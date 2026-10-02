Οι Πίστονς συμφώνησαν με τον Τζέιλεν Ντούρεν για επέκταση συμβολαίου 200 εκατομμυρίων

Οι Πίστονς και ο Τζέιλεν Ντούρεν έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους, με τον Αμερικανό παίκτη να υπογράφει ένα πενταετές συμβόλαιο συνολικής αξίας 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή έρχεται να ολοκληρώσει ένα διάστημα εντατικών συζητήσεων και δημοσιευμάτων που είχαν δημιουργήσει αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του παίκτη στην ομάδα του Ντιτρόιτ.

Ολοκλήρωση των συζητήσεων

Έπειτα από αρκετές συζητήσεις, οι οποίες απασχόλησαν έντονα τα αθλητικά μέσα, το ζήτημα της παραμονής του Τζέιλεν Ντούρεν στους Πίστονς έφτασε στο τέλος του. Η κατάληξη αυτή σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός «σίριαλ» που είχε δημιουργήσει προβληματισμό τόσο στην ομάδα όσο και στους φιλάθλους της. Οι δύο πλευρές, μετά από ένα διάστημα διαπραγματεύσεων, κατέληξαν στην πολυπόθητη συμφωνία.

Ο παίκτης βρισκόταν σε μία κατάσταση «διαμάχης» με την ομάδα του Ντιτρόιτ, γεγονός που καθιστούσε το μέλλον του αβέβαιο ως προς τη συνέχιση της παρουσίας του στους Πίστονς. Η επίτευξη της συμφωνίας πλέον διασφαλίζει την παραμονή του Ντούρεν για τα επόμενα πέντε χρόνια, δίνοντας λύση στις προστριβές που είχαν ανακύψει.

Οι οικονομικές απαιτήσεις και οι προσφορές

Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε εκφράσει την επιθυμία του για ετήσιες απολαβές που θα ξεπερνούσαν τα 40 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η απαίτηση αποτέλεσε το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, καθώς οι Πίστονς αρχικά είχαν προσφέρει στον παίκτη ένα ποσό της τάξης των 35 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Η αρχική αυτή προσφορά δεν ικανοποιούσε πλήρως τις οικονομικές προσδοκίες του Ντούρεν, οδηγώντας σε περαιτέρω συζητήσεις.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι προσφορές των Πίστονς κυμαίνονταν μεταξύ 170 και 190 εκατομμυρίων δολαρίων για την επέκταση του συμβολαίου του παίκτη. Τελικά, η ομάδα πείστηκε να αυξήσει τις απολαβές του, φτάνοντας στην πρόταση των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εγγυημένη προσφορά των 200 εκατομμυρίων δολαρίων τέθηκε από τους Πίστονς δύο εβδομάδες πριν.

Η υπογραφή του πενταετούς συμβολαίου

Μετά από τις εντατικές διαπραγματεύσεις, ο Τζέιλεν Ντούρεν αποδέχθηκε την πρόταση των Πίστονς. Η συμφωνία προβλέπει την υπογραφή ενός πενταετούς συμβολαίου, το οποίο ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Η υπογραφή αυτή επισφραγίζει τη δέσμευση του παίκτη στην ομάδα του Ντιτρόιτ για τα επόμενα χρόνια.

Η επέκταση του συμβολαίου του Ντούρεν θεωρείται μία σημαντική κίνηση για τους Πίστονς, καθώς διασφαλίζει την παραμονή ενός βασικού στελέχους στο ρόστερ τους. Η τελική αποδοχή της πρότασης από τον Ντούρεν έγινε πριν από την προθεσμία της 11:59 μ.μ. ET, βάζοντας τέλος στην αγωνία και την αβεβαιότητα που επικρατούσε.

Η πορεία του Τζέιλεν Ντούρεν την περασμένη σεζόν

Ο Τζέιλεν Ντούρεν είχε μία αξιοσημείωτη παρουσία την περασμένη αγωνιστική περίοδο, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του στο παρκέ. Κατά μέσο όρο, ο παίκτης κατέγραψε 19.5 πόντους ανά αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην επίθεση της ομάδας του. Η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στο σκοράρισμα, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού.

Εκτός από τους πόντους, ο Ντούρεν μέτρησε επίσης 10.5 ριμπάουντ ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια. Στο δημιουργικό κομμάτι, προσέφερε 2 ασίστ ανά αγώνα, δείχνοντας την ικανότητά του να μοιράζει το παιχνίδι. Όλα αυτά τα στατιστικά επιτεύχθηκαν σε 28.2 λεπτά συμμετοχής ανά παιχνίδι, υπογραμμίζοντας τον ενεργό ρόλο του στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta