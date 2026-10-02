Η Εθνική Ελλάδας δέχτηκε ένα σημαντικό πλήγμα ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, καθώς ο Χρήστος Τζόλης υπέστη θλάση και θα απουσιάσει από το παιχνίδι. Παράλληλα, ανησυχία επικρατεί και στις τάξεις του Παναθηναϊκού, καθώς ο Λιβάι Γκαρσία τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αγώνα της εθνικής του ομάδας, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή θλάση. Οι δύο τραυματισμοί δημιουργούν προβληματισμό τόσο στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα όσο και στο «πράσινο» στρατόπεδο.

Ο τραυματισμός του Χρήστου Τζόλη και η απουσία από τη Γερμανία

Ο διεθνής μεσοεπιθετικός Χρήστος Τζόλης στάθηκε άτυχος κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με την Ολλανδία. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Nations League, σημαδεύτηκε από την αναγκαστική αποχώρηση του παίκτη μόλις στο 18ο λεπτό. Ο Τζόλης αισθάνθηκε ενοχλήσεις και αντικαταστάθηκε από τον Γιώργο Μασούρα, προκαλώντας άμεσα ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής επιβεβαίωσαν τους φόβους, καθώς έδειξαν ότι έχει υποστεί θλάση. Αυτή η εξέλιξη καθιστά αδύνατη τη συμμετοχή του στην επόμενη αναμέτρηση του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Ο Χρήστος Τζόλης θα απουσιάσει από το παιχνίδι της Ελλάδας με τη Γερμανία, το οποίο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα.

Η πορεία της Εθνικής στον όμιλο

Παρά τον τραυματισμό του Τζόλη, η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία στον αγώνα με την Ολλανδία. Το τελικό σκορ ήταν 2-2, ένα αποτέλεσμα που επέτρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου του Nations League. Η διατήρηση της πρώτης θέσης είναι σημαντική για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση, ωστόσο η απώλεια του Τζόλη αποτελεί ένα αναπάντεχο εμπόδιο.

Η αναμέτρηση με τη Γερμανία στην Τούμπα στις 4 Οκτωβρίου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Εθνική θα κληθεί να διαχειριστεί την απουσία ενός βασικού της στελέχους. Η ομάδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να βρει λύσεις για να καλύψει το κενό που δημιουργείται από τον τραυματισμό του μεσοεπιθετικού.

Ανησυχία στον Παναθηναϊκό για τον Λιβάι Γκαρσία

Σε... αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, καθώς ο επιθετικός της ομάδας, Λιβάι Γκαρσία, αποχώρησε τραυματίας από αγώνα της εθνικής του ομάδας. Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής τραυματίστηκε στην αναμέτρηση του Τρινιντάντ και Τομπάγκο με το Κουρασάο, η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής (CONCACAF).

Ο Λιβάι Γκαρσία έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 14ο λεπτό του αγώνα, γεγονός που προκάλεσε άμεση ανησυχία. Οι πρώτες πληροφορίες που έρχονται από την πατρίδα του κάνουν λόγο για πιθανή θλάση στη γάμπα, μια εξέλιξη που έχει θέσει σε συναγερμό το «πράσινο» στρατόπεδο. Η κατάσταση του παίκτη αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες.

Επιστροφή στην Ελλάδα για εξετάσεις και αμφιβολία για το ντέρμπι

Ο Λιβάι Γκαρσία αναμένεται να ταξιδέψει το συντομότερο δυνατό για την Ελλάδα, προκειμένου να υποβληθεί σε λεπτομερείς εξετάσεις. Μέσω αυτών των εξετάσεων θα καθοριστεί το ακριβές διάστημα απουσίας του από τους αγωνιστικούς χώρους. Η εξέλιξη αυτή τον θέτει αμφίβολο για την επανέναρξη του πρωταθλήματος και, ειδικότερα, για ένα τεράστιο παιχνίδι που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός.

Πρόκειται για την αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 11 Οκτωβρίου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η πιθανή απουσία του Λιβάι Γκαρσία από αυτό το σημαντικό ντέρμπι αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα χρειαστεί να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Athletiko, Gazzetta