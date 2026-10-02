Η καταγγελία του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία ενώπιον της EuroLeague, στρεφόμενη κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα. Η προσφυγή αυτή έρχεται στον απόηχο των γεγονότων που διαδραματίστηκαν την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, μετά την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια. Οι «πράσινοι» ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του κ. Μπαρτζώκα, συνδέοντας το πρόσφατο περιστατικό με μια σειρά από προηγούμενες συμπεριφορές του.

Το περιστατικό μετά τον αγώνα με τη Βίρτους

Την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, μετά το τέλος της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Βίρτους Μπολόνια, ο Γιώργος Μπαρτζώκας φέρεται να επέδειξε απαράδεκτη συμπεριφορά. Σύμφωνα με την καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο προπονητής του Ολυμπιακού έσπρωξε αντίπαλους παίκτες, όντας μαινόμενος, μετά την ήττα της ομάδας του από τη Βίρτους Μπολόνια.

Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν την ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR στην απόφαση να προσφύγει επίσημα στη EuroLeague. Η καταγγελία υποβλήθηκε με αφορμή ακριβώς αυτά τα όσα συνέβησαν, τα οποία χαρακτηρίζονται ως απαράδεκτα από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Αίτημα για παραδειγματική τιμωρία και προηγούμενες συμπεριφορές

Η «πράσινη» ΚΑΕ, μέσω της καταγγελίας της, ζητά από τη EuroLeague την παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού. Το αίτημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσφατο περιστατικό, αλλά συνδέεται άμεσα με μια σειρά από προηγούμενες συμπεριφορές του κ. Μπαρτζώκα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Στην ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιγράφεται ως «καθ’ υποτροπή ανεξέλεγκτος παραβάτης». Αυτή η διατύπωση υπογραμμίζει την άποψη της ομάδας ότι οι ανάρμοστες συμπεριφορές του αποτελούν επαναλαμβανόμενο φαινόμενο, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τη διοργανώτρια αρχή.

Αναφορές σε παλαιότερα επεισόδια

Η καταγγελία του Παναθηναϊκού δεν περιορίζεται στα πρόσφατα γεγονότα, αλλά κάνει αναφορά και σε συγκεκριμένα περιστατικά που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν. Μεταξύ αυτών, επισημαίνεται το περσινό εκτός έδρας παιχνίδι με την Ντουμπάι, όπου ο κ. Μπαρτζώκας φέρεται να επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα.

Επιπλέον, στην ίδια αναφορά, γίνεται λόγος για καθύβριση γυναίκας φίλαθλου κατά τη διάρκεια του ίδιου αγώνα στην Ντουμπάι. Παράλληλα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπενθυμίζει την αντίστοιχη συμπεριφορά του προπονητή στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι, καθώς και ένα πλήθος άλλων ανάρμοστων συμπεριφορών που έχουν καταγραφεί στο παρελθόν.

Δυσφήμιση του αθλήματος και ζήτημα ασυλίας

Η θέση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στην ανακοίνωσή της, είναι ότι οι συγκεκριμένες συμπεριφορές του Γιώργου Μπαρτζώκα αποτελούν «απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα». Η ομάδα τονίζει ότι τέτοιες ενέργειες υποβαθμίζουν την εικόνα του μπάσκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στην καταγγελία, επισημαίνεται επίσης πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα. Παράλληλα, εκφράζεται η άποψη ότι ο προπονητής τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, ενώ άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως για ανάλογες ή και λιγότερο σοβαρές παραβάσεις.

Επενδύσεις στο μπάσκετ και ανάγκη για τέλος στην ατιμωρησία

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπογραμμίζει το γεγονός ότι στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτές οι επενδύσεις στοχεύουν στην αναβάθμιση του αθλήματος και την προσέλκυση φιλάθλων και χορηγών, κάτι που, σύμφωνα με την καταγγελία, υπονομεύεται από τις επίμαχες συμπεριφορές.

Εν μέσω αυτών των επενδύσεων, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR δηλώνει ότι ο κ. Μπαρτζώκας δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παραμένει ατιμώρητος. Για τον λόγο αυτό, η ομάδα ζητά από τη EuroLeague να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτή η κατάσταση να σταματήσει, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος και η φήμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Topontiki