Ερυθρός Αστέρας - Εφές 77-72: Πρώτη νίκη στη Euroleague, αγωνία για τον Τζέιμς

Ο Ερυθρός Αστέρας σημείωσε την πρώτη του νίκη στη Euroleague, επικρατώντας της Εφές με σκορ 77-72. Οι Σέρβοι ανέβηκαν στο 1-2 στον πίνακα της διοργάνωσης, ενώ η ομάδα του Λάσο έπεσε επίσης στο 1-2. Η αναμέτρηση σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς της Εφές, ο οποίος αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο.

Ο αγώνας και ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Εφές να παίρνει προβάδισμα 7-10 στα μέσα της πρώτης περιόδου, χάρη σε τέσσερις πόντους του Μάικ Τζέιμς. Ο Τζόουνς μείωσε για τον Ερυθρό Αστέρα σε 15-16 στο 8ο λεπτό, ενώ ο Κράμερ διαμόρφωσε το σκορ της πρώτης περιόδου σε 19-21.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, οι Σέρβοι πήραν το προβάδισμα με τον Νουόρα να κάνει το 24-22. Καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να αποκτήσει σημαντική διαφορά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μάικ Τζέιμς ήταν αυτός που σημείωσε τους τελευταίους πόντους πριν την ανάπαυλα, διαμορφώνοντας το 37-36 υπέρ της Εφές.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η στιγμή που επισκίασε κάθε άλλο γεγονός ήταν ο τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς. Ο παίκτης αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, και υπάρχουν φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα.

Η αντίδραση της Εφές και η επικράτηση του Ερυθρού Αστέρα

Μετά το αρχικό σοκ από τον τραυματισμό του Τζέιμς, η Εφές πάτησε γκάζι και κατάφερε να ξεφύγει με επτά πόντους, με τον Λόιντ να κάνει το 63-56. Ωστόσο, ο Ερυθρός Αστέρας δεν το έβαλε κάτω. Το ματς εξελίχθηκε σε θρίλερ, με τον Μονέκε να σκοράρει για το 63-59 στο 36ο λεπτό.

Η αγωνία κορυφώθηκε στα τελευταία λεπτά. Ο Σάριτς σκόραρε για το 73-70 στο 39ο λεπτό, κρατώντας την Εφές κοντά στο σκορ. Τελικά, ο Κάρτερ ανέλαβε δράση στο τέλος, σημειώνοντας δύο κρίσιμες βολές που διαμόρφωσαν το 75-71, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη για τους Σέρβους.

Πρωταγωνιστές και στατιστικά

Για τους νικητές, ο Μονέκε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 18 πόντους, ενώ ο Κάρτερ ήταν κομβικός στο τέλος, προσθέτοντας 11 πόντους και 3 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Νουόρα, ο οποίος μέτρησε 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Εφές, ο Λόιντ πάλεψε, σημειώνοντας 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ωστόσο η προσπάθειά του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα. Η Εφές δεν πήρε καλές αποφάσεις στα τελευταία λεπτά και σούταρε με χαμηλό ποσοστό στα τρίποντα, μόλις 6/25.

Η πρώτη νίκη και οι επόμενες κινήσεις

Ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη στη Euroleague, δείχνοντας καλύτερες αποφάσεις στο τέλος του αγώνα. Αυτό το ροζ φύλλο αγώνα ανεβάζει την ομάδα στο 1-2, δίνοντας ώθηση για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Αντίθετα, η Εφές, μετά την ήττα και τον σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς, βρίσκεται επίσης στο 1-2 και αναμένει τα επίσημα αποτελέσματα των εξετάσεων για τον παίκτη της, καθώς οι φόβοι για ζημιά στον αχίλλειο τένοντα είναι μεγάλοι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta