ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ξεκινούν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο EHF European League

Οι γυναικείες ομάδες χάντμπολ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ ξεκινούν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του EHF European League. Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις, δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση. Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Μόλντε στη Νορβηγία, ενώ η ΑΕΚ θα αναμετρηθεί με τη Βίμποργκ στη Δανία.

ΠΑΟΚ: Η πρόκληση της Νορβηγίας

Ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ βρίσκεται ήδη στη Νορβηγία, προκειμένου να δώσει τον πρώτο αγώνα του 2ου προκριματικού γύρου. Αντίπαλός του είναι η Μόλντε, με την αναμέτρηση να έχει οριστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 19:00.

Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα στην εκτός έδρας αναμέτρηση, το οποίο θα τους δώσει πλεονέκτημα εν όψει του επαναληπτικού αγώνα. Η ρεβάνς έχει προγραμματιστεί να φιλοξενηθεί στην Κοζάνη το επόμενο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 17:00.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Πελεκίδη

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Πελεκίδης, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr, για την επικείμενη αναμέτρηση. Ο κ. Πελεκίδης χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση».

Τόνισε πως η ομάδα αντιμετωπίζει ένα σύλλογο από μια χώρα με τεράστια παράδοση στο χάντμπολ, όπως είναι η Νορβηγία, γεγονός που ανεβάζει τον δείκτη δυσκολίας του αγώνα. Για την ομάδα, αυτά τα παιχνίδια αποτελούν ιδανικό κίνητρο, καθώς έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα και γνωρίζουν τι πρέπει να προσέξουν.

Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο, να μείνει πιστός στο πλάνο του και στα 60 λεπτά, ελέγχοντας τον ρυθμό. Επιδίωξη είναι να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα επιτρέψει στην ομάδα να διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς της Κοζάνης, μπροστά στον κόσμο της.

Η αποστολή της ΑΕΚ στη Δανία

Η αποστολή της ΑΕΚ ταξίδεψε στη Δανία, όπου θα αντιμετωπίσει τη Βίμποργκ. Στο συγκεκριμένο ζευγάρι, και έπειτα από συμφωνία των δύο ομάδων, τα δύο παιχνίδια θα φιλοξενηθούν στην έδρα της δανέζικης ομάδας.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε διάστημα 24 ωρών. Ο πρώτος αγώνας, με γηπεδούχο τη Βίμποργκ, θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 17:00. Ο επαναληπτικός αγώνας, με τυπικά γηπεδούχο την ΑΕΚ, έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, επίσης στις 17:00.

Οι δηλώσεις του Βύρωνα Παπαδόπουλου

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Βύρων Παπαδόπουλος, δήλωσε στο aek.gr ότι η ομάδα βρίσκεται ήδη στη Δανία. Ο κ. Παπαδόπουλος υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη συμμετοχή της ΑΕΚ στο European League, μια διοργάνωση που χαρακτηρίζεται από την ποιότητα των ομάδων που συμμετέχουν.

Αναφέρθηκε στην αντίπαλο Βίμποργκ, λέγοντας ότι είναι μια ομάδα με αμέτρητους τίτλους, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Από την πλευρά της, η ΑΕΚ θα κοιτάξει να κερδίσει κάτι από αυτά τα δύο παιχνίδια και να πάρει ρυθμό στα πόδια των αθλητριών.

Ο προπονητής εξέφρασε την ελπίδα αυτά τα παιχνίδια να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης τόσο για τις αθλήτριες όσο και για την ομάδα. Στόχος είναι, στο μέλλον, η ομάδα να μπορέσει να σταθεί αντάξια και να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, ώστε να παίζει πιο συχνά τέτοιους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta