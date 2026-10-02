Το Περιστέρι αντιμετωπίζει τον Προμηθέα στην Πάτρα: Οι δηλώσεις του Κώστα Παπαδάκη

Το Περιστέρι ετοιμάζεται για την έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων στη Stoiximan GBL, αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα στην Πάτρα. Η αναμέτρηση, που αποτελεί την πρεμιέρα του πρωταθλήματος για τις δύο ομάδες, θα διεξαχθεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 17:00. Ο αρχηγός του Περιστερίου, Κώστας Παπαδάκης, αναφέρθηκε στις προκλήσεις του αγώνα και στη σημασία της προσήλωσης στο αγωνιστικό πλάνο.

Η πρεμιέρα στην Πάτρα

Η ομάδα του Περιστερίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με τον Προμηθέα Πάτρας στο κλειστό γήπεδο «Δ. Τόφαλος» το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για τις 17:00, σηματοδοτεί την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το SPORT-FM TV.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου έχουν προετοιμαστεί για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της πρώτης αυτής αναμέτρησης με τους Πατρινούς. Η αναμέτρηση στην Πάτρα θεωρείται από την πλευρά του Περιστερίου ως ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας, δεδομένων των συνθηκών και της κατάστασης του αντιπάλου.

Οι δηλώσεις του Κώστα Παπαδάκη για τον αγώνα

Ο Κώστας Παπαδάκης, αρχηγός του Περιστερίου, μίλησε για την επερχόμενη αναμέτρηση, τονίζοντας τον βαθμό δυσκολίας. «Ξεκινάμε τη σεζόν μ’ ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Προμηθέα», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι «κυανοκίτρινοι» καλούνται να αντιμετωπίσουν μια ομάδα που παρουσιάζει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ της και έχει ήδη δείξει σημάδια ετοιμότητας.

Ο Παπαδάκης υπογράμμισε την ιδιαιτερότητα του αντιπάλου, αναφέροντας ότι ο Προμηθέας είναι μια καινούργια ομάδα, με νέο προπονητή και πολλές αλλαγές στο δυναμικό της. Αυτά τα στοιχεία, σε συνδυασμό με την αγωνιστική της κατάσταση, καθιστούν το έργο του Περιστερίου ακόμα πιο δύσκολο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Η κατάσταση του Προμηθέα Πάτρας

Ο Προμηθέας Πάτρας παρουσιάζεται ως μια ομάδα με φρέσκο πρόσωπο για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Κώστα Παπαδάκη, η ομάδα της Πάτρας έχει έναν νέο προπονητή και έχει προχωρήσει σε πολλές αλλαγές στο ρόστερ της. Αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν μια νέα εποχή για τον σύλλογο, με φρέσκες ιδέες και πρόσωπα.

Επιπλέον, ο Προμηθέας έχει ήδη στο ενεργητικό του τρία επίσημα παιχνίδια πριν από την έναρξη της Stoiximan GBL. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι οι Πατρινοί βρίσκονται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση και έχουν αποκτήσει ρυθμό, κάτι που αναμένεται να επηρεάσει την απόδοσή τους στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στο Περιστέρι.

Η προετοιμασία του Περιστερίου και το αγωνιστικό πλάνο

Από την πλευρά του, το Περιστέρι προετοιμάζεται κατάλληλα για να ανταποκριθεί στην πρόκληση της αναμέτρησης με τον Προμηθέα. Ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπαδάκης, τόνισε τη σημασία της σωστής προετοιμασίας ενόψει ενός τόσο δύσκολου εκτός έδρας αγώνα. Η ομάδα έχει επικεντρωθεί στην εκτέλεση του πλάνου που έχει καταστρώσει ο προπονητής Βασίλης Ξανθόπουλος.

Ο Παπαδάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι αν η ομάδα παραμείνει πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο και εφαρμόσει τις οδηγίες του προπονητή, θα έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει μια σημαντική νίκη. Η προσήλωση σε αυτά που έχουν δουλευτεί στις προπονήσεις θεωρείται κλειδί για την επιτυχία στην πρεμιέρα.

Η σημασία μιας πιθανής νίκης

Μια ενδεχόμενη νίκη στην Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα θα είχε πολλαπλά οφέλη για το Περιστέρι. Όπως δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης, μια μεγάλη νίκη στην αρχή της χρονιάς θα προσέφερε σημαντική ώθηση στην ομάδα. Αυτή η ώθηση δεν περιορίζεται μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός του Περιστερίου αναφέρθηκε στην επερχόμενη συμμετοχή της ομάδας στο Basketball Champions League. Μια επιτυχημένη πρεμιέρα στη Stoiximan GBL θα μπορούσε να λειτουργήσει ως έναυσμα και να δώσει αυτοπεποίθηση ενόψει των αγώνων στην Ευρώπη, που ακολουθούν στη συνέχεια του προγράμματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta