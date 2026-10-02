Ένταση στη Super League: Ο Καραπαπάς ρωτά τον Αλαφούζο για την εμπορικότητα και τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Έντονες αντιπαραθέσεις σημάδεψε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Κυρίαρχο θέμα στην ατζέντα ήταν η κεντρική διαχείριση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ένα ζήτημα που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κώστα Καραπαπά, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο κ. Καραπαπάς απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Λίγκας και ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο, θέτοντας ερωτήματα σχετικά με την εμπορικότητα των ομάδων και τις συμφωνίες τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Η πρώτη συνεδρίαση της Super League

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026, έλαβε χώρα η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μια συνάντηση που αναμενόταν με ενδιαφέρον λόγω των κρίσιμων θεμάτων που επρόκειτο να συζητηθούν. Η ατζέντα της συνεδρίασης επικεντρώθηκε πρωτίστως στο ζήτημα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ένα θέμα που απασχολεί έντονα τις ομάδες και αποτελεί πηγή σημαντικών εσόδων για αυτές. Η συζήτηση για τα τηλεοπτικά δικαιώματα αποτελεί πάντα ένα πεδίο αντιπαραθέσεων και διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ των συλλόγων.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, η οποία διεξήχθη από την ομάδα εργασίας της Λίγκας, ακούστηκαν διάφορες απόψεις και τοποθετήσεις από τους εκπροσώπους των ΠΑΕ. Η διαδικασία της κουβέντας ήταν ανοιχτή σε όλες τις πλευρές, με στόχο την εξεύρεση κοινών τόπων και λύσεων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που επηρεάζει άμεσα την οικονομική βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος.

Η τοποθέτηση του Γιάννη Αλαφούζου και η απάντηση Καραπαπά

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και πρόεδρος της Λίγκας, προέβη σε τοποθέτηση αναφορικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτέλεσε το έναυσμα για την άμεση αντίδραση του Κώστα Καραπαπά, ο οποίος θέλησε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο σκέλος των λεγομένων του κ. Αλαφούζου. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο παραγόντων έλαβε χώρα σε ένα κλίμα έντονης συζήτησης.

Ο κ. Καραπαπάς, εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός, απευθυνόμενος προς τον κ. Αλαφούζο, εξέφρασε την απορία του σχετικά με την αξία της εμπορικότητας των ομάδων. Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε όσα είχε αναφέρει προηγουμένως ο πρόεδρος της Λίγκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εμπορικής αξίας κάθε συλλόγου στη διαμόρφωση των τηλεοπτικών συμβολαίων και άλλων εσόδων.

Το ερώτημα για τις συμφωνίες του ΣΚΑΪ

Στο επίκεντρο της τοποθέτησης του Κώστα Καραπαπά βρέθηκε η ερώτηση προς τον Γιάννη Αλαφούζο: «Αφού δεν θεωρείτε σημαντική την εμπορικότητα, γιατί ο ΣΚΑΪ, το κανάλι σας, έδωσε 20 εκατ. στον Παναθηναϊκό και 2 στον Ηρακλή;». Με αυτή την ερώτηση, ο κ. Καραπαπάς έθεσε ευθέως το ζήτημα της διαφοράς στις οικονομικές συμφωνίες που συνήφθησαν από το κανάλι ΣΚΑΪ, το οποίο συνδέεται με τον κ. Αλαφούζο, με τις δύο συγκεκριμένες ομάδες.

Η αναφορά στα 20 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στον Παναθηναϊκό και στα 2 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν στον Ηρακλή, χρησιμοποιήθηκε από τον εκπρόσωπο του Ολυμπιακού ως επιχείρημα για να αναδείξει την αντίφαση που, κατά την άποψή του, υπάρχει μεταξύ των δηλώσεων περί μη σημασίας της εμπορικότητας και των πραγματικών οικονομικών πράξεων. Αυτή η διαφορά στα ποσά υποδεικνύει, σύμφωνα με τον κ. Καραπαπά, ότι η εμπορικότητα τελικά διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο.

Η σημασία της εμπορικότητας και των φιλάθλων

Ο Κώστας Καραπαπάς συνέχισε την τοποθέτησή του, τονίζοντας ότι «Ωραίο είναι να χαϊδεύουμε αυτιά, αλλά δε θα πάμε να καταργήσουμε και τη λογική τώρα». Με αυτή τη φράση, υπογράμμισε την ανάγκη να παραμείνει η συζήτηση σε ρεαλιστικά πλαίσια και να μην αγνοούνται οι βασικές αρχές της αγοράς και της λογικής. Η εμπορικότητα, όπως υποστήριξε, είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί να παραβλεφθεί όταν συζητούνται έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα ή άλλες πηγές.

Ο εκ των αντιπροέδρων της ΠΑΕ Ολυμπιακός διερωτήθηκε: «Πού ακούστηκε να συζητάμε για τα τηλεοπτικά ή άλλα έσοδα και να λέμε ότι δεν έχει σημασία η εμπορικότητα ή αν μια ομάδα την ακολουθούν εκατομμύρια φίλαθλοι, άρα και τηλεθεατές που είναι οι πελάτες των καναλιών που δίνουν τα τηλεοπτικά». Με αυτό τον τρόπο, ο κ. Καραπαπάς ανέδειξε τη στενή σχέση μεταξύ του πλήθους των φιλάθλων που ακολουθούν μια ομάδα και του αριθμού των τηλεθεατών που προσελκύει, οι οποίοι αποτελούν τους «πελάτες» για τα κανάλια που επενδύουν στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αυτή η σύνδεση, κατά την άποψή του, καθιστά την εμπορικότητα έναν αδιαπραγμάτευτο παράγοντα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta