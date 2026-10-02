Ηχηρή ανακοίνωση του Παναιτωλικού για την κατάρρευση του τοπικού ποδοσφαίρου

Η ΑΕ Μεσολογγίου αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α' ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, γεγονός που οδήγησε τον Παναιτωλικό να εκδώσει ανακοίνωση. Ο σύλλογος του Αγρινίου κάνει λόγο για κατάρρευση του τοπικού ποδοσφαίρου, τονίζοντας την ανάγκη αφύπνισης των αρμοδίων. Η αποχώρηση αυτή, ειδικά από μία ιστορική ομάδα, χαρακτηρίζεται ως «μαύρη σελίδα» για το ποδόσφαιρο της περιοχής.

Η αποχώρηση της ΑΕ Μεσολογγίου

Μία από τις πλέον ιστορικές ομάδες του ποδοσφαίρου της Αιτωλοακαρνανίας, η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου, ανακοίνωσε την αδυναμία συμμετοχής της και την οριστική αποχώρησή της από το πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας της ΕΠΣ του νομού. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Παναιτωλικού, του συλλόγου που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο της περιοχής σε υψηλότερο επίπεδο.

Η ανακοίνωση της ΑΕ Μεσολογγίου, η οποία βάζει «λουκέτο», έρχεται σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο του Μεσολογγίου. Η ομάδα, που ιδρύθηκε το 1931, έχει σχεδόν έναν αιώνα δράσης και προσφοράς στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας συμμετοχές στις Εθνικές κατηγορίες (Β', Γ', Δ').

Η ιστορία και οι τίτλοι της ομάδας

Η Αθλητική Ένωση Μεσολογγίου αποτελεί την εκπρόσωπο της πρωτεύουσας της Αιτωλοακαρνανίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με μια πλούσια ιστορία. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, έχει διακριθεί ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, κατακτώντας σημαντικούς τίτλους.

Συγκεκριμένα, η ΑΕ Μεσολογγίου είναι πρώτη σε κατακτήσεις τίτλων στην ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, με 14 πρωταθλήματα Α' κατηγορίας και 8 κύπελλα. Το γεγονός ότι μια ομάδα με τέτοιο εκτόπισμα και ιστορικό υπόβαθρο αδυνατεί πλέον να συμμετάσχει στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα, προκαλεί θλίψη και έντονο προβληματισμό για την πορεία του αθλήματος.

Ο προβληματισμός του Παναιτωλικού για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο

Ο Παναιτωλικός, μέσω της ανακοίνωσής του, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για την πορεία που ακολουθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ο σύλλογος έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών, ειδικά την τελευταία δεκαετία, με σκοπό να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει το τοπικό ποδόσφαιρο.

Όπως επισημαίνεται, όταν ομάδες με το εκτόπισμα της ΑΕ Μεσολογγίου «γονατίζουν» και τελικά αδυνατούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις συμμετοχής τους σε ένα ερασιτεχνικό και υποβαθμισμένο πρωτάθλημα, αποδεικνύεται πόσο δύσκολη, έως αδύνατη, είναι η επιβίωση άλλων σωματείων. Αυτό έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του συνολικού αριθμού των συλλόγων σε τέτοιο βαθμό, στον μεγαλύτερο σε έκταση νομό της χώρας.

Κριτική προς θεσμικούς φορείς και κάλεσμα για δράση

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού περιλαμβάνει και σαφή κριτική προς τη διοίκηση της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας, την οποία κατηγορεί για «παράνομες πρακτικές» και για το ότι παραμένει «αγκιστρωμένη στις καρέκλες της εξουσίας» χωρίς να ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα σωματεία. Επιπλέον, γίνεται λόγος για άλλους θεσμικούς φορείς που «σφυρίζουν αδιάφορα» παρά τη συνεχιζόμενη διάλυση του ποδοσφαίρου στην περιοχή.

Ο Παναιτωλικός εκφράζει την ελπίδα ότι αυτή η ηχηρή απώλεια ενός αθλητικού συλλόγου όπως η ΑΕ Μεσολογγίου, θα λειτουργήσει ως αφύπνιση για όσους «στρουθοκαμηλίζουν». Καλεί όλους τους αρμόδιους να αποφασίσουν και να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες, ώστε η Αιτωλοακαρνανία να δικαιούται ένα καλύτερο αύριο και στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta