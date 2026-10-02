Η Μπαρτσελόνα αντιμέτωπη με σοβαρό αποκλεισμό μετά την υπόθεση Νεγκρέιρα

Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κίνδυνο σοβαρών κυρώσεων από την UEFA, συμπεριλαμβανομένου πιθανού αποκλεισμού από το Champions League, μετά την κατάθεση ενός εκτενούς φακέλου από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Η υπόθεση Νεγκρέιρα, η οποία απειλεί τον καταλανικό σύλλογο, έχει φτάσει σε κρίσιμο σημείο, με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία να έχει πλέον στη διάθεσή της όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Στις τάξεις της Ρεάλ Μαδρίτης υπάρχει η πεποίθηση ότι έφτασε η ώρα της κρίσης, καθώς εκτιμούν ότι τα στοιχεία είναι επαρκή για την ενεργοποίηση των αυστηρών κανονισμών της UEFA.

Ο εκτενής φάκελος και η πεποίθηση της Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέθεσε στην UEFA έναν φάκελο που αριθμεί 50.000 σελίδες, ο οποίος αφορά στην υπόθεση Νεγκρέιρα. Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Mundo Deportivo», η Ρεάλ είναι σίγουρη πως αυτή η εκτενής έκθεση περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να τιμωρηθεί η Μπαρτσελόνα από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

Οι Μαδριλένοι πιστεύουν ακράδαντα ότι η UEFA, έχοντας πλέον στην κατοχή της όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται, μπορεί να προχωρήσει στην επιβολή των ανάλογων ποινών στους Καταλανούς. Η πεποίθηση αυτή βασίζεται στην εκτίμηση ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον φάκελο είναι αρκετά για να ενεργοποιήσουν τους αυστηρούς κανονισμούς της UEFA.

Η στάση της UEFA και οι αυστηροί κανονισμοί

Πηγές προσθέτουν ότι η αρμόδια αρχή της UEFA δεν σκοπεύει να κλείσει την πειθαρχική έρευνα, γεγονός που υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η υπόθεση. Η Ρεάλ Μαδρίτης εκτιμά ότι τα στοιχεία είναι πλέον επαρκή για να ενεργοποιηθούν οι αυστηροί κανονισμοί της UEFA, οι οποίοι προβλέπουν σαφείς κυρώσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αυτοί οι κανόνες επιτρέπουν την τιμωρία οποιουδήποτε συλλόγου που συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που στοχεύει στη χειραγώγηση ή την επιρροή του αποτελέσματος ενός αγώνα. Αυτό ισχύει τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη για την Μπαρτσελόνα.

Πιθανές κυρώσεις: Αποκλεισμός και πρόστιμο

Μία τέτοια ποινή, όπως αναφέρεται, θα μπορούσε να φτάσει σε ιδιαίτερα σοβαρό επίπεδο για τον καταλανικό σύλλογο. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της UEFA, η Μπαρτσελόνα κινδυνεύει με αποκλεισμό από το Champions League για μία ολόκληρη σεζόν, κάτι που θα αποτελούσε ένα τεράστιο πλήγμα τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.

Εκτός από τον πιθανό αποκλεισμό από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι κυρώσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και ένα τεράτιο οικονομικό πρόστιμο. Ένα τέτοιο πρόστιμο, σε συνδυασμό με τον αποκλεισμό, θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα σε έναν σύλλογο του μεγέθους και της οικονομικής ισχύος της Μπαρτσελόνα.

Η συμπεριφορά της Μπαρτσελόνα στο στόχαστρο

Οι Μαδριλένοι δεν περιορίζονται μόνο στην κατάθεση του εκτενούς φακέλου, αλλά στοχοποιούν και τη συμπεριφορά της Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται να παραβιάζει τον κώδικα δεοντολογίας της UEFA. Συγκεκριμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης επισημαίνει ότι η Μπαρτσελόνα κατέβαλε μισθούς στον αντιπρόεδρο της ισπανικής επιτροπής διαιτητών.

Αυτές οι πληρωμές φέρεται να πραγματοποιούνταν για μία περίοδο 15 συνεχόμενων ετών. Η ενέργεια αυτή θεωρείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης ως σοβαρή παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της UEFA, προσθέτοντας ένα επιπλέον και βαρύ στοιχείο στην υπόθεση Νεγκρέιρα που βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta