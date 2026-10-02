Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στην Euroleague

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε επίσημη καταγγελία ενώπιον της EuroLeague κατά του προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζώκα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από όσα συνέβησαν στην Μπολόνια, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης μεταξύ Βίρτους Μπολόνια και Ολυμπιακού, την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου. Οι «πράσινοι» ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του κ. Μπαρτζώκα, επικαλούμενοι μια σειρά από ανάρμοστες συμπεριφορές του.

Το περιστατικό στην Μπολόνια

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν μετά την ήττα της ομάδας του κ. Μπαρτζώκα από τη Βίρτους Μπολόνια. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των παικτών της Βίρτους, ο προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να έσπρωξε αντίπαλους παίκτες, όντας μαινόμενος. Η καταγγελία αναφέρει ότι ο κ. Μπαρτζώκας προχώρησε σε χειροδικία προς αντιπάλους κατά τη διάρκεια της έντασης που ακολούθησε τη λήξη του αγώνα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα αμέσως μετά το νικηφόρο buzzer beater τρίποντο του Μάρκους Καρ, το οποίο έκρινε την αναμέτρηση. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζητά από τη Euroleague να εξετάσει λεπτομερώς το περιστατικό αυτό και να επιβάλει στον Έλληνα τεχνικό την προβλεπόμενη ποινή, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Προηγούμενα επεισόδια στις καταγγελίες

Στην αναφορά της προς τη EuroLeague, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσφατο συμβάν της Μπολόνια. Επικαλείται και προηγούμενα περιστατικά, ζητώντας να συνεκτιμηθούν από τα αρμόδια όργανα της διοργάνωσης, προκειμένου να ληφθεί μια συνολική απόφαση. Η «πράσινη» ΚΑΕ κάνει λόγο για «ανάρμοστες συμπεριφορές του καθ' υποτροπή ανεξέλεγκτου παραβάτη τα τελευταία χρόνια».

Μεταξύ των γεγονότων που επισημαίνονται, συγκαταλέγονται όσα φέρεται να έκανε ο κ. Μπαρτζώκας μετά το περσινό εκτός έδρας ματς με την Ντουμπάι. Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε σε φιλάθλους στην εξέδρα και καθύβρισε γυναίκα φίλαθλο. Αντίστοιχη συμπεριφορά του αναφέρεται και στο Final 4 του Άμπου Ντάμπι, ενώ γίνεται λόγος για «πλήθος άλλων» παρόμοιων περιστατικών.

Αίτημα για παραδειγματική τιμωρία

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR τονίζει ότι οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν «απόλυτη δυσφήμιση για το άθλημα και το προϊόν της Ευρωλίγκα». Μέσω της καταγγελίας, ζητείται η παραδειγματική τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού, ώστε να σταματήσει αυτό που περιγράφεται ως συνεχής δυσφήμιση του αθλήματος.

Επίσης, επισημαίνεται πως δεν είναι δυνατόν ο κ. Μπαρτζώκας να συνεχίσει ανεξέλεγκτος να δυσφημεί συνεχώς το άθλημα και παράλληλα να τυγχάνει ασυλίας από τη διοργανώτρια αρχή. Η ΚΑΕ υπογραμμίζει πως άλλοι παράγοντες του αθλήματος τιμωρούνται αυστηρά και δικαίως για τις πράξεις τους, ενώ στην περίπτωση του κ. Μπαρτζώκα αυτό δεν συμβαίνει. Υπογραμμίζεται μάλιστα ότι «στο μπάσκετ γίνονται τεράστιες επενδύσεις και ο κ. Μπαρτζώκας το δυσφημεί συνεχώς και μένει ατιμώρητος, κάτι που πρέπει να σταματήσει!».

Η επόμενη μέρα στη Euroleague

Πλέον, τον λόγο για την εξέταση της υπόθεσης και τη λήψη αποφάσεων έχει η EuroLeague. Η διοργανώτρια αρχή αναμένεται να εξετάσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και τα προηγούμενα περιστατικά που επικαλούνται οι «πράσινοι».

Στη συνέχεια, βάσει των κανονισμών της διοργάνωσης, θα αποφασίσει για τυχόν πειθαρχικές κυρώσεις που θα επιβληθούν στον προπονητή του Ολυμπιακού, αφού πρώτα αξιολογήσει το σύνολο των δεδομένων της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos