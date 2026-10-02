Εκτός αποστολής ο Σερτζ Γκνάμπρι για τον αγώνα Γερμανίας-Ελλάδας

Ο Σερτζ Γκνάμπρι δεν θα ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή της Γερμανίας στην Ελλάδα και θα απουσιάσει από την αναμέτρηση της Τούμπας, η οποία είναι προγραμματισμένη για την 4η αγωνιστική του Nations League. Η απουσία του Γερμανού διεθνή ποδοσφαιριστή έρχεται σε μια περίοδο όπου και η ελληνική ομάδα αντιμετωπίζει προβλήματα, καθώς ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή του τον τραυματία Χρήστο Τζόλη.

Ο Σερτζ Γκνάμπρι εκτός από την αναμέτρηση της Τούμπας

Ο Σερτζ Γκνάμπρι, ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ στην Μπάγερν Μονάχου, δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στον επικείμενο αγώνα της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γκνάμπρι δεν θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη αποστολή της «Νασιοναλμάνσαφτ» στη χώρα μας. Η απουσία του αφορά την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, στο γήπεδο της Τούμπας, για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονητής της γερμανικής ομάδας, δεν θα μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γερμανού εξτρέμ για αυτό το σημαντικό παιχνίδι. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Γκνάμπρι δεν θα δώσει το παρών σε αγώνα της συγκεκριμένης διοργάνωσης, καθώς ήταν κανονικά διαθέσιμος και είχε συμμετοχή στα πρώτα παιχνίδια που διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο.

Η αντικατάσταση στην 23μελή αποστολή της Γερμανίας

Λόγω της απουσίας του Σερτζ Γκνάμπρι, η τεχνική ηγεσία της Γερμανίας προχώρησε σε αλλαγή στο ρόστερ της ομάδας. Τη θέση του Γερμανού διεθνούς ποδοσφαιριστή στην 23μελή αποστολή θα πάρει ο Φέλιξ Κάιντελ. Ο Κάιντελ προέρχεται από την ομάδα της Έλβερσμπεργκ και θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα για τον αγώνα με την Ελλάδα.

Η προσθήκη του Κάιντελ στην αποστολή αποτελεί μια νέα επιλογή για τον Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί τις απουσίες και να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της αναμέτρησης της 4ης Οκτωβρίου.

Οι προηγούμενες εμφανίσεις του Γκνάμπρι στο Nations League

Ο Σερτζ Γκνάμπρι είχε ενεργή συμμετοχή στα προηγούμενα παιχνίδια της Γερμανίας στο Nations League. Ειδικότερα, είχε αγωνιστεί για 15 λεπτά ως αλλαγή στην αναμέτρηση εναντίον της Ελλάδας, η οποία είχε διεξαχθεί στο Άουγκσμπουργκ. Η παρουσία του τότε είχε κριθεί απαραίτητη από την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας.

Λίγες ημέρες μετά τον αγώνα με την Ελλάδα, ο Γκνάμπρι αγωνίστηκε και στην αναμέτρηση των «Πάντσερ» εναντίον της Σερβίας. Σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο έληξε με νίκη 2-0 υπέρ της Γερμανίας, ο Γκνάμπρι συμμετείχε για ένα ολόκληρο ημίχρονο, αναλαμβάνοντας μάλιστα τον ρόλο του αναπληρωματικού αρχηγού της ομάδας.

Προβλήματα απουσιών και για την ελληνική ομάδα

Η Ελλάδα, όπως και η Γερμανία, αντιμετωπίζει επίσης προβλήματα απουσιών ενόψει της κόντρας στην Τούμπα. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Χρήστο Τζόλη. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής είναι τραυματίας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να συμμετάσχει στον αγώνα της 4ης αγωνιστικής του Nations League.

Οι απουσίες αυτές δημιουργούν νέες συνθήκες για τους δύο προπονητές, οι οποίοι καλούνται να βρουν λύσεις και να αναπροσαρμόσουν τα αγωνιστικά τους πλάνα ενόψει του σημαντικού παιχνιδιού της 4ης Οκτωβρίου.

Το πλαίσιο του αγώνα Ελλάδας-Γερμανίας στην Τούμπα

Ο αγώνας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου και θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League, μιας διοργάνωσης που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του ποδοσφαίρου σε όλη την Ευρώπη.

Οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν με στόχο ένα θετικό αποτέλεσμα, παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζουν. Για τη Γερμανία, η απουσία του Σερτζ Γκνάμπρι είναι ένα σημαντικό πλήγμα, ενώ για την Ελλάδα, η απουσία του Χρήστου Τζόλη αποτελεί επίσης ένα πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστεί η τεχνική ηγεσία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta