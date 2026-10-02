Ο Τζόκοβιτς με ανατροπή στην 31η νίκη στο Πεκίνο, ισοφάρισε τον Ναδάλ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του China Open στο Πεκίνο, μετά από μια δύσκολη αναμέτρηση τριών σετ. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε του Κινέζου Μπο Ιντσακέτε με ανατροπή, διατηρώντας παράλληλα το αήττητο ρεκόρ του στη διοργάνωση. Με αυτή τη νίκη, ο Τζόκοβιτς έφτασε τις 31 συνεχόμενες νίκες στο τουρνουά, ισοφαρίζοντας ένα σημαντικό ρεκόρ στην ιστορία του τένις.

Η αναμέτρηση με τον Μπο Ιντσακέτε

Ο αγώνας με τον Μπο Ιντσακέτε ήταν ιδιαίτερα απαιτητικός για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος χρειάστηκε να φτάσει ξανά στα όριά του. Ο 39χρονος Σέρβος ζήτησε μάλιστα ιατρικό τάιμ άουτ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση της αναμέτρησης. Το τελικό σκορ ήταν 4-6, 7-6(2), 6-2 υπέρ του Τζόκοβιτς, ο οποίος κατάφερε να ανατρέψει το αρχικό προβάδισμα του αντιπάλου του μπροστά σε ένα κοινό 15.000 θεατών.

Ο Κινέζος τενίστας ξεκίνησε δυναμικά, καταφέρνοντας να πετύχει break στο 7ο game του πρώτου σετ, φτάνοντας στο 4-3. Με βάση αυτό το προβάδισμα, ο 24χρονος Μπο Ιντσακέτε κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4, αιφνιδιάζοντας τον Σέρβο πρωταθλητή και δείχνοντας τις προθέσεις του για μια σκληρή μάχη.

Στο δεύτερο σετ, ο Τζόκοβιτς αντέδρασε και προηγήθηκε με 3-1, σημειώνοντας το πρώτο του break στον αγώνα. Ωστόσο, ο Μπο Ιντσακέτε κατάφερε να ισοφαρίσει σε 3-3, οδηγώντας το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί, ο Τζόκοβιτς, μετά το 2-2, δεν έχασε κανέναν άλλο πόντο, φτάνοντας στο 7-6(2) και ισοφαρίζοντας τα σετ. Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Σέρβος κυριάρχησε πλήρως, ξεφεύγοντας με 4-0 και κλείνοντας το σετ με 6-2, εξασφαλίζοντας έτσι την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το αήττητο σερί και η ισοφάριση ρεκόρ

Με την 31η διαδοχική του νίκη στην κινεζική πρωτεύουσα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς διατήρησε το αήττητο στην καριέρα του στο China Open. Αυτό το εντυπωσιακό σερί τον οδήγησε στην ισοφάριση ενός σημαντικού ρεκόρ στην ιστορία του αθλήματος, αναδεικνύοντας την κυριαρχία του σε αυτό το συγκεκριμένο τουρνουά.

Συγκεκριμένα, ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε το ρεκόρ για το καλύτερο ξεκίνημα σε ένα τουρνουά, το οποίο κατείχε ο Ράφαελ Ναδάλ. Η διαφορά είναι πως ο Ισπανός τενίστας είχε πετύχει τις δικές του διαδοχικές νίκες στο Roland Garros, ένα από τα πιο φημισμένα τουρνουά του τένις, ενώ ο Σέρβος το πέτυχε στο China Open, επιβεβαιώνοντας τη μοναδική του επίδοση στην ασιατική διοργάνωση.

Οι προηγούμενες επιτυχίες στο China Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει μια εξαιρετική παράδοση στο China Open, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο και στις έξι προηγούμενες συμμετοχές του στη διοργάνωση. Οι νίκες αυτές σημειώθηκαν συγκεκριμένα τα έτη 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 και 2015, δημιουργώντας ένα αξεπέραστο ρεκόρ επιτυχιών.

Η φετινή του πορεία συνεχίζει να επιβεβαιώνει την κυριαρχία του στο τουρνουά, καθώς παραμένει αήττητος σε όλους τους αγώνες που έχει δώσει στο Πεκίνο. Η 31η νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τη συγκεκριμένη διοργάνωση και την ικανότητά του να αποδίδει σταθερά σε υψηλό επίπεδο.

Η συνέχεια στη διοργάνωση

Με την πρόκριση στα προημιτελικά, ο Νόβακ Τζόκοβιτς ετοιμάζεται πλέον για την επόμενη αναμέτρηση, η οποία θα τον φέρει αντιμέτωπο με έναν δυνατό αντίπαλο. Το ραντεβού του έχει προγραμματιστεί με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ωστόσο, υπάρχει το ενδεχόμενο ο Γερμανός τενίστας να μην προκριθεί, αν ηττηθεί από τον Κινέζο Σαντσίνγκ Σαν, ο οποίος βρίσκεται στο Νο. 250 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Τζόκοβιτς θα επιδιώξει να συνεχίσει την επιτυχημένη του πορεία στο τουρνουά, με στόχο την κατάκτηση ενός ακόμη τίτλου και την επέκταση του αήττητου σερί του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta