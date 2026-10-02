Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το τουρνουά του Τόκιο μετά από ήττα με ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το τουρνουά Japan Open στο Τόκιο, καθώς ηττήθηκε με ανατροπή 2-1 σετ από τον Βαλεντίν Βασερό. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος είναι 28 ετών, βρέθηκε να προηγείται στο σκορ, ωστόσο ο 27χρονος Μονεγάσκος αντίπαλός του κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει την πρόκριση για τους «8» της διοργάνωσης. Η ήττα αυτή σήμανε τον αποκλεισμό του Τσιτσιπά από τη φάση των «16».

Η εξέλιξη του αγώνα και η ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ηλικίας 28 ετών, ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση στους «16» του τουρνουά Japan Open στο Τόκιο, αντιμετωπίζοντας τον 27χρονο Μονεγάσκο Βαλεντίν Βασερό. Ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κάνει το 1-0 στα σετ, κερδίζοντας το πρώτο με 6-4.

Στο πρώτο σετ, ο Βασερό «έσβησε» διπλό break point στο πρώτο game του αγώνα, ενώ ακολούθησαν δύο διαδοχικά love game για το 2-1. Ο Τσιτσιπάς, κατακτώντας 12 από τους επόμενους 15 πόντους, έφτασε σε break point στο πέμπτο game, παίρνοντας το προβάδισμα με 4-2. Χωρίς προβλήματα, ο Τσιτσιπάς έκλεισε και το όγδοο game για το 5-3, και στο δέκατο game, φτάνοντας στο 40-15, μετά από λάθος του Βασερό, κατέκτησε το σετ με 6-4.

Η χαμένη ευκαιρία στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ άνοιξε με ένα love game για κάθε παίκτη, διαμορφώνοντας το σκορ στο 1-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τρίτο game διάβασε σωστά τα ανεβάσματα του Βασερό στο φιλέ, δημιουργώντας τριπλό break point. Κατάφερε να το πετύχει, παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1, και με ένα νέο love game ξέφυγε με 3-1.

Ο Τσιτσιπάς είχε τις λύσεις μετά το 0-30 στο έκτο game, κατακτώντας το με τέσσερις στη σειρά πόντους για το 4-2. Ωστόσο, ο Βασερό απείλησε και τελικά έφτασε στο πρώτο δικό του break στο όγδοο game, στη δεύτερη ευκαιρία που δημιούργησε, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Ο Μονεγάσκος, με αποτυχημένο forehand, βρέθηκε αντιμέτωπος με break point, το οποίο ο Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί. Ο Βασερό προσπέρασε με 5-4 και με love game έκανε το 6-5, οδηγώντας το σετ στο tie break.

Το τάι μπρεικ και η επικράτηση του Βασερό

Στο κρίσιμο τάι μπρεικ του δεύτερου σετ, ο Βαλεντίν Βασερό πήρε ένα σημαντικό προβάδισμα με 5-1. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε και κατάφερε να επιστρέψει, ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ωστόσο, ένα αβίαστο λάθος του Έλληνα τενίστα έδωσε set point στον Βασερό με σκορ 6-5.

Ο Μονεγάσκος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, κλείνοντας την έξτρα διαδικασία με έναν winner και κατακτώντας το σετ με 7-6(5). Με αυτόν τον τρόπο, ο Βασερό ισοφάρισε την αναμέτρηση σε 1-1 σετ, αλλάζοντας εντελώς τη δυναμική του αγώνα.

Η κατάκτηση του τρίτου σετ και η πρόκριση

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ο Βαλεντίν Βασερό έσπασε το σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά, παίρνοντας προβάδισμα με 3-2. Διατηρώντας το σερβίς του μέχρι το τέλος του αγώνα, ο Μονεγάσκος τενίστας κέρδισε το σετ με 6-4, ολοκληρώνοντας την ανατροπή και επικρατώντας με συνολικό σκορ 2-1 σετ (6-4, 6-7, 4-6).

Με αυτή τη νίκη, ο Βασερό εξασφάλισε το εισιτήριο για τους «8» του τουρνουά ATP 500 του Τόκιο. Στην επόμενη φάση, θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης μεταξύ του Φις και του Τιαφό, με τον Αμερικανό να θεωρείται το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta