Λαύριο - Ψυχικό 74-55: Με φόρα οι γηπεδούχοι στην πρεμιέρα

Το Λαύριο ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στην Elite League, επικρατώντας του Ψυχικού με 74-55. Ο αγώνας, που αποτέλεσε την πρεμιέρα της διοργάνωσης και διεξήχθη την Παρασκευή, βρήκε τους γηπεδούχους να επιδεικνύουν ανωτερότητα και αποφασιστικότητα από την αρχή. Η ομάδα της Λαυρεωτικής έδειξε τον χαρακτήρα της, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη στην έναρξη της σεζόν.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο παιχνίδι της φετινής Elite League, το Λαύριο κατάφερε να επιβληθεί πλήρως του Ψυχικού, επιδεικνύοντας μια συνολικά ανώτερη εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Η ομάδα της Λαυρεωτικής έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, ελέγχοντας τον ρυθμό του παιχνιδιού και επιβάλλοντας το δικό της στυλ.

Η κρίσιμη στιγμή του αγώνα ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου οι γηπεδούχοι πάτησαν γκάζι, ανεβάζοντας την απόδοσή τους. Ειδικότερα, στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, το Λαύριο δημιούργησε μια διαφορά ασφαλείας, την οποία και διατήρησε με άνεση μέχρι το τελικό σφύριγμα, εξασφαλίζοντας τη νίκη με 74-55.

Οι πρωταγωνιστές του Λαυρίου

Στην επιθετική γραμμή του Λαυρίου, τρεις παίκτες ξεχώρισαν με την ευστοχία τους και την καθοριστική τους συμβολή στο σκοράρισμα. Ο Μπόθγουελ ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας, συνεισφέροντας 18 πόντους. Η παρουσία του ήταν καθοριστική για την επίτευξη του υψηλού σκορ των γηπεδούχων.

Ακολούθησε ο Καλόγηρος, ο οποίος μέτρησε 15 πόντους, με τέσσερα εύστοχα τρίποντα να αποτελούν σημαντικό μέρος της συγκομιδής του, δείχνοντας την ευστοχία του από την περιφέρεια. Τέλος, ο Σύλλας πρόσθεσε 11 πόντους, εκ των οποίων ένα τρίποντο, συμπληρώνοντας την τριάδα των διψήφιων σκόρερ για την ομάδα του προπονητή Πασχάλη.

Η προσπάθεια του Ψυχικού

Από την πλευρά του Ψυχικού, η προσπάθεια των παικτών δεν ήταν αρκετή για να αντιμετωπίσει την ορμή του Λαυρίου και να διεκδικήσει τη νίκη στην πρεμιέρα. Οι μόνοι αθλητές που κατάφεραν να φτάσουν σε διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Οικονομόπουλος και ο Χατζής.

Ο Οικονομόπουλος σημείωσε 10 πόντους, με δύο τρίποντα να προστίθενται στο ενεργητικό του, ενώ ο Χατζής είχε επίσης 10 πόντους. Παρά τις προσπάθειές τους, το Ψυχικό δεν μπόρεσε να διατηρήσει επαφή στο σκορ μετά το ξέσπασμα των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα την ήττα.

Αναλυτικά η στατιστική εικόνα

Για την ομάδα του Λαυρίου, με προπονητή τον Πασχάλη, η αναλυτική κατανομή των πόντων είχε ως εξής: Ο Μπόθγουελ σημείωσε 18 πόντους, ο Στασινός 3 (με 1 τρίποντο), ο Χουγκάζ 7, ο Κακαρούχας 3, ο Σύλλας 11 (με 1 τρίποντο), ο Δεϊμέζης 8, ο Γεώργας 6, ο Σεκερτζής 3 και ο Καλόγηρος 15 (με 4 τρίποντα). Η συλλογική προσπάθεια και η ευστοχία από διάφορους παίκτες συνέβαλαν στην επικράτηση των γηπεδούχων.

Από την πλευρά του Ψυχικού, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Ρεμεντέλα, οι πόντοι σημειώθηκαν από τους εξής: Ο Κουϊσένμπερι 5 (με 1 τρίποντο), ο Παπαγιάννης 9 (με 1 τρίποντο), ο Μιλεντίγεβιτς 9 (με 2 τρίποντα), ο Οικονομόπουλος 10 (με 2 τρίποντα), ο Χατζής 10, ο Μπουντούρης 4 και ο Γιουότ 8 (με 2 τρίποντα). Οι Παπανικολάου, Ματαλιωτάκης και Γαβριηλίδης δεν κατάφεραν να σκοράρουν στον αγώνα της πρεμιέρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta