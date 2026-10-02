Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε τους πανηγυρισμούς της Βίρτους και τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε πρόσφατα ένα στιγμιότυπο που εκτυλίχθηκε μετά το τέλος του αγώνα της Βίρτους Μπολόνια με τον Ολυμπιακό για την Euroleague. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανήρτησε βίντεο από τους πανηγυρισμούς των παικτών της ιταλικής ομάδας μπροστά στον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζώκα, ζητώντας με ειρωνικό τόνο την τιμωρία του ίδιου. Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του Έλληνα τεχνικού και αποτέλεσε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αναμέτρηση της Euroleague στη Μπολόνια

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε εναντίον της Βίρτους Μπολόνια σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα της ιταλικής ομάδας. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε ένα δραματικό φινάλε, καθώς η Βίρτους κατάφερε να επικρατήσει με τελικό σκορ 94-96, υποχρεώνοντας τον Ολυμπιακό στην ήττα.

Η νίκη της Βίρτους κρίθηκε κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα, με ένα buzzer beater τρίποντο. Ο παίκτης που σημείωσε το κρίσιμο αυτό καλάθι ήταν ο Καρ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του. Αυτή η ήττα ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό στη φετινή διοργάνωση της Euroleague.

Οι έντονοι πανηγυρισμοί και η αντίδραση του Μπαρτζώκα

Αμέσως μετά την επίτευξη του νικητήριου τρίποντου από τον Καρ, οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Οι πανηγυρισμοί αυτοί έλαβαν χώρα σε πολύ κοντινή απόσταση από τον πάγκο του Ολυμπιακού, με αποτέλεσμα οι παίκτες της ιταλικής ομάδας να βρεθούν μπροστά στον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.

Στο στιγμιότυπο που καταγράφηκε, οι παίκτες της Βίρτους Μπολόνια έπεσαν πάνω στον Γιώργο Μπαρτζώκα, καθώς πανηγύριζαν τη νίκη τους. Ο Έλληνας τεχνικός αντέδρασε άμεσα σε αυτή την κίνηση, δείχνοντας εμφανώς τον εκνευρισμό του. Η αντίδρασή του περιελάμβανε σπρωξίματα προς τους παίκτες της Βίρτους.

Αυτή η αλληλεπίδραση οδήγησε σε μια σύντομη περίοδο έντασης στον αγωνιστικό χώρο. Η κατάσταση διήρκεσε για λίγα δευτερόλεπτα, προτού εκτονωθεί, αλλά το στιγμιότυπο καταγράφηκε και έγινε αντικείμενο συζήτησης.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, επέλεξε να σχολιάσει το συγκεκριμένο περιστατικό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ανήρτησε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το οποίο περιείχε το βίντεο με τους πανηγυρισμούς της Βίρτους και την αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος συνόδευσε το βίντεο με ένα σχόλιο που τράβηξε την προσοχή. Με έναν ειρωνικό τόνο, ζήτησε να τιμωρηθεί ο ίδιος για το περιστατικό. Η φράση που χρησιμοποίησε ήταν χαρακτηριστική: «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο στον Γιαννακόπουλο».

Το πλαίσιο του σχολίου

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ως ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, έρχεται να προστεθεί στις συζητήσεις γύρω από τα αθλητικά δρώμενα και τις αντιδράσεις που αυτά προκαλούν. Η αναφορά σε «10 μήνες και 2 εκατομμύρια πρόστιμο» παραπέμπει σε ανάλογες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στο παρελθόν σε παράγοντες του αθλητισμού.

Η δήλωση αυτή, που έγινε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού, αποτελεί μια δημόσια τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σχετικά με ένα γεγονός που αφορά άμεσα τον ανταγωνιστή του Παναθηναϊκού, τον Ολυμπιακό, και τον προπονητή του, Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά την ήττα της ομάδας του Πειραιά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit