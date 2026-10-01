Ελλάδα - Ολλανδία: Ο Ιωαννίδης άνοιξε το σκορ μετά από ενέργεια του Μασούρα

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να ανοίξει το σκορ στον αγώνα ενάντια στην Ολλανδία, με τον Φώτη Ιωαννίδη να σημειώνει το πρώτο γκολ. Η φάση που οδήγησε στο 1-0 ξεκίνησε από ένα βολέ του Τζολάκη, με τον Γιώργο Μασούρα να κερδίζει μια εναέρια μονομαχία και να δίνει την ασίστ στον Έλληνα επιθετικό.

Το γκολ ήρθε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντας προβάδισμα στην ελληνική ομάδα. Νωρίτερα, στο 13ο λεπτό, ένα γκολ του Χρήστου Τζόλη είχε ακυρωθεί, ωστόσο η Εθνική συνέχισε τις προσπάθειες και βρήκε τον τρόπο να σκοράρει λίγο αργότερα.

Η εξέλιξη του πρώτου γκολ

Η φάση που οδήγησε στην επίτευξη του πρώτου τέρματος για την Ελλάδα ξεκίνησε από τα μετόπισθεν. Ο τερματοφύλακας της Εθνικής, Τζολάκης, εκτέλεσε ένα δυνατό βολέ, στέλνοντας την μπάλα προς το κέντρο του γηπέδου. Εκεί, ο Γιώργος Μασούρας ανέλαβε δράση, διεκδικώντας την μπάλα στον αέρα.

Ο Μασούρας κατάφερε να κερδίσει τη μονομαχία από τον Ολλανδό αμυντικό Ντάμφρις. Με μια καίρια κεφαλιά, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έστειλε την μπάλα με ακρίβεια προς την περιοχή του αντιπάλου τέρματος. Αυτή η ενέργεια δημιούργησε μια ιδανική ευκαιρία για την ελληνική επίθεση.

Το χρονικό της επίτευξης

Το προβάδισμα για την Εθνική Ελλάδας ήρθε στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η ομάδα μας, μετά από μια οργανωμένη προσπάθεια, κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 1-0. Αυτό το γκολ έδωσε ώθηση στους Έλληνες παίκτες και στο κοινό.

Δέκα λεπτά πριν από την επίτευξη του γκολ του Ιωαννίδη, η Εθνική είχε βρεθεί κοντά στο σκοράρισμα. Συγκεκριμένα, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, ένα γκολ που είχε σημειώσει ο Χρήστος Τζόλης ακυρώθηκε. Παρά την ακύρωση, η ομάδα συνέχισε να πιέζει και τελικά δικαιώθηκε.

Ο ρόλος του Γιώργου Μασούρα

Ο Γιώργος Μασούρας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη του πρώτου γκολ για την Εθνική Ελλάδας. Η συμβολή του ήταν σημαντική, καθώς ήταν αυτός που κέρδισε την εναέρια μονομαχία στο κέντρο του γηπέδου, μετά το βολέ του Τζολάκη.

Ο Μασούρας επικράτησε του Ντάμφρις και με μια εύστοχη κεφαλιά-πάσα, έστειλε την μπάλα ακριβώς εκεί που έπρεπε. Αυτή η ενέργεια άνοιξε τον δρόμο για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος βρέθηκε σε θέση βολής απέναντι στον τερματοφύλακα της Ολλανδίας.

Το τελείωμα του Φώτη Ιωαννίδη

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε. Αφού πήρε την μπάλα από την κεφαλιά του Μασούρα, βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της Ολλανδίας, Φερμπρούγκεν. Η ψυχραιμία του Έλληνα επιθετικού ήταν εμφανής σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.

Με ένα πολύ καλό τελείωμα, ο Ιωαννίδης κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αφήνοντας άναυδο τον Φερμπρούγκεν. Το γκολ αυτό έδωσε το προβάδισμα στην Ελλάδα και αποτέλεσε το επιστέγασμα μιας καλά οργανωμένης επιθετικής προσπάθειας από την Εθνική μας ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta