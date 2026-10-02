Σοβαρός τραυματισμός για τον Μάικ Τζέιμς: Ζημιά στον αχίλλειο τένοντα και απουσία 7-9 μηνών

Ο Μάικ Τζέιμς, ένας από τους κορυφαίους καλαθοσφαιριστές, θα αναγκαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα εκτεταμένο χρονικό διάστημα. Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη στον αχίλλειο τένοντα επιβεβαιώθηκε και αναμένεται να τον κρατήσει στα πιτς για 7 έως 9 μήνες. Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη ήρθε μετά από εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Η στιγμή του τραυματισμού στο γήπεδο

Ο τραυματισμός του Αμερικανού παίκτη σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα όπου η ομάδα του, η Εφές, αντιμετώπισε τον Ερυθρό Αστέρα. Παρόλο που η Εφές ηττήθηκε σε αυτή την αναμέτρηση, το αποτέλεσμα του αγώνα πέρασε σε δεύτερη μοίρα. Η ανησυχία όλων στράφηκε αμέσως στην κατάσταση της υγείας του Μάικ Τζέιμς, καθώς ο τραυματισμός του επισκίασε κάθε άλλο γεγονός της αναμέτρησης.

Ο Τζέιμς στάθηκε άτυχος σε μια φάση που αρχικά φαινόταν εντελώς ανύποπτη, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ένταση ή επαφή. Ξαφνικά, σωριάστηκε στο έδαφος, προκαλώντας την άμεση ανησυχία των συμπαικτών του και του προπονητικού επιτελείου. Η αποχώρησή του από το παρκέ έγινε με φορείο, λίγο πριν από το τέλος της τρίτης περιόδου, υποδηλώνοντας από την πρώτη στιγμή τη σοβαρότητα του προβλήματος που αντιμετώπιζε.

Επίσημη επιβεβαίωση της ζημιάς

Την Παρασκευή, η τουρκική ομάδα προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν το χειρότερο σενάριο, κάνοντας λόγο για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα. Η συγκεκριμένη διάγνωση αποτελεί ένα σημαντικό πλήγμα για τον παίκτη και την ομάδα, καθώς ο αχίλλειος τένοντας είναι ένας από τους πιο κρίσιμους για τους αθλητές.

Άμεσα μετά την επιβεβαίωση της ζημιάς, ο Μάικ Τζέιμς υποβλήθηκε σε εγχείρηση αποκατάστασης του τένοντα. Η επέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του τραυματισμού και την έναρξη της διαδικασίας ανάρρωσης. Οι γιατροί προχώρησαν στην αποκατάσταση του τένοντα με στόχο την πλήρη λειτουργικότητά του στο μέλλον.

Το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης και επιστροφής

Ο γιατρός της ομάδας, Uğur Diliçıkık, ήταν αυτός που έδωσε τις λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης του Μάικ Τζέιμς. Σε δηλώσεις του, ο κ. Diliçıkık ανέφερε ότι, σύμφωνα με την προβλεπόμενη πορεία της θεραπείας μετά την επιτυχή εγχείρηση, ο παίκτης θα χρειαστεί να μείνει μακριά από τα γήπεδα για ένα διάστημα που κυμαίνεται από 7 έως 9 μήνες.

Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην εκτίμηση της ιατρικής ομάδας για το πόσο χρόνο απαιτείται για την πλήρη επούλωση και ενδυνάμωση του αχίλλειου τένοντα. Ο Μάικ Τζέιμς θα ακολουθήσει ένα εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης, το οποίο περιλαμβάνει φυσιοθεραπεία και ειδικές ασκήσεις, προκειμένου να επιστρέψει υγιής και δυνατός στην αγωνιστική δράση. Η προσεκτική παρακολούθηση της πορείας της ανάρρωσης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή επάνοδό του στα παρκέ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta