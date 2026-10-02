Η ΑΕΛ Novibet εισέρχεται σε μια περίοδο τεσσάρων αγωνιστικών που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πορεία της στο πρωτάθλημα της Super League 2. Οι «βυσσινί» καλούνται να αντιμετωπίσουν τέσσερις δυνατούς αντιπάλους: τη Νίκη Βόλου, το Μαρκό, τον Πανσερραϊκό και την Athens Kallithea. Αυτή η σειρά αγώνων, χαρακτηριζόμενη ως «μήνας φωτιά», θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια της ομάδας, τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Η τρέχουσα θέση της ΑΕΛ Novibet

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τεσσάρων αγωνιστικών, η ΑΕΛ Novibet βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου έχει συγκεντρώσει τρεις νίκες και μία ισοπαλία, όντας δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μαρκό. Η θετική εκκίνηση της ομάδας θέτει τις βάσεις για την υπέρβαση που καλείται να κάνει τον προσεχή μήνα, αντιμετωπίζοντας μια σειρά από πολύ δυνατούς αντιπάλους.

Τα επερχόμενα παιχνίδια έχουν ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο για τη βαθμολογική συγκομιδή, αλλά και για την ψυχολογία των παικτών. Σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, η ψυχολογία μπορεί να ανέβει κατακόρυφα με θετικά αποτελέσματα, αλλά και να επηρεαστεί αρνητικά αν τα επιθυμητά αποτελέσματα δεν έρθουν.

Έναρξη με τη Νίκη Βόλου

Ο «μήνας φωτιά» για την ΑΕΛ Novibet ξεκινάει από τον Βόλο, όπου το Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα αναμετρηθεί με τη Νίκη Βόλου για την πέμπτη αγωνιστική. Οι Βολιώτες, οι οποίοι πριν την έναρξη του πρωταθλήματος είχαν φιλοδοξίες ανόδου, δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά τη σεζόν. Έχουν καταγράψει μία νίκη και τρεις ήττες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται στην δωδέκατη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Νίκη Βόλου θα παραταχθεί με νέο προπονητή στον πάγκο της, καθώς ο Αλέκος Βοσνιάδης έχει επιστρέψει στην ομάδα. Οι Βολιώτες επιδιώκουν ένα νέο ξεκίνημα και σίγουρα η αναμέτρηση αυτή δεν αναμένεται να είναι εύκολη για τους «βυσσινί» της Λάρισας.

Η δοκιμασία στην Αθήνα με το Μαρκό

Μετά τον αγώνα στον Βόλο, οι Λαρισαίοι θα αντιμετωπίσουν μια ακόμα πιο δύσκολη αποστολή στις 11 Οκτωβρίου, για την έκτη αγωνιστική, όταν θα βρεθούν στην Αθήνα για να αναμετρηθούν με το Μαρκό. Το Μαρκό αποτελεί την αποκάλυψη του φετινού πρωταθλήματος, καθώς μετράει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής στη Super League 2.

Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Υπάρχει μάλιστα η πιθανότητα το Μαρκό να έχει πέντε νίκες σε πέντε αγώνες όταν θα υποδεχθεί την ΑΕΛ, καθώς πριν την αναμέτρηση με τους «βυσσινί» φιλοξενείται από τον Νέστο στην Χρυσούπολη. Το παιχνίδι αυτό αναμένεται να δώσει σημαντικά δείγματα γραφής, παρότι η σεζόν βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο.

Υποδοχή του πληγωμένου Πανσερραϊκού

Τα δύσκολα παιχνίδια για την ΑΕΛ Novibet θα συνεχιστούν στην AEL FC Arena, όπου στις 18 Οκτωβρίου θα υποδεχθεί τον Πανσερραϊκό για την έβδομη αγωνιστική. Η ομάδα των Σερρών χαρακτηρίζεται ως «πληγωμένη» όχι μόνο λόγω της μέτριας εκκίνησής της, με δύο νίκες και δύο ήττες, αλλά κυρίως επειδή τιμωρήθηκε με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για χειραγωγημένο παιχνίδι.

Όπως και οι Βολιώτες, έτσι και οι Σερραίοι θα έχουν νέο προπονητή στον πάγκο τους, καθώς τη θέση του Αλέκου Βοσνιάδη έχει αναλάβει ο Κώστας Γεωργιάδης. Αναμένεται επίσης μέχρι την ημέρα του αγώνα να έχει εκδοθεί η απόφαση από την έφεση που θα έχουν καταθέσει τα «λιοντάρια», προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το δύσκολο και κρίσιμο παιχνίδι.

Ολοκλήρωση της τετράδας στην Καλλιθέα

Η «τετράδα φωτιά» για την ΑΕΛ Novibet ολοκληρώνεται στην Καλλιθέα, όπου στις 25 Οκτωβρίου οι «βυσσινί» θα φιλοξενηθούν από την Athens Kallithea για την όγδοη αγωνιστική. Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα έχει επίσης ξεκινήσει δυναμικά το πρωτάθλημα, έχοντας καταγράψει τρεις νίκες και μία ήττα στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια της.

Η Athens Kallithea βρίσκεται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα με εννέα βαθμούς. Αυτό το παιχνίδι είναι επίσης κρίσιμο και δύσκολο για την ΑΕΛ Novibet, καθώς θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που, αν και δεν ξεκίνησε με στόχο την άνοδο, ενισχύθηκε σημαντικά με κινήσεις που έγιναν στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου, δείχνοντας τις προθέσεις της για μια καλή πορεία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta