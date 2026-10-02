Η Λίβερπουλ αναδημοσίευσε φωτογραφία Τσιμίκα και Φαν Ντάικ μετά το ματς Ελλάδας-Ολλανδίας

Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας, στο πλαίσιο της League Phase του Nations League, είχε έντονο «χρώμα» από τη Λίβερπουλ, καθώς αρκετοί παίκτες της βρέθηκαν αντιμέτωποι. Μετά το τέλος του αγώνα, ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε σε ανάρτηση μιας όμορφης φωτογραφίας με πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές του, Κώστα Τσιμίκα και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ. Η συγκεκριμένη δημοσίευση, που αναδείκνυε τη συνάντηση των δύο συμπαικτών, τράβηξε την προσοχή και σχολιάστηκε από τη Λίβερπουλ ως ένα «θρίλερ».

Η αγωνιστική αναμέτρηση Ελλάδας-Ολλανδίας

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχτηκε την Ολλανδία σε έναν κρίσιμο αγώνα που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της League Phase του Nations League. Η «γαλανόλευκη» ομάδα ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και κατάφερε να προηγηθεί με σκορ 2-0, χάρη στα τέρματα που σημείωσαν οι Ιωαννίδης και Μασούρας, δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα στον αγωνιστικό χώρο.

Παρόλα αυτά, η Ολλανδία αντέδρασε και κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 στο 88ο λεπτό του αγώνα, με τον Ράιντερς να είναι ο σκόρερ που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Παρά την ισοφάριση στο τέλος, η Εθνική Ελλάδας διατήρησε το αήττητο σερί της στη διοργάνωση και παραμένει στην κορυφή του ομίλου, συνεχίζοντας την πορεία της με θετικά αποτελέσματα.

Οι παίκτες της Λίβερπουλ στο γήπεδο της Τούμπας

Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας δεν είχε μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και μια ιδιαίτερη διάσταση, καθώς τέσσερις ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ βρέθηκαν αντιμέτωποι. Ο Κώστας Τσιμίκας αγωνίστηκε για την Εθνική Ελλάδας, ενώ από την πλευρά της Ολλανδίας συμμετείχαν οι συμπαίκτες του στην αγγλική ομάδα, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Ράιαν Γκράβενμπερχ και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Οι τέσσερις αυτοί παίκτες, οι οποίοι μοιράζονται την ίδια φανέλα στον σύλλογο τους, βρέθηκαν αυτή τη φορά ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου της Τούμπας. Η παρουσία τους προσέθεσε ένα επιπλέον στοιχείο ενδιαφέροντος για τους φιλάθλους, καθώς παρακολούθησαν τους συμπαίκτες τους να διεκδικούν τη νίκη για τις εθνικές τους ομάδες.

Η ανάρτηση του Κώστα Τσιμίκα στο Instagram

Μετά το σφύριγμα της λήξης του αγώνα, ο Έλληνας διεθνής Κώστας Τσιμίκας επέλεξε να μοιραστεί μια προσωπική στιγμή με τους ακολούθους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που τον απεικόνιζε μαζί με τον Ολλανδό συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.

Στη φωτογραφία, οι δύο ποδοσφαιριστές φαίνονται να κάθονται στα σκαλιά του γηπέδου της Τούμπας, σε μια στιγμή που αποτύπωνε τη συναδελφικότητα και τον σεβασμό μεταξύ τους, παρά την πρόσφατη αντιπαλότητα στον αγωνιστικό χώρο. Η συγκεκριμένη δημοσίευση τράβηξε άμεσα την προσοχή, τόσο των φιλάθλων των δύο ομάδων όσο και της ίδιας της Λίβερπουλ.

Η αντίδραση και αναδημοσίευση από τη Λίβερπουλ

Η φωτογραφία που ανάρτησε ο Κώστας Τσιμίκας δεν πέρασε απαρατήρητη από την επίσημη σελίδα της Λίβερπουλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο αγγλικός σύλλογος προχώρησε στην αναδημοσίευση της συγκεκριμένης εικόνας, δείχνοντας το ενδιαφέρον του για τους παίκτες του και τις αλληλεπιδράσεις τους, ακόμα και όταν αγωνίζονται για τις εθνικές τους ομάδες.

Στη λεζάντα της αναδημοσίευσης, η Λίβερπουλ πρόσθεσε τις σημαίες των δύο χωρών, της Ελλάδας και της Ολλανδίας, συνοδευόμενες από ένα emoji χειραψίας, συμβολίζοντας τη συνάντηση και τον αθλητικό πνεύμα. Επιπλέον, η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη φράση «μια συνάντηση μετά το... θρίλερ», αναφερόμενη στην αγωνιώδη και αμφίρροπη εξέλιξη του αγώνα του Nations League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta