Παναθηναϊκός: Επίσημη καταγγελία στη Euroleague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε επίσημη καταγγελία προς τη EuroLeague, στρεφόμενη κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα. Η καταγγελία αφορά ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στο φινάλε της αναμέτρησης μεταξύ Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακού, η οποία διεξήχθη χθες, την 1η Οκτωβρίου. Ο Παναθηναϊκός ζητά από τη διοργανώτρια αρχή να εξετάσει επισταμένως τα στοιχεία και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον Έλληνα τεχνικό.

Το περιστατικό στο φινάλε του αγώνα

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός στην επίσημη αναφορά της προς τη EuroLeague, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, φέρεται να προχώρησε σε χειροδικία. Αυτή η ενέργεια φέρεται να έλαβε χώρα προς αντιπάλους παίκτες ή μέλη των ομάδων, κατά τη διάρκεια της έντασης που ακολούθησε αμέσως τη λήξη του αγώνα της 1ης Οκτωβρίου. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν μεταξύ της Βίρτους Μπολόνια και του Ολυμπιακού.

Η ένταση αυτή εκδηλώθηκε συγκεκριμένα μετά το νικηφόρο buzzer beater τριπόντο που πέτυχε ο παίκτης Μάρκους Καρ, το οποίο έκρινε την έκβαση της αναμέτρησης. Για τους λόγους αυτούς, η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά από τη EuroLeague να εξετάσει λεπτομερώς το συμβάν και να επιβάλει στον κ. Μπαρτζώκα την προβλεπόμενη ποινή, όπως ακριβώς ορίζουν οι κανονισμοί και οι πειθαρχικές διατάξεις της διοργάνωσης.

Επίκληση προηγούμενων συμβάντων και το ζήτημα της ασυλίας

Πέρα από την περιγραφή του πρόσφατου περιστατικού στην Ιταλία, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επεκτείνει την καταγγελία της, επικαλούμενη και προηγούμενα συμβάντα. Στην αναφορά της, η «πράσινη» ΚΑΕ ζητά να συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία από τα αρμόδια όργανα της EuroLeague, συμπεριλαμβανομένων και παλαιότερων περιστατικών στα οποία φέρεται να εμπλέκεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Μεταξύ αυτών των προηγούμενων συμβάντων, αναφέρεται συγκεκριμένα εκείνο που είχε σημειωθεί στην περσινή αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Ντουμπάι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός επισημαίνει με ιδιαίτερη έμφαση πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα του μπάσκετ με τη συμπεριφορά του. Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει ότι δεν μπορεί να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή, τη στιγμή που άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και, όπως αναφέρεται στην καταγγελία, δικαίως για τις δικές τους πράξεις και παραβάσεις.

Οι επενδύσεις στο μπάσκετ και η απαίτηση για τιμωρία

Στο πλαίσιο της καταγγελίας της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία των τεράστιων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο άθλημα του μπάσκετ. Σε αυτό το πλαίσιο, τονίζει ότι η συνεχιζόμενη δυσφήμιση του αθλήματος από τον κ. Μπαρτζώκα, σε συνδυασμό με την ατιμωρησία του, αποτελεί ένα ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί και να σταματήσει άμεσα για το καλό του αθλήματος.

Η «πράσινη» ΚΑΕ δηλώνει ξεκάθαρα στην αναφορά της ότι «στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!». Αυτή η κατηγορηματική δήλωση αναδεικνύει την επιθυμία του Παναθηναϊκού για την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα, το κύρος και η ομαλή λειτουργία του αθλήματος.

Η Euroleague καλείται να αποφασίσει

Μετά την επίσημη καταγγελία που κατέθεσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον λόγο πλέον έχει αποκλειστικά η EuroLeague. Η διοργανώτρια αρχή αναμένεται να εξετάσει με προσοχή όλα τα στοιχεία που της έχουν υποβληθεί από την «πράσινη» ΚΑΕ, καθώς και τις λεπτομέρειες του περιστατικού που περιγράφονται στην αναφορά της. Η διαδικασία αυτή θα περιλαμβάνει τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών.

Η EuroLeague θα αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, βάσει των κανονισμών της. Η απόφαση αυτή αναμένεται να καθορίσει τις περαιτέρω εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το πρόσφατο συμβάν στην αναμέτρηση Βίρτους-Ολυμπιακός όσο και τα προηγούμενα περιστατικά που επικαλείται ο Παναθηναϊκός στην καταγγελία του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis