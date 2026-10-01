Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, στην Τούμπα, για την 3η αγωνιστική του Nations League, προηγούμενη με 2-0. Τα γκολ σημείωσαν ο Ιωαννίδης και ο Μασούρας, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στη «γαλανόλευκη» σε ένα κρίσιμο παιχνίδι για την κορυφή του ομίλου.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Χρήστο Τζόλη να σουτάρει στο 13ο λεπτό, με τη μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε λόγω θέσης οφσάιντ του Παυλίδη, ο οποίος συμμετείχε στη φάση. Λίγο αργότερα, στο 18ο λεπτό, ο Τζόλης αποχώρησε αναγκαστικά με ενοχλήσεις, δίνοντας τη θέση του στον Μασούρα.

Το πρώτο γκολ για την Ελλάδα ήρθε στο 23ο λεπτό. Μετά από βολέ του Τζολάκη και κεφαλιά του Μασούρα, ο Ιωαννίδης βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα Φερμπρούγκεν και με δεξί πλασέ έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία, κάνοντας το 1-0. Το δεύτερο τέρμα σημειώθηκε στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Φαν Μπόμελ έκανε λάθος γύρισμα. Ο Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία, πήρε τη μπάλα, γύρισε από δεξιά και ο Μασούρας με προβολή πλάσαρε εύστοχα με το δεξί, διαμορφώνοντας το 2-0.

Η πορεία της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας έχει πραγματοποιήσει ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμα εκτός έδρας παιχνίδια. Η «γαλανόλευκη» ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της με ένα σημαντικό διπλό απέναντι στη Σερβία, όπου, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει τη νίκη με γκολ του Δουβίκα στο 94ο λεπτό.

Ακολούθησε ένα ιστορικό αποτέλεσμα στο Άουγκσμπουργκ απέναντι στη Γερμανία, όπου η Εθνική πανηγύρισε την πρώτη της νίκη επί των «πάντσερ» στην ιστορία της. Ο Κουρμπέλης ήταν ο σκόρερ του μοναδικού γκολ της αναμέτρησης, χαρίζοντας ένα σπουδαίο εκτός έδρας τρίποντο στην ομάδα.

Η Ολλανδία και το αήττητο σερί της

Η Ολλανδία βρίσκεται στη δεύτερη θέση του ομίλου με τέσσερις βαθμούς, έχοντας μία νίκη και μία ισοπαλία. Η ομάδα έχει ένα ιδιαίτερα θετικό σερί, καθώς έχει συμπληρώσει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα σε 90 λεπτά, με τέσσερις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Η μοναδική απώλεια σε αυτό το διάστημα ήρθε στα πέναλτι από το Μαρόκο, στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Συνολικά, οι «Οράνιε» έχουν χάσει μόλις ένα από τα τελευταία 22 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις σε κανονική διάρκεια. Ο νέος προπονητής της ομάδας, Τσάβι, έχει ξεκινήσει επίσης με θετικό απολογισμό, καθώς στα δύο πρώτα παιχνίδια του στον πάγκο μετρά μία ισοπαλία και μία νίκη. Στην πρεμιέρα του Nations League, η Ολλανδία απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τη Γερμανία εντός έδρας, ισοφαρίζοντας στο 92ο λεπτό με τον Χάκπο. Τη δεύτερη αγωνιστική, ο Μεξ Μέερντινκ πέτυχε δύο γκολ και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 2-1 απέναντι στη Σερβία.

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους της αναμέτρησης στην Τούμπα, οι Ολλανδοί είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Επίσης, ο Φέερμαν εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, με τη μπάλα να κοντράρει στον Μασούρα και να περνά κόρνερ.

Αλλαγές και στρατηγική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Ο προποπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είχε προαναγγείλει ότι το ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, με τέσσερις αγώνες σε διάστημα 14 ημερών, δεν θα του επέτρεπε να προχωρά σε εκτεταμένο rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι. Έτσι, μετά τις δύο αλλαγές που είχε πραγματοποιήσει στην αναμέτρηση με τη Γερμανία, προχώρησε σε τρεις αλλαγές στην αποψινή αναμέτρηση, με τη μία να είναι αναγκαστική.

Ο Σάλιακας πήρε τη θέση του τραυματία Βαγιαννίδη, ενώ ο Κουρμπέλης επέστρεψε στο αρχικό σχήμα και αγωνίστηκε στον άξονα μαζί με τον Ανδρούτσο, με τον Ζαφείρη να μένει στον πάγκο. Παράλληλα, ο Ιωαννίδης ξεκίνησε αντί του Τεττέη.

Σημασία του ντέρμπι κορυφής

Η αναμέτρηση στην Τούμπα αναμενόταν να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μάχη της κορυφής του Group 2 της League A του UEFA Nations League. Με την Ελλάδα να υποδέχεται την Ολλανδία, ο στόχος ήταν η νίκη που θα της έδινε σημαντικό προβάδισμα για την πρώτη θέση του ομίλου και το 3 στα 3 στη διοργάνωση. Η Ολλανδία, με τέσσερις βαθμούς, γνώριζε ότι μία νίκη στην Τούμπα θα την ανέβαζε στην κορυφή του ομίλου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis