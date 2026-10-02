Ο Άρης στην Καρδίτσα για την πρώτη νίκη στην Basket League

Ο Άρης ξεκινά τις υποχρεώσεις του στην Basket League, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας την Καρδίτσα. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 3 Οκτωβρίου, στις 17:30, και αποτελεί την πρώτη δοκιμασία για τους «κίτρινους» στο εγχώριο πρωτάθλημα. Στόχος της ομάδας είναι η κατάκτηση της πρώτης νίκης, μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της στο Eurocup.

Η προετοιμασία και οι απουσίες

Οι παίκτες του Άρη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της Basket League με μια προπόνηση που πραγματοποιήθηκε στο Nick Galis Hall. Κατά τη διάρκεια αυτής της προπόνησης, ο Γιώργος Τανούλης δεν συμμετείχε, παραμένοντας εκτός των ομαδικών δραστηριοτήτων.

Η ομάδα επικεντρώθηκε στην τακτική και την φυσική κατάσταση, προκειμένου να είναι έτοιμη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η απουσία του Τανούλη αποτελεί ένα δεδομένο για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, με το τεχνικό επιτελείο να προσαρμόζει τα πλάνα του.

Η σύνθεση της αποστολής

Στην αποστολή που ταξίδεψε για την Καρδίτσα συμπεριλήφθηκαν οι εξής παίκτες: Ελάιζα Μήτρου Λονγκ, Τζερεμάια Ρόμπινσον Ερλ, Βασίλης Τολιόπουλος, Νένο Ντιμιτρίγεβιτς, Λευτέρης Μποχωρίδης, Ματ Μόργκαν, Ι Τζέι Λιντέλ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Κεμ Μπιρτς και Άνταμ Μοκόκα.

Αντίθετα, στην αποστολή δεν συμπεριλήφθηκε ο Στέφαν Γιόβιτς. Ωστόσο, υπάρχει πιθανότητα ο Γιόβιτς να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στον αγώνα της 2ης αγωνιστικής του Eurocup, όπου ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ισπανική ομάδα Μπούργκος.

Οι δηλώσεις του Ηλία Καντζούρη

Ο Ηλίας Καντζούρης, άμεσος συνεργάτης του προπονητή Βασίλη Σπανούλη, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση. Ο κ. Καντζούρης τόνισε ότι η ομάδα ξεκινά τις εγχώριες υποχρεώσεις της αντιμετωπίζοντας μια ομάδα, την Καρδίτσα, η οποία έχει κερδίσει τον σεβασμό με την παρουσία της τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος υπογράμμισε τη σημασία της σταθεροποίησης της απόδοσης του Άρη και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Επιπλέον, ανέφερε την ανάγκη η ομάδα να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στον αγώνα, ένα στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την έκβαση της αναμέτρησης.

«Είμαστε μια καινούργια ομάδα και πρέπει τώρα στην αρχή της χρονιάς να παίρνουμε τα αποτελέσματα και μέσω των διαθέσιμων προπονήσεων να βελτιωνόμαστε για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο», δήλωσε ο Ηλίας Καντζούρης. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσήλωση στην ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων της ομάδας από την αρχή της σεζόν.

Οι στόχοι στην Basket League

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στο Eurocup, ο Άρης στρέφεται πλήρως στις εγχώριες διοργανώσεις, με την Basket League να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η αναμέτρηση με την Καρδίτσα σηματοδοτεί την έναρξη αυτής της προσπάθειας, με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό ξεκίνημα.

Οι «κίτρινοι» στοχεύουν όχι μόνο στην πρώτη νίκη, αλλά και στην οικοδόμηση μιας σταθερής πορείας στο πρωτάθλημα. Η βελτίωση της απόδοσης και η επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μέσω της σκληρής δουλειάς στις προπονήσεις αποτελούν τους βασικούς άξονες για την πορεία του Άρη στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta