Ο Μαξ Φερστάπεν θα αγωνιστεί στο Πορτιμάο απέναντι στον Βαλεντίνο Ρόσι

Ο Μαξ Φερστάπεν, ο τετράκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, ετοιμάζεται για νέες αγωνιστικές προκλήσεις, καθώς θα συμμετάσχει σε έναν αγώνα με αγωνιστικό αυτοκίνητο GT3. Η ιδιαίτερη αυτή εμφάνιση θα λάβει χώρα στα μέσα Οκτωβρίου στο Πορτιμάο, όπου θα συναντήσει έναν θρύλο του MotoGP. Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Φερστάπεν θα βρεθεί στο ίδιο grid με τον Βαλεντίνο Ρόσι, σε μία συνάντηση δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα του σύγχρονου motorsport.

Η αγωνιστική συνάντηση των δύο θρύλων

Ο Μαξ Φερστάπεν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στον τελικό του GT World Challenge Europe, ένα γεγονός που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Πορτιμάο της Πορτογαλίας, μεταξύ 16 και 18 Οκτωβρίου.

Στον ίδιο αγώνα θα λάβει μέρος και ο Βαλεντίνο Ρόσι, ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής μοτοσικλέτας, ο οποίος θα αγωνιστεί στην κατηγορία Pro. Ο Ρόσι θα οδηγήσει την εργοστασιακά υποστηριζόμενη BMW της ομάδας WRT, δημιουργώντας έτσι ένα μοναδικό σκηνικό αντιπαλότητας με τον Ολλανδό πρωταθλητή.

Η συμμετοχή του Φερστάπεν και το αγωνιστικό του όχημα

Ο Φερστάπεν θα εκμεταλλευτεί ένα μικρό κενό στο φορτωμένο πρόγραμμα της Formula 1, ανάμεσα σε δύο συνεχόμενα τριπλά αγωνιστικά Σαββατοκύριακα, για να επιστρέψει πίσω από το τιμόνι ενός GT3 αυτοκινήτου. Θα οδηγήσει μία Mercedes-AMG GT3 της ομάδας 2 Seas Motorsport, η οποία συμμετέχει στους αγώνες υπό την ονομασία Verstappen Racing.

Αυτή η εμφάνιση σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Μαξ Φερστάπεν στο GT World Challenge Europe της SRO. Η προηγούμενη παρουσία του σε αγώνα GT3 ήταν στις 24 Ώρες του Νίρμπουργκρινγκ, τον περασμένο Μάιο. Στο Πορτιμάο, ο Φερστάπεν θα μοιραστεί το αγωνιστικό του αυτοκίνητο με τον Κρις Λούλαμ, ενώ ο τρίτος οδηγός δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Οι λόγοι πίσω από την έκτακτη συμμετοχή

Η συμμετοχή του Μαξ Φερστάπεν στον αγώνα του Πορτιμάο προέκυψε έπειτα από μία απρόβλεπτη αλλαγή στο πρόγραμμα του WEC (Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής). Αυτή η αλλαγή δημιούργησε σύγκρουση ημερομηνιών, με αποτέλεσμα οι δύο βασικοί οδηγοί της Verstappen Racing, ο Ζουλ Γκουνιόν και ο Ντάνιελ Ζουνκαντέγια, να μην μπορούν να λάβουν μέρος.

Σε δήλωσή του σχετικά με τη συμμετοχή του, ο Φερστάπεν ανέφερε: «Φυσικά, θα προτιμούσα οι κανονικοί μας οδηγοί να μπορούσαν να αγωνιστούν, όμως το πρόγραμμα άλλαξε κάποιες φορές. Και αυτό είναι εντάξει. Λατρεύω το Πορτιμάο. Μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι στην Πορτογαλία. Οπότε θα προσπαθήσουμε να έχουμε ένα καλό αγωνιστικό τριήμερο».

Ένα απαιτητικό πρόγραμμα για τον πρωταθλητή

Η προσθήκη του αγώνα στο Πορτιμάο καθιστά ακόμα πιο απαιτητικό το ήδη φορτωμένο πρόγραμμα του Μαξ Φερστάπεν. Από το Grand Prix του Αζερμπαϊτζάν έως το Grand Prix της Βραζιλίας, που είναι προγραμματισμένο για τις 8 Νοεμβρίου, ο Ολλανδός πρωταθλητής θα συμμετάσχει σε επτά αγώνες μέσα σε ισάριθμες εβδομάδες.

Σχολιάζοντας το βαρύ του πρόγραμμα, ο Φερστάπεν δήλωσε: «Θα είναι επτά πολύ γεμάτες εβδομάδες, αλλά θα το κάνουμε και έτσι κι αλλιώς το απολαμβάνω. Οπότε θα δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε εκεί». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωση και την αγάπη του για τους αγώνες, παρά τις αυξημένες απαιτήσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta