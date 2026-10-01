Ο Μπράιαντ Ντάνστον επέστρεψε στον Ολυμπιακό μετά από 11 χρόνια

Ο Μπράιαντ Ντάνστον φόρεσε ξανά τη φανέλα του Ολυμπιακού, σηματοδότητας την επιστροφή του στην ομάδα μετά από 11 χρόνια απουσίας. Η επανεμφάνισή του πραγματοποιήθηκε στο Paladozza της Μπολόνια, κατά τη διάρκεια του αγώνα των «ερυθρόλευκων» κόντρα στη Βίρτους. Ο Αμερικανός σέντερ πάτησε παρκέ στη δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης, με στόχο να ενισχύσει την αμυντική λειτουργία της ομάδας του Πειραιά.

Η επιστροφή στα «ερυθρόλευκα» μετά από 11 χρόνια

Ο Μπράιαντ Ντάνστον έβαλε ξανά την «ερυθρόλευκη» φανέλα του Ολυμπιακού, μια στιγμή που περίμεναν πολλοί φίλοι της ομάδας, καθώς πέρασαν 11 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία του παρουσία. Η επανεμφάνισή του στο παρκέ έγινε στο Paladozza της Μπολόνια, σε έναν αγώνα όπου οι Πειραιώτες αντιμετώπισαν τη Βίρτους. Ο έμπειρος σέντερ εντάχθηκε στην αγωνιστική δράση κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου της αναμέτρησης, προσφέροντας άμεσα τις υπηρεσίες του.

Η παρουσία του Ντάνστον είχε ως βασικό σκοπό την ενίσχυση της άμυνας της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στα μετόπισθεν. Η επιστροφή του προσθέτει μια επιπλέον επιλογή στο «ζωγραφιστό», κάτι που θεωρείται σημαντικό ενόψει μιας απαιτητικής σεζόν με πλήθος αγώνων και υψηλές απαιτήσεις. Η εμπειρία του αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας.

Η τελευταία ευρωπαϊκή εμφάνιση

Η προηγούμενη φορά που ο Μπράιαντ Ντάνστον αγωνίστηκε με τη φανέλα των Πειραιωτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν στις 15 Μαΐου του 2015. Εκείνη την ημέρα, ο Ολυμπιακός συμμετείχε στον ημιτελικό του Final Four της Euroleague, σε μια κρίσιμη αναμέτρηση που καθόριζε την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Η μνήμη εκείνου του αγώνα παραμένει ζωντανή για τους φίλους του μπάσκετ.

Αντίπαλος των «ερυθρόλευκων» σε εκείνον τον ημιτελικό ήταν η ισχυρή ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Ο αγώνας έληξε με ήττα για τον Ολυμπιακό με οριακό σκορ 70-68, στερώντας του την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο. Ο Ντάνστον είχε συνεισφέρει στην προσπάθεια της ομάδας του σημειώνοντας 8 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση, δείχνοντας την αγωνιστική του αξία ακόμα και σε μια δύσκολη στιγμή.

Το «αντίο» στις εγχώριες διοργανώσεις

Όσον αφορά τις εγχώριες υποχρεώσεις, ο Αμερικανός σέντερ είχε αγωνιστεί τελευταία φορά με τον Ολυμπιακό στον τρίτο τελικό της Basket League. Αυτή η αναμέτρηση διεξήχθη στις 14 Ιουνίου του 2015, λίγο μετά την ευρωπαϊκή του εμφάνιση. Η συγκεκριμένη σειρά τελικών ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού.

Αντίπαλος σε εκείνον τον τρίτο τελικό ήταν ο Παναθηναϊκός, σε ένα ντέρμπι «αιωνίων» που πάντα προκαλεί έντονες συγκινήσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να επικρατήσουν με εμφατικό σκορ 93-74, σε έναν αγώνα που σηματοδότησε την τελευταία του εμφάνιση σε ελληνικό έδαφος πριν την τωρινή του επιστροφή. Η νίκη αυτή ήταν σημαντική για την πορεία της ομάδας.

Νέα λύση για τον Γιώργο Μπαρτζώκα

Η επανένταξη του Μπράιαντ Ντάνστον στο ρόστερ του Ολυμπιακού προσφέρει μια επιπλέον και σημαντική λύση στον προπονητή Γιώργο Μπαρτζώκα. Η παρουσία του στο «ζωγραφιστό» αναμένεται να ενισχύσει την ομάδα, ειδικά στον τομέα της άμυνας, όπου οι ικανότητές του είναι γνωστές. Ο Ντάνστον φημίζεται για την αμυντική του προσήλωση και την ικανότητά του να προστατεύει το καλάθι.

Σε μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από αυξημένες απαιτήσεις και έναν μεγάλο αριθμό αγώνων σε πολλαπλές διοργανώσεις, η εμπειρία και οι ικανότητες του Ντάνστον κρίνονται ιδιαίτερα πολύτιμες για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου. Η προσθήκη του παρέχει μεγαλύτερο βάθος στον πάγκο και περισσότερες επιλογές στον προπονητή για τη διαχείριση του χρόνου συμμετοχής των παικτών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta