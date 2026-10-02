Παναθηναϊκός: Με ροζ κονκάρδα στο παιχνίδι με τη Μακάμπι για τον καρκίνο του μαστού

Οι αθλητές του Παναθηναϊκού, μαζί με το επιτελείο της ομάδας, φόρεσαν ροζ κονκάρδες κατά την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο, πριν από τον αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, οι οποίες θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Η πρωτοβουλία αποτελεί κοινή δράση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ».

Η αναμέτρηση της Euroleague και το μήνυμα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Η ελληνική ομάδα φιλοδοξούσε να πετύχει την τρίτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες, διατηρώντας το αήττητο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, οι παίκτες και οι προπονητές έστειλαν ένα ξεχωριστό μήνυμα ζωής.

Η είσοδος των αθλητών στο γήπεδο, συγκεκριμένα στο «glass floor», έγινε με την προσθήκη των ροζ κονκαρδών. Αυτή η ενέργεια υπογράμμισε την έμπρακτη στήριξη του συλλόγου στον Μήνα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Η συνεργασία με το «ΥΓΕΙΑ» και η συμμετοχή της ομάδας

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και του νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ». Στο πλαίσιο αυτής της κοινής πρωτοβουλίας, το επιτελείο της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των προπονητών και των μελών του τεχνικού τιμ, εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τις ροζ κονκάρδες. Αυτό δείχνει τη συνολική δέσμευση του οργανισμού στην υποστήριξη του σκοπού.

Εκτός από τους παίκτες και το επιτελείο, ακόμη και η μασκότ του τριφυλλιού, ο γνωστός Mr. Green, φορούσε την ίδια ροζ κονκάρδα. Η παρουσία του Mr. Green με το σύμβολο ευαισθητοποίησης βοήθησε στην περαιτέρω διάδοση του μηνύματος σε ένα ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένων των νεότερων φιλάθλων που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Η χειρονομία προς τους αντιπάλους

Στο πνεύμα της ευγενούς άμιλλας και της διάδοσης του μηνύματος, οι αθλητές του Παναθηναϊκού προσέφεραν αντίστοιχες ροζ κονκάρδες και στους παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η προσφορά αυτή έγινε ως αναμνηστικό πριν από την επίσημη έναρξη του αγώνα, συνοδευόμενη από τα καθιερωμένα πινάκια που ανταλλάσσονται μεταξύ των ομάδων.

Αυτή η χειρονομία υπογράμμισε τον παγκόσμιο χαρακτήρα της εκστρατείας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ξεπερνώντας τα όρια του αθλητικού ανταγωνισμού. Έδειξε πως το μήνυμα της πρόληψης και της στήριξης των ασθενών αφορά όλους, ανεξαρτήτως ομάδας ή εθνικότητας, ενισχύοντας την αλληλεγγύη.

Ο μήνας Οκτώβριος και οι μελλοντικές δράσεις

Οι δράσεις ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού δεν περιορίζονται μόνο στον συγκεκριμένο αγώνα. Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις, αντίστοιχες πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα Οκτωβρίου. Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας ενημέρωσης και πρόληψης για την ασθένεια.

Η δέσμευση του Παναθηναϊκού και του «ΥΓΕΙΑ» να συνεχίσουν αυτές τις δράσεις υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη προσπάθεια για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την προώθηση της πρόληψης. Στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία του τακτικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης, παράγοντες κρίσιμους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta