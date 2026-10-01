Ο Ιβάν Σαββίδης ζήτησε από τον ΠΑΟΚ να παρακολουθήσει μαζί τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ θα συγκεντρωθεί σύσσωμη στην Τούμπα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ολλανδία. Με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, ποδοσφαιριστές, διοίκηση και στελέχη του συλλόγου θα βρεθούν όλοι μαζί στην προεδρική σουίτα του γηπέδου. Η κίνηση αυτή έχει έναν ξεκάθαρο συμβολισμό, καθώς ο κ. Σαββίδης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ενότητας στο εσωτερικό του συλλόγου.

Η πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη

Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε πίσω από την απόφαση να συγκεντρωθεί το σύνολο του ποδοσφαιρικού τμήματος και των στελεχών της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, ζήτησε από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, τα μέλη της διοίκησης, καθώς και τα στελέχη του συλλόγου να παραβρεθούν στην προεδρική σουίτα της Τούμπας. Ο σκοπός αυτής της κοινής παρουσίας είναι η παρακολούθηση της προσπάθειας της Εθνικής μας ομάδας στον αγώνα της με την Ολλανδία.

Η πρωτοβουλία αυτή αναδεικνύει την επιθυμία του ιδιοκτήτη να φέρει κοντά όλα τα μέρη που συνθέτουν την «ασπρόμαυρη» οικογένεια. Η συνάντηση αυτή στην προεδρική σουίτα του γηπέδου της Τούμπας αποτελεί μια ιδιαίτερη στιγμή για τον σύλλογο, καθώς όλοι μαζί θα στηρίξουν την Εθνική ομάδα.

Το μήνυμα της ενότητας

Πίσω από την κίνηση του Ιβάν Σαββίδη βρίσκεται ένας σαφής συμβολισμός, όπως αναφέρεται. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΠΑΟΚ επιδίωξε να συγκεντρώσει σε έναν κοινό χώρο, την προεδρική σουίτα, ολόκληρο το ποδοσφαιρικό τμήμα, μαζί με τα στελέχη της εταιρείας. Αυτή η συνύπαρξη έχει ως στόχο να εκπέμψει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας προς το εσωτερικό του συλλόγου.

Η ενέργεια αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συνοχής και της ομοψυχίας για την ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ιβάν Σαββίδης επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των ποδοσφαιριστών, της διοίκησης και του προσωπικού, δημιουργώντας ένα κλίμα συνεργασίας και κοινού στόχου. Η κοινή παρακολούθηση του αγώνα της Εθνικής αποτελεί ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του μηνύματος.

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας

Η αναμέτρηση που θα παρακολουθήσουν σύσσωμοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είναι αυτή μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Ολλανδίας. Ο αγώνας αυτός διεξάγεται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League. Η «γαλανόλευκη» θα αντιμετωπίσει τους «Οράνιε» σε μια σημαντική αναμέτρηση για την πορεία της στην διοργάνωση.

Η παρουσία της οικογένειας του ΠΑΟΚ στην Τούμπα για αυτόν τον αγώνα δείχνει τη στήριξη προς την Εθνική ομάδα. Όλοι μαζί, από την προεδρική σουίτα, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά την προσπάθεια των διεθνών ποδοσφαιριστών απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Η Τούμπα σε «γαλανόλευκα»

Το γήπεδο της Τούμπας, έδρα του ΠΑΟΚ, θα φορέσει τα «γαλανόλευκα» για την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Αυτό σημαίνει ότι το στάδιο θα φιλοξενήσει τον αγώνα της Εθνικής ομάδας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η φράση «φοράει τα γαλανόλευκα» παραπέμπει στην εθνική σημαία και την υποστήριξη προς την Εθνική Ελλάδας.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ, δίνοντας σύσσωμη το «παρών» στο γήπεδο, συμβάλλει σε αυτή την εθνική εορτή του ποδοσφαίρου. Η παρουσία ποδοσφαιριστών, διοίκησης και στελεχών στον ίδιο χώρο της Τούμπας, ενώ το γήπεδο έχει μετατραπεί σε έδρα της Εθνικής, ενισχύει το μήνυμα της ενότητας και της κοινής στήριξης προς το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta