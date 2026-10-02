Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο Φώτης Μπαξεβανάκης κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων, προσφέροντας μια κορυφαία διάκριση στα ελληνικά χρώματα. Το επίτευγμα αυτό σημειώθηκε στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήλινου στόχου, το οποίο φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις της Μαλακάσας. Ο νεαρός πρωταθλητής ξεχώρισε με την απόδοσή του, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.

Η κορυφαία διάκριση του Έλληνα πρωταθλητή

Ο Φώτης Μπαξεβανάκης πέτυχε μια σημαντική επιτυχία για την Ελλάδα, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο σκητ εφήβων. Η διάκριση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα της προσπάθειάς του στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήλινου στόχου.

Η διοργάνωση, στην οποία συμμετείχε ο Έλληνας αθλητής, διεξάγεται στις εγκαταστάσεις της Μαλακάσας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού για τις επιδόσεις των νεαρών σκοπευτών.

Η πορεία στον προκριματικό γύρο

Ο Μπαξεβανάκης επέδειξε αξιοσημείωτη σταθερότητα κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου. Οι επιμέρους επιδόσεις του στις σειρές ήταν 25, 24, 24, 24 και 24, συγκεντρώνοντας συνολικά 121/125 βαθμούς.

Με αυτή την άψογη πρώτη σειρά και τη συνολική του απόδοση, ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση του προκριματικού. Βρέθηκε μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Ιταλό Αντόνιο Λα Βόλπε, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση.

Η αγωνία του τελικού και η μονομαχία

Στη διαδικασία του τελικού, ο Φώτης Μπαξεβανάκης ξεκίνησε δυναμικά και με άψογο τρόπο. Με την υποστήριξη του κοινού που παρακολουθούσε τους αγώνες, κατάφερε να περάσει στην κορυφή της κατάταξης, δείχνοντας τις προθέσεις του για μια υψηλή διάκριση.

Ο τελικός εξελίχθηκε σε μια συναρπαστική μονομαχία, με τον Μπαξεβανάκη και τον Λα Βόλπε να διεκδικούν επί ίσοις όροις την πρώτη θέση. Οι δύο αθλητές προσέφεραν θέαμα, με τις βολές τους να κρίνουν την έκβαση των μεταλλίων.

Στη μάχη για τα μετάλλια, ο Βρετανός Χένρι Λάνγκλεϊ αποχώρησε από τον αγώνα, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Εκείνη τη στιγμή, ο Φώτης Μπαξεβανάκης βρισκόταν στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας συγκεντρώσει 31 βαθμούς.

Η τελευταία αναμέτρηση και το ασημένιο

Παρά την εξαιρετική του πορεία και την πρωτοπορία του, ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε άτυχος στην τελευταία αναμέτρηση του τελικού. Αστόχησε στις δύο τελευταίες βολές, γεγονός που επηρέασε την τελική του κατάταξη.

Παρόλα αυτά, ο Φώτης Μπαξεβανάκης τερμάτισε στη δεύτερη θέση της διοργάνωσης, εξασφαλίζοντας το ασημένιο μετάλλιο. Η επίδοσή του αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για τον ίδιο και για την ελληνική σκοποβολή.

Η παρουσία της ελληνικής ομάδας

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Μαλακάσας συμμετείχε και η ελληνική Ομάδα των εφήβων στο σκητ. Την ομάδα αποτελούσαν οι Φώτης Μπαξεβανάκης, ο οποίος σημείωσε την κορυφαία επίδοση, ο Εφραίμ Νικολαντωνάκης και ο Λάμπρος Σπάρταλης.

Η συνολική επίδοση της ελληνικής Ομάδας έφτασε τους 347/375 βαθμούς. Αυτή η επίδοση ήταν τρεις βαθμούς πάνω από το ισχύον ρεκόρ, το οποίο ήταν 343/375. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε επιτευχθεί από τους Γεροχρήστο, Νικολαντωνάκη και Δεσποτόπουλο στο Λονάτο το έτος 2024.

Με την επίδοσή τους αυτή, οι Έλληνες αθλητές τερμάτισαν στην πέμπτη θέση της κατάταξης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, επιδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο της ελληνικής σκοποβολής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta