Ο ΠΑΟΚ υπέγραψε σύμφωνο με την ΕΥΑΘ για τα δίκτυα στη νέα Τούμπα

Ένα ακόμη βήμα στην προετοιμασία των έργων για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ. Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» υπέγραψε Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας με την ΕΥΑΘ Α.Ε. Η συμφωνία αφορά τον συντονισμό και τον σχεδιασμό των απαραίτητων παρεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής.

Το πλαίσιο της συνεργασίας

Η υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού» και της ΕΥΑΘ Α.Ε. αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ομαλή εξέλιξη των εργασιών που σχετίζονται με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και τον συντονισμό των παρεμβάσεων στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Αυτές οι παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση των έργων στην περιοχή της Τούμπας.

Η συμφωνία καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο πλευρών, με στόχο την προσαρμογή των υφιστάμενων δικτύων στις ανάγνες των έργων που προβλέπονται από το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Βασικός στόχος είναι η έγκαιρη τεχνική προετοιμασία και ο συντονισμένος προγραμματισμός των απαραίτητων παρεμβάσεων. Με αυτό τον τρόπο, διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του νέου γηπέδου.

Οι υπογραφές και οι εμπλεκόμενοι φορείς

Το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας υπεγράφη από την αντιπρόεδρο της «Φωλιάς του Δικέφαλου Αετού», Μαρία Γκοντσάροβα. Από την πλευρά της ΕΥΑΘ Α.Ε., την υπογραφή έθεσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Άνθιμος Αμανατίδης. Η υπογραφή αυτή διαμορφώνει ένα πλαίσιο τεχνικής συνεργασίας, το οποίο στοχεύει στην απρόσκοπτη λειτουργία των δικτύων της περιοχής καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών.

Η «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» είναι η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του έργου του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ. Η ΕΥΑΘ Α.Ε., ως ο αρμόδιος φορέας για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, συνεισφέρει με την τεχνική της τεχνογνωσία και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για το έργο.

Κατανομή αρμοδιοτήτων και χρηματοδότηση

Σύμφωνα με τους όρους του συμφώνου, η ΕΥΑΘ Α.Ε. θα προσφέρει την τεχνική της τεχνογνωσία και θα αναλάβει την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών. Οι μελέτες αυτές είναι κρίσιμες για τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων που απαιτούνται στα υφιστάμενα δίκτυα. Η συμβολή της ΕΥΑΘ είναι καθοριστική για την τεχνική αρτιότητα του σχεδιασμού.

Από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού» αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση τόσο των μελετών όσο και των έργων. Αυτό περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση των εργασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των δικτύων, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση του σχεδίου.

Λεπτομέρειες των τεχνικών παρεμβάσεων

Η συνεργασία των δύο πλευρών περιλαμβάνει μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες για την προσαρμογή των υποδομών. Αρχικά, θα γίνει καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης στην περιοχή της Τούμπας. Στη συνέχεια, θα προσδιοριστούν τα ακριβή σημεία όπου απαιτείται μετακίνηση των δικτύων, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Παράλληλα, θα εκπονηθούν όλες οι σχετικές μελέτες που αφορούν τις παρεμβάσεις αυτές. Μετά την ολοκλήρωση των μελετών, θα ακολουθήσει ο προγραμματισμός των αντίστοιχων έργων. Η τεχνική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει, περιλαμβάνοντας την αποτύπωση των υφιστάμενων δικτύων και τον έλεγχο της θέσης τους. Στόχος είναι ο ακριβής προσδιορισμός των υποδομών που επηρεάζονται από τον νέο σχεδιασμό του γηπέδου.

Ουσιαστικό βήμα για τη νέα Τούμπα

Η υπογραφή του Συμφώνου Στρατηγικής Συνεργασίας αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην πορεία προετοιμασίας των έργων για την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα. Με αυτή τη συμφωνία, διαμορφώνεται ένα σαφές πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αναγκαίων παρεμβάσεων στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Η συνεργασία αυτή είναι κρίσιμη για την απρόσκοπτη και ομαλή εξέλιξη του συνολικού έργου.

Η δέσμευση των δύο φορέων για συντονισμό και χρηματοδότηση των απαραίτητων εργασιών υπογραμμίζει την προσήλωση στην υλοποίηση του έργου. Η προσαρμογή των δικτύων στις απαιτήσεις του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την κατασκευή του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, διασφαλίζοντας τη λειτουργικότητα και τη βιωσιμότητα των υποδομών στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta