Τιμωρία για Βόλο και Πανσερραϊκό: Αφαίρεση βαθμών για χειραγωγημένο αγώνα

Η Επιτροπή Δεοντολογίας επέβαλε ποινές αφαίρεσης βαθμών στις ομάδες του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού. Η τιμωρία αφορά έναν χειραγωγημένο αγώνα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-2025, ο οποίος είχε διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό στάδιο και είχε λήξει με σκορ 3-0 υπέρ της ομάδας της Μαγνησίας. Πιο συγκεκριμένα, οι Βολιώτες είδαν να τους αφαιρούνται τρεις βαθμοί από το τρέχον πρωτάθλημα της Superleague, ενώ η ομάδα των Σερρών τιμωρήθηκε με την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από τη Superleague 2.

Το ιστορικό των αναμετρήσεων στην κανονική διάρκεια

Στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος της σεζόν 2024-2025, οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί δύο φορές. Στον πρώτο γύρο, ο Βόλος ηττήθηκε στην έδρα του με 1-0 από τον Πανσερραϊκό. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Μπετανκόρ στο 63ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Ντέλετιτς.

Στον δεύτερο γύρο, η αναμέτρηση Πανσερραϊκός-Βόλος έληξε ισόπαλη με σκορ 1-1. Ο Χατζηστραβός άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους στο 22ο λεπτό, ενώ ο Σιμόν Σκραμπ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης. Εκείνη την περίοδο, προπονητής των Σερρών ήταν ο Χουάν Φεράντο, ο οποίος φέτος βρίσκεται στον πάγκο του Βόλου, ενώ στον πάγκο της ομάδας της Μαγνησίας ήταν αρχικά ο Μπράτσος, ο οποίος αργότερα αντικαταστάθηκε από τον Γεωργιάδη.

Η επίμαχη αναμέτρηση των Play Out και το 3-0 του Βόλου

Η αναμέτρηση που αποτέλεσε το επίκεντρο της τιμωρίας διεξήχθη στις 28 Απριλίου του 2025. Ο Βόλος υποδέχτηκε τον Πανσερραϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των Play Out του πρωταθλήματος. Η ομάδα της Μαγνησίας, με τον Κώστα Γεωργιάδη στον πάγκο της, επικράτησε με σκορ 3-0.

Το σκορ άνοιξε ο Κόντε στο 35ο λεπτό με εκτέλεση πέναλτι, το οποίο είχε κερδίσει ο ίδιος ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος αναφέρεται ως «καταγγέλων». Το 2-0 σημείωσε ο Καλογερόπουλος, ενώ ο Νάτσο Ζιλ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 54ο λεπτό του αγώνα.

Η απάντηση του Πανσερραϊκού μία εβδομάδα μετά

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 5 Μαΐου, ο Πανσερραϊκός υποδέχτηκε τον Βόλο στην έδρα του και τον νίκησε επίσης με σκορ 3-0. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Βόλος έμεινε με δέκα παίκτες από το 24ο λεπτό, καθώς ο Κάτσικας αποβλήθηκε με δύο κίτρινες κάρτες, τις οποίες δέχτηκε στο 21ο και 24ο λεπτό αντίστοιχα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος είχε κερδίσει το πέναλτι στον προηγούμενο αγώνα, μπήκε ως αλλαγή στο 33ο λεπτό στη θέση του τραυματία Καλογερόπουλου, όταν το σκορ ήταν ακόμα 0-0. Τα γκολ για τον Πανσερραϊκό σημείωσαν ο Μπετανκόρ στο 38ο λεπτό, ο Γκαλβάν στο 70ο λεπτό και ο Ομεονγκά στο 77ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Οι ομάδες που σώθηκαν και αυτές που υποβιβάστηκαν

Παρά τις εξελίξεις και τις αναμετρήσεις, στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025, τόσο ο Βόλος όσο και ο Πανσερραϊκός κατάφεραν να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μαζί τους, εξασφάλισαν την παραμονή τους και οι ομάδες του Λεβαδειακού και του Παναιτωλικού, οι οποίες επίσης συμμετείχαν στα Play Out.

Αντίθετα, τον δρόμο για τη Β' Εθνική, δηλαδή τον υποβιβασμό, πήραν οι ομάδες της Athens Kallithea και της Λαμίας, ολοκληρώνοντας έτσι την παρουσία τους στη μεγάλη κατηγορία για εκείνη τη σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta