικής στρατηγικής που ακολουθήθηκε από το «τριφύλλι».

Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε από την αρχή του αγώνα τις προθέσεις της, δημιουργώντας συνεχώς προβλήματα στην επίθεση των φιλοξενούμενων. Οι αμυντικές ενέργειες των «πρασίνων» ήταν καθοριστικές, καθώς δεν επέτρεψαν στη Μακάμπι να βρει ρυθμό και να εκδηλώσει απειλητικές επιθέσεις. Η πίεση που ασκήθηκε ήταν συνεχής και αποτελεσματική, οδηγώντας σε χαμηλά ποσοστά ευστοχίας για τους αντιπάλους.

Οι αριθμοί που «μιλούν»

Τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου ημιχρόνου αναδεικνύουν πλήρως την αμυντική υπεροχή του Παναθηναϊκού. Συγκεκριμένα, η Μακάμπι πέτυχε συνολικά 24 πόντους, με 10 πόντους να σημειώνονται στο πρώτο δεκάλεπτο και 14 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο του αγώνα. Αυτός ο χαμηλός απολογισμός πόντων σε δύο δεκάλεπτα καταδεικνύει την αδυναμία των φιλοξενούμενων να διασπάσουν την άμυνα του «τριφυλλιού».

Επιπλέον, η Μακάμπι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στην ευστοχία της από την περιφέρεια, καθώς είχε ένα απογοητευτικό 0/10 στα τρίποντα. Συνολικά, οι φιλοξενούμενοι είχαν 10/33 εντός παιδιάς, ένα ποσοστό που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της άμυνας του Παναθηναϊκού. Η πίεση οδήγησε επίσης σε εννέα λάθη από πλευράς της Μακάμπι, γεγονός που συνέβαλε στην περαιτέρω δυσκολία της να αναπτύξει το παιχνίδι της.

Απροσπέλαστοι οι «πράσινοι»

Η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού ήταν τέτοια που οι «πράσινοι» αποδείχθηκαν απροσπέλαστοι για τους αντιπάλους τους. Η Μακάμπι βρέθηκε σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς κάθε προσπάθειά της να σκοράρει συναντούσε την οργανωμένη και πιεστική άμυνα του «τριφυλλιού». Αυτή η αμυντική προσήλωση των παικτών του Παναθηναϊκού ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που χαρακτήρισαν την απόδοσή τους.

Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να βρουν λύσεις απέναντι στην άμυνα του Παναθηναϊκού, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερα σουτ ή διεισδύσεις. Η συνεχής κάλυψη των χώρων και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιθετικών προσπαθειών της Μακάμπι ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού της αναμέτρησης. Η ομάδα του Παναθηναϊκού έδειξε για άλλη μια φορά ότι η άμυνα αποτελεί ένα από τα δυνατά της σημεία στη φετινή διοργάνωση.

Συνέχεια στις υψηλές επιδόσεις

Οι εξαιρετικές αμυντικές επιδόσεις του Παναθηναϊκού στον αγώνα με τη Μακάμπι δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά αποτελούν συνέχεια μιας τάσης που έχει παρατηρηθεί στη φετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» έχουν δείξει και σε προηγούμενα παιχνίδια την ικανότητά τους να περιορίζουν τους αντιπάλους τους σε χαμηλά σκορ. Αυτό το μοτίβο αμυντικής σταθερότητας έχει εδραιωθεί ως ένα από τα χαρακτηριστικά της ομάδας.

Ειδικότερα, μετά τα παιχνίδια που έδωσαν με την Παρί και τη Βιλερμπάν, οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνέχισαν να επιδεικνύουν την ίδια αμυντική προσήλωση και αποτελεσματικότητα. Η ικανότητά τους να διατηρούν υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης και έντασης στην άμυνα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι ένα στοιχείο που τους καθιστά έναν δύσκολο αντίπαλο για οποιαδήποτε ομάδα στην Euroleague. Η διαρκής βελτίωση και η συνέπεια στην άμυνα αποτελούν βασικούς πυλώνες της φετινής τους πορείας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta