Ο Λιούις Χάμιλτον διαφωνεί με το σπριντ στο Μονακό

Ο Λιούις Χάμιλτον, επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, εξέφρασε για μία ακόμη φορά την αντίθεσή του με τις αποφάσεις της διοργανώτριας αρχής, αυτή τη φορά αναφορικά με τον ορισμό Αγώνα Σπριντ στο τριήμερο του Μονακό το 2027. Ο Βρετανός οδηγός θεωρεί ότι η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πίστα του Πριγκιπάτου.

Η απόφαση της Formula 1 για το Μονακό

Η Formula 1 έχει προγραμματίσει να αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των Αγώνων Σπριντ από το 2027, με το Μονακό να συγκαταλέγεται στις πιο πολυσυζητημένες προσθήκες στο νέο αγωνιστικό πρόγραμμα. Το Πριγκιπάτο θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά Αγώνα Σπριντ, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να ενισχυθεί η δράση κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου.

Η εν λόγω προσθήκη έρχεται ως απάντηση στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια το Grand Prix του Μονακό, κυρίως για την έλλειψη προσπεράσεων. Η διαδρομή του Πριγκιπάτου κατατάσσεται πλέον ως η δεύτερη χειρότερη πίστα για προσπεράσεις, με την πρώτη θέση να ανήκει στο Madring της Ισπανίας.

Οι δηλώσεις του Λιούις Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον, ωστόσο, δεν θεωρεί ότι η προσθήκη ενός Αγώνα Σπριντ αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. Ο Βρετανός οδηγός πιστεύει ότι το Μονακό χρειάζεται πράγματι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τα υπόλοιπα Grand Prix, αλλά εκτιμά ότι η απλή ενσωμάτωση ενός Αγώνα Σπριντ δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος.

Ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής εξέφρασε τη θέση του με σαφήνεια όταν ρωτήθηκε για την απόφαση πριν από το Grand Prix Αζερμπαϊτζάν. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν βγάζει κανένα νόημα για εμένα. Προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που παίρνει τις αποφάσεις. Από τη θετική πλευρά, ίσως έχουμε άλλη μία διαδικασία κατατακτήριων, κάτι που είναι αρκετά ωραίο. Έχω πει όμως πάντοτε ότι το Μονακό χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια μορφή αγώνα που έχουμε σε όλες τις υπόλοιπες πίστες. Χρειάζεται κάτι διαφορετικό».

Η άποψη για την πίστα του Μονακό

Ο Χάμιλτον εξακολουθεί να θεωρεί το Μονακό μία από τις πιο ξεχωριστές προκλήσεις για έναν οδηγό, υπογραμμίζοντας την ομορφιά του τόπου και την εμπειρία της οδήγησης. Ωστόσο, διαχωρίζει πλήρως την προσωπική οδηγική εμπειρία από το θέαμα που προσφέρει συνήθως ο αγώνας στους θεατές.

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Είναι ένα πανέμορφο μέρος, μία πανέμορφη χώρα και μία απίστευτη πίστα για να οδηγείς. Όμως ο αγώνας είναι όσο βαρετός μπορεί να γίνει. Δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι η λύση, αλλά θα έλεγα ότι ένας Αγώνας Σπριντ δεν είναι η απάντηση».

Γενική στάση απέναντι στα σπριντ

Ο Λιούις Χάμιλτον συγκαταλέγεται στη λίστα των οδηγών, μαζί με τον Μαξ Φερστάπεν, οι οποίοι δεν τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια για τους Αγώνες Σπριντ. Η βασική του πεποίθηση είναι ότι οι συγκεκριμένοι αγώνες δεν προσθέτουν κάτι ουσιαστικά επιπλέον στο άθλημα της Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός τόνισε την άποψή του λέγοντας: «Έχουμε ήδη προσθέσει τους Αγώνες Σπριντ και δεν πιστεύω ότι πραγματικά έφεραν κάτι καινούργιο στο άθλημα. Θεωρώ όμως ότι για ένα μέρος όπως το Μονακό πρέπει να σκεφτούμε κάτι διαφορετικό».

Με πληροφορίες από: Gazzetta