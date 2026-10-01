Με Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς η Σερβία αντιμετωπίζει τη Γερμανία για το Nations League

Η Σερβία παρατάσσεται με τους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στην αρχική της ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Ο αγώνας διεξάγεται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την πορεία των ομάδων στον όμιλο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έχει άμεσο ενδιαφέρον και για την Εθνική Ελλάδας, καθώς το αποτέλεσμά της θα επηρεάσει την πρωτιά στον όμιλο.

Οι επιλογές του Παούνοβιτς για τη Σερβία

Ο προπονητής της Σερβίας, Παούνοβιτς, επέλεξε να ξεκινήσει βασικούς τους Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς στον κρίσιμο αγώνα εναντίον της Γερμανίας, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του Nations League. Οι δύο ποδοσφαιριστές, γνωστοί στο ελληνικό κοινό από την παρουσία τους σε μεγάλες ομάδες, αποτελούν σημαντικές επιλογές για την επιθετική γραμμή της Σερβίας σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός στην ΑΕΚ, έλαβε φανέλα βασικού μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση στο προηγούμενο παιχνίδι της Σερβίας. Στην αναμέτρηση με την Ολλανδία, ο Γιόβιτς είχε περάσει ως αλλαγή και κατάφερε να σκοράρει μόλις 54 δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δείχνοντας την άμεση επίδρασή του στο παιχνίδι της ομάδας του.

Ο ρόλος του Ζίβκοβιτς και η παρουσία του ΠΑΟΚ

Παράλληλα, στις βασικές επιλογές του Σέρβου τεχνικού Παούνοβιτς παραμένει και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ξεκινάει επίσης στο αρχικό σχήμα της Σερβίας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του αξία και τη σημασία του για την ομάδα. Η θέση του στην ενδεκάδα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητές του.

Ο Ζίβκοβιτς, ως αρχηγός της ομάδας του ΠΑΟΚ, φέρει την εμπειρία και την ποιότητα που απαιτείται σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Η συμμετοχή του στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Γερμανία αναμένεται να δώσει ώθηση στην προσπάθεια της Σερβίας να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στον όμιλο.

Η σημασία του αγώνα για την Εθνική Ελλάδας

Η αναμέτρηση μεταξύ Γερμανίας και Σερβίας παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και από την Εθνική Ελλάδας. Η «γαλανόλευκη» βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ομίλου του Nations League, γεγονός που καθιστά το αποτέλεσμα του αγώνα στη Γερμανία άμεσα σημαντικό για τις δικές της φιλοδοξίες αναφορικά με την πρωτιά.

Την ίδια ώρα με τον αγώνα της Σερβίας, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται την Ολλανδία στην Τούμπα, σε ένα επίσης κρίσιμο παιχνίδι. Ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων και των δύο αναμετρήσεων θα διαμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα αναφορικά με την πρωτιά στον όμιλο, ξεκαθαρίζοντας τις πιθανότητες κάθε ομάδας για την πρώτη θέση.

Οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων

Για τη Γερμανία, ο προπονητής Κλοπ επέλεξε την ακόλουθη αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση: Ούρμπιγκ, Αντόν, Μπίσχοφ, Γκνάμπρι, Μίτελσταντ, Πάβλοβιτς, Σέρχαντ, Τρόι, Τιαό, Βιρτζ, Βολτεμάντε. Η γερμανική ομάδα παρατάσσεται με ένα σχήμα που στοχεύει στην επικράτηση εντός έδρας, επιδιώκοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στον όμιλο.

Από την πλευρά της Σερβίας, η αρχική ενδεκάδα που παρατάσσει ο Παούνοβιτς αποτελείται από τους: Πέτροβιτς, Νεντέλκοβιτς, Εράκοβιτς, Γκούντελι, Μπάμπιτς, Ζίβκοβιτς, Μαξίμοβιτς, Ντζόντις, Κόστιτς, Τάντιτς, Γιόβιτς. Οι επιλογές αυτές δείχνουν την πρόθεση της Σερβίας να διεκδικήσει ενεργά το αποτέλεσμα, με τους Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς να βρίσκονται στην επίθεση.

Με πληροφορίες από: Athletiko