Χάποελ Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης 102-98: Μαγική εμφάνιση Μπράιαντ οδήγησε στην επικράτηση

Η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με σκορ 102-98, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στην Arena 8888 στη Σόφια. Η αναμέτρηση, που ανήκε στην 3η αγωνιστική της Euroleague, σημαδεύτηκε από την εξαιρετική εμφάνιση του Ελάιτζα Μπράιαντ. Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ οδήγησε την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στην επικράτηση με μια μυθική επίδοση.

Η κυριαρχία της Χάποελ στο πρώτο ημίχρονο

Η Χάποελ μπήκε στο παιχνίδι με μεγάλη αποφασιστικότητα, δείχνοντας από τα πρώτα λεπτά τις προθέσεις της. Μόλις στο 6ο λεπτό, η ισραηλινή ομάδα είχε ήδη προβάδισμα με 22-10, βρίσκοντας διαδρόμους προς το καλάθι με τους Ζακ ΛεΝτέι και Ελάιτζα Μπράιαντ. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Χάποελ να διατηρεί μια απόσταση ασφαλείας, προηγούμενη με 29-20.

Στο σουτ τριών πόντων, οι παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη ήταν ιδιαίτερα εύστοχοι, σουτάροντας με 55.6% (5/9), ενώ οι αντίπαλοί τους, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ, είχαν 3/8 τρίποντα (37.5%). Στη δεύτερη περίοδο, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνέχισε να προσφέρει μαθήματα επιθετικού μπάσκετ, σημειώνοντας 34 πόντους μέσα σε ένα δεκάλεπτο και βάζοντας στα σκοινιά τους Μαδριλένους. Η διαφορά διευρύνθηκε στο 48-34 στο 15ο λεπτό, και το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Βασίλιε Μίτσιτς να σημειώνει ένα «γκολ-φάουλ», διατηρώντας τη διαφορά στο +20, με το σκορ στο 63-43.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης

Ο Ελάιτζα Μπράιαντ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Χάποελ Τελ Αβίβ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης (PIR). Εξαιρετική ήταν και η εμφάνιση του Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους και 3 ασίστ. Ο Ζακ ΛεΝτέι συνέβαλε με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ ο Αντόνιο Μπλέικνι πρόσθεσε 12 πόντους. Ο Μπρούνο Καμπόκλο, άρτι αφιχθείς, είχε επίσης 12 πόντους σε 8:19 λεπτά συμμετοχής.

Από την πλευρά της Ρεάλ Μαδρίτης, ο Τεό Μαλεντόν ξεχώρισε με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας επίσης 40 βαθμούς στο PIR. Στο πρώτο ημίχρονο, εκτός από τον Μαλεντόν που είχε 11 πόντους, ο Τσούμα Οκέκε συνέβαλε με 8 πόντους, χωρίς ωστόσο να βρεθεί κάποιος άλλος παίκτης να διακριθεί και να προσπαθήσει να ανατρέψει την κατάσταση.

Η αντίδραση της Ρεάλ στο τρίτο δεκάλεπτο

Παρά την κυριαρχία της Χάποελ στο πρώτο ημίχρονο, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φέρει τα πάνω κάτω στο τρίτο δεκάλεπτο. Με εξαιρετική άμυνα, οι παίκτες του Πέδρο Μαρτίνεθ έτρεξαν ένα εντυπωσιακό σερί 12-32, εκμεταλλευόμενοι τη χαλάρωση των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη. Η διαφορά μειώθηκε στους 7 πόντους (67-60 στο 25ο λεπτό), με τους Τιμοθέ Λουβαβού-Καμπαρό και Γουόλτερ Ταβάρες να πλαισιώνουν τον Τεό Μαλεντόν.

Στο 28ο λεπτό, η Ρεάλ ισοφάρισε το παιχνίδι σε 70-70, ενώ λίγο αργότερα κατάφερε να προσπεράσει με καλάθι του Ταβάρες, φτάνοντας στο 74-75. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με απόλυτη ισορροπία, καθώς το σκορ διαμορφώθηκε στο 75-75, αφήνοντας ανοιχτό το παιχνίδι για την τελευταία περίοδο.

Η τελική επικράτηση της Χάποελ

Στην τελευταία περίοδο, η Χάποελ Τελ Αβίβ αντέδραξε στην ανατροπή της Ρεάλ και κατάφερε να πάρει ξανά το προβάδισμα. Με τους Ελάιτζα Μπράιαντ και Βασίλιε Μίτσιτς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, η ισραηλινή ομάδα μπόρεσε να ξεφύγει ξανά στο σκορ, φτάνοντας στο 87-78 στο 34:40''. Η Ρεάλ, από την πλευρά της, οδηγήθηκε σε ορισμένες βιαστικές και άστοχες επιλογές, οι οποίες δεν της επέτρεψαν να διατηρήσει τον ρυθμό της.

Ο Μπράιαντ συνέχισε να σκοράρει, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11 (92-81 στο 36:20''), διασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη για τη Χάποελ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επέβαλλε την κυριαρχία της, κάνοντας σμπαράλια την άμυνα της Ρεάλ που έδειχνε ανήμπορη να αντιδράσει. Συνολικά, η Χάποελ σούταρε με το εντυπωσιακό 64.3% στα τρίποντα (9/14), την ώρα που η ισπανική ομάδα είχε μόλις 5/14 (35.7%).

Με πληροφορίες από: Gazzetta