Επιστροφή Χέιζ-Ντέιβις στην 12άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Μακάμπι

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί απόψε, στις 2 Οκτωβρίου και ώρα 21:15, την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague. Η αναμέτρηση αυτή βρίσκει τους «πράσινους» με μια ιδιαίτερα σημαντική επιστροφή στο ρόστερ τους. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις συμπεριλήφθηκε στην 12άδα της ομάδας, έχοντας αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα.

Η μεγάλη επιστροφή του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην αποψινή δωδεκάδα αποτελεί μια πολύ ευχάριστη είδηση για το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Αμερικανός φόργουορντ, ο οποίος βρισκόταν εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω προβλήματος υγείας, τέθηκε τελικά νωρίτερα στη διάθεση του προπονητή Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η επιστροφή του ενισχύει σημαντικά την ομάδα ενόψει του αγώνα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, μια αναμέτρηση που διεξάγεται στην έδρα των «πρασίνων» και είναι κρίσιμη για την πορεία τους στη διοργάνωση.

Ο Χέιζ-Ντέιβις έδειξε την ετοιμότητά του κάνοντας shoot around τρεις ώρες πριν από το τζάμπολ, σηματοδοτώντας ότι έχει αφήσει οριστικά πίσω του το κάταγμα που υπέστη. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση ήταν κάτι που αναμενόταν με ανυπομονησία, και η συμπερίληψή του στην 12άδα επιβεβαιώνει την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και την ετοιμότητά του να προσφέρει στην ομάδα.

Η πορεία της αποθεραπείας και η πρόωρη επιστροφή

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις είχε υποστεί τραυματισμό στο αριστερό του χέρι, ένα κάταγμα που τον κράτησε εκτός γηπέδων για περίπου έναν μήνα, καθώς το πρόβλημα είχε εμφανιστεί την 1η Σεπτεμβρίου. Οι αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις ανέφεραν ότι ο παίκτης θα ήταν διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 8 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πορεία της αποθεραπείας του εξελίχθηκε με ταχύτερους ρυθμούς.

Ο 31χρονος φόργουορντ δούλεψε μεθοδικά και σκληρά το προηγούμενο διάστημα, ανεβάζοντας σταδιακά στροφές στις προπονήσεις του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να λάβει το «πράσινο φως» από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Έτσι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον συμπεριέλαβε στην τελική 12άδα για το παιχνίδι με τη Μακάμπι, νωρίτερα από το αρχικά αναμενόμενο. Πλέον, απομένει να δούμε αν και πόσο χρόνο συμμετοχής θα πάρει ο Χέιζ-Ντέιβις στην αποψινή κρίσιμη αναμέτρηση.

Σημαντικές απουσίες συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους «πράσινους»

Παρά την ευχάριστη είδηση της επιστροφής του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Σέρβος τεχνικός, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες στην ομάδα του. Εκτός δωδεκάδας παραμένουν οι Κέντρικ Ναν, Μουστάφα Φαλ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κώστας Σλούκας, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους από τους δικούς τους τραυματισμούς. Επίσης, εκτός βρίσκονται και οι Κουζέλογλου και Βαρβαρίτης, συμπληρώνοντας τη λίστα των απόντων.

Σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών, οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Μουστάφα Φαλ έχουν βάσιμες ελπίδες να επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση για την επόμενη αναμέτρηση της Euroleague, στον αγώνα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, στις 8 Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι παίκτες συνεχίζουν την αποκατάστασή τους, με την ομάδα να προσπαθεί να καλύψει τα κενά με τους διαθέσιμους αθλητές και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η πλήρης σύνθεση της 12άδας του Παναθηναϊκού

Για την αποψινή αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπολογίζει στους εξής δώδεκα παίκτες, οι οποίοι θα αποτελέσουν την τελική σύνθεση της ομάδας: Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Σιλβέν Φρανσίσκο, Δημήτρης Μωραΐτης, Μπράνκου Μπάντιο, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Ματίας Λεσόρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε, Ίζακ Μπόνγκα, Ντίνο Μήτογλου και Λευτέρης Μαντζούκας.

Αυτή η σύνθεση αποτελεί την επιλογή του Σέρβου τεχνικού για το κρίσιμο παιχνίδι της 3ης αγωνιστικής της Euroleague. Η παρουσία του Χέιζ-Ντέιβις προσθέτει μια επιπλέον και ποιοτική επιλογή στο ροτέισον της ομάδας, δίνοντας περισσότερες λύσεις στον προπονητή για την αντιμετώπιση της Μακάμπι και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit, Athletiko