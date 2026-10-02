Λάσο για τον τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς: «Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό επιτελείο»

Ο Μάικ Τζέιμς, παίκτης της Αναντολού Εφές, στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της ομάδας του με τον Ερυθρό Αστέρα, υφιστάμενος έναν τραυματισμό σε μια φάση που αρχικά φάνηκε ανύποπτη. Η κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ προκαλεί έντονη ανησυχία στο στρατόπεδο της τουρκικής ομάδας, καθώς ο προπονητής Πάμπλο Λάσο εξέφρασε την ανησυχία του, δηλώνοντας ότι ο τραυματισμός «δεν φαίνεται καλός». Ωστόσο, ο Λάσο τόνισε την πλήρη εμπιστοσύνη του στο ιατρικό επιτελείο, ενώ ο Τζέιμς αποχώρησε από το παρκέ με φορείο, εν αναμονή περαιτέρω εξετάσεων στην Κωνσταντινούπολη για την ακριβή διάγνωση.

Το περιστατικό του τραυματισμού

Ο Μάικ Τζέιμς τραυματίστηκε λίγο πριν από την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου, κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης της Αναντολού Εφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Το περιστατικό συνέβη σε μια στιγμή που δεν προμήνυε κάποια σοβαρή εξέλιξη, με τον Αμερικανό γκαρντ να σωριάζεται ξαφνικά στο έδαφος, προκαλώντας άμεσα την ανησυχία τόσο των συμπαικτών του όσο και του τεχνικού επιτελείου που παρακολουθούσε τον αγώνα.

Η αναμέτρηση, η οποία ανήκε στην 3η αγωνιστική της EuroLeague, έλαβε χώρα σε εκτός έδρας γήπεδο για την τουρκική ομάδα. Ο τραυματισμός του Τζέιμς επισκίασε την αθλητική πτυχή του αγώνα, καθώς η προσοχή όλων στράφηκε στην κατάσταση της υγείας του παίκτη.

Η αποχώρηση με φορείο και οι φόβοι

Αμέσως μετά τον τραυματισμό του, ο Μάικ Τζέιμς χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ πάνω σε φορείο, γεγονός που υποδηλώνει την αρχική εκτίμηση για τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Ο τρόπος που συνέβη το περιστατικό, δηλαδή η ξαφνική πτώση του παίκτη χωρίς εμφανή επαφή, δημιούργησε άμεσα φόβους για σοβαρή ζημιά.

Ειδικότερα, υπάρχουν ανησυχίες και φόβοι για πιθανή βλάβη στον αχίλλειο τένοντα του παίκτη. Μια τέτοια διάγνωση θα μπορούσε να σημαίνει την απουσία του από τους αγωνιστικούς χώρους για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Η ακριβής σοβαρότητα της κατάστασης του Τζέιμς αναμένεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια μετά τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.

Οι δηλώσεις του προπονητή Πάμπλο Λάσο

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της Αναντολού Εφές, Πάμπλο Λάσο, κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του Μάικ Τζέιμς. Ο Λάσο απέφυγε να δώσει εκτενείς λεπτομέρειες, τονίζοντας ότι δεν είναι γιατρός, ωστόσο οι αρχικές του δηλώσεις δεν άφησαν περιθώρια για ιδιαίτερο αισιοδοξία σχετικά με την πορεία της υγείας του Αμερικανού γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Πάμπλο Λάσο δήλωσε: «Θα είμαι σύντομος με τις πληροφορίες. Φυσικά, είμαι απλώς ο προπονητής, όχι γιατρός, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν φαίνεται καλό, αλλά εμπιστευόμαστε το ιατρικό μας επιτελείο. Θα κάνουμε περισσότερες εξετάσεις όταν επιστρέψουμε αύριο στην Κωνσταντινούπολη».

Εμπιστοσύνη στο ιατρικό επιτελείο και επόμενες ενέργειες

Παρά την αρχική εικόνα που περιέγραψε ως «δεν φαίνεται καλή», ο Πάμπλο Λάσο εξέπρασε την πλήρη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη του στο ιατρικό επιτελείο της Αναντολού Εφές. Η δήλωσή του υπογραμμίζει τη διάκριση των ρόλων, καθώς ως προπονητής δεν μπορεί να προβεί σε ιατρικές εκτιμήσεις ή διαγνώσεις, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην κρίση και την εξειδίκευση των ιατρών της ομάδας.

Οι επόμενες ενέργειες περιλαμβάνουν τη διενέργεια περαιτέρω και πιο εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων. Αυτές οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν όταν η αποστολή της ομάδας επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, την αμέσως επόμενη ημέρα του αγώνα. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων θα προκύψει η επίσημη ιατρική διάγνωση και η εκτίμηση για το ακριβές χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για την πλήρη αποκατάσταση του Μάικ Τζέιμς.

Το αγωνιστικό αποτέλεσμα σε δεύτερη μοίρα

Η Αναντολού Εφές γνώρισε την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα στην εκτός έδρας αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Ωστόσο, η αγωνιστική έκβαση του παιχνιδιού πέρασε σε δεύτερη μοίρα, καθώς το κύριο θέμα συζήτησης και η κυρίαρχη ανησυχία μετά τη λήξη του αγώνα ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς.

Ο σοβαρός τραυματισμός ενός εκ των βασικών παικτών της ομάδας επισκίασε πλήρως το αγωνιστικό αποτέλεσμα και την ήττα. Η προσοχή όλων, από το τεχνικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μέχρι τους φιλάθλους, στράφηκε αποκλειστικά στην υγεία του Αμερικανού γκαρντ και στην αγωνία για την επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη σοβαρότητα της κατάστασής του και το ενδεχόμενο απουσίας του από τους επόμενους αγώνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko