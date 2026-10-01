Αποδοκιμασίες για τον Ζόρζε Ζεσούς και μήνυμα για τον Ρονάλντο: «Η συνείδησή μου είναι ήρεμη»

Η αποστολή της Πορτογαλίας αναχώρησε για την αναμέτρηση με τη Δανία σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, καθώς μερίδα φιλάθλων αποδοκίμασε τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς. Οι αποδοκιμασίες σημειώθηκαν λίγες ώρες πριν από τη σέντρα του αγώνα για το Nations League, με φόντο την αιφνιδιαστική αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Πορτογάλος τεχνικός, παρά την ένταση, δήλωσε ήρεμος και ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητα της ομάδας είναι οι επικείμενοι αγώνες.

Οι αποδοκιμασίες στην Κοπεγχάγη

Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην εθνική Πορτογαλίας έγινε εμφανής κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο της στην Κοπεγχάγη. Φίλαθλοι συγκεντρώθηκαν και αποδοκίμασαν τον Ζόρζε Ζεσούς, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα της Πορτογαλίας με τη Δανία, στο πλαίσιο του Nations League. Οι αντιδράσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την πρόσφατη και αιφνιδιαστική αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την ομάδα.

Η στάση του Ζεσούς και το «θέμα έχει κλείσει»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, προσπάθησε να θέσει ένα προσωρινό τέλος στη συζήτηση γύρω από το θέμα. Όταν ρωτήθηκε εάν θα είχε ενεργήσει διαφορετικά στη διαχείριση του 41χρονου αρχηγού της ομάδας, απάντησε με κατηγορηματικό τρόπο.

Συγκεκριμένα, ο Ζεσούς δήλωσε: «Αυτή τη στιγμή το θέμα έχει κλείσει», δείχνοντας την πρόθεσή του να μην επεκταθεί περαιτέρω στο ζήτημα του Ρονάλντο πριν από τους κρίσιμους αγώνες. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία του να επικεντρωθεί στις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Προτεραιότητα στους αγώνες

Ο Ζόρζε Ζεσούς ξεκαθάρισε ότι η άμεση προτεραιότητά του είναι οι δύο αγώνες που έχει μπροστά της η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τόνισε την ανάγκη για συγκέντρωση στο τρέχον παιχνίδι, δηλαδή αυτό με τη Δανία.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, μετά την αναμέτρηση με τη Δανία, η ομάδα θα μεταβεί στο Ντραγκάο, όπου θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία για τον αγώνα με τη Νορβηγία. Ο τεχνικός ανέφερε ότι θα υπάρξει χρόνος για περαιτέρω συζητήσεις μετά την ολοκλήρωση αυτών των αναμετρήσεων.

«Η συνείδησή μου είναι απολύτως ήρεμη»

Ο Πορτογάλος τεχνικός υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του στην υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του για τις αποφάσεις που πήρε. Περιέγραψε τις τελευταίες ημέρες ως «τρελές», υποδηλώνοντας την ένταση και την πίεση που βίωσε.

Ο Ζεσούς δήλωσε ότι, έχοντας πολλά χρόνια εμπειρίας στο ποδόσφαιρο, γνωρίζει πως δεν έκανε τίποτα που να εμπόδιζε τη διαδικασία να συνεχιστεί όπως πριν. Με έμφαση, τόνισε: «Η συνείδησή μου είναι απολύτως ήρεμη», υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του για την ορθότητα των επιλογών του.

Υποσχέσεις για μελλοντικές δηλώσεις και η θέση του Ρονάλντο

Οι απαντήσεις σχετικά με όσα συνέβησαν με τον Κριστιάνο Ρονάλντο μετατίθενται πλέον για μετά την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Νορβηγία. Ο Ζόρζε Ζεσούς υποσχέθηκε ότι τότε θα μιλήσει ανοιχτά για το ζήτημα, χωρίς να αποφύγει να τοποθετηθεί.

Ταυτόχρονα, ο τεχνικός φρόντισε να υπογραμμίσει τη σημασία και τη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ιστορία της «Σελεσάο». Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είναι σύμβολο και μεγάλη προσωπικότητα. Αυτό δεν αμφισβητείται», αναγνωρίζοντας την αξία του παίκτη ανεξάρτητα από τις πρόσφατες εξελίξεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta