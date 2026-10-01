Η Εθνική Ελπίδων σημείωσε σημαντική νίκη επί της Λετονίας με σκορ 4-2, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην πόλη της Λιβαδειάς. Το αποτέλεσμα αυτό διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της ελληνικής ομάδας για πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027, είτε ως πρώτη είτε ως δεύτερη στον όμιλό της. Ο αγώνας χαρακτηρίστηκε από πλούσιο θέαμα και πολλά γκολ, με τους Έλληνες διεθνείς να δείχνουν αποφασιστικότητα από τα πρώτα λεπτά.

Δυναμικό ξεκίνημα και πρώτο προβάδισμα για την Ελλάδα

Η Εθνική Ελπίδων ξεκίνησε την αναμέτρηση με ιδιαίτερη ορμή, καταφέρνοντας να προηγηθεί μόλις στο πέμπτο λεπτό του αγώνα. Ο Αλμύρας ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ, εκμεταλλευόμενος την εξαιρετική ασίστ του Πνευμονίδη και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με ένα ψύχραιμο πλασέ.

Δώδεκα λεπτά αργότερα, στο 17ο λεπτό, η ελληνική ομάδα διπλασίασε το προβάδισμά της. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκούμα, ο Κωστούλας πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 2-0 και δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην Εθνική Ελπίδων.

Αντίδραση της Λετονίας και άμεση απάντηση της Ελλάδας

Παρά το ισχυρό ξεκίνημα της Ελλάδας, η Λετονία κατάφερε να μειώσει το σκορ στο 27ο λεπτό. Το γκολ προήλθε από μια φάση που ξεκίνησε με λάθος του Κωστούλα. Ακολούθησε σέντρα από τους φιλοξενούμενους και κακό διώξιμο της μπάλας από τον Μοναστηρλή, δίνοντας την ευκαιρία στον ανενόχλητο Πατρικέβγες να σκοράρει και να διαμορφώσει το 2-1.

Ωστόσο, η απάντηση της Εθνικής Ελπίδων ήταν άμεση και αποτελεσματική. Στο 37ο λεπτό, ο Παπακανέλλος βρήκε ωραία τον Αλμύρα, ο οποίος στη συνέχεια πάσαρε στον Πνευμονίδη. Ο Πνευμονίδης γύρισε αμέσως την μπάλα και με ένα ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-1, αποκαθιστώντας τη διαφορά των δύο τερμάτων.

Δυναμική επανεκκίνηση στο δεύτερο ημίχρονο

Η ελληνική ομάδα μπήκε με την ίδια δυναμική και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, δείχνοντας την πρόθεσή της να «κλειδώσει» τη νίκη. Η προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς στο 53ο λεπτό, όταν ο Κωστούλας σημείωσε το δεύτερο προσωπικό του γκολ στον αγώνα.

Συγκεκριμένα, μετά από μια εξαιρετική σέντρα του Μπρέγκου, ο Κωστούλας εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και με μία δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το σκορ στο 4-1 υπέρ της Ελλάδας και δίνοντας ένα σαφές προβάδισμα στην ομάδα.

Το τελικό αποτέλεσμα και οι ελπίδες πρόκρισης

Παρά το ευρύ προβάδισμα της Ελλάδας, η Λετονία κατάφερε να μειώσει ξανά το σκορ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Λίζουνοβς ήταν αυτός που σημείωσε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα σε 4-2.

Με αυτή τη νίκη, η Εθνική Ελπίδων συνεχίζει να διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση του Euro 2027. Η ομάδα στοχεύει να εξασφαλίσει την πρόκριση είτε καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στον όμιλό της είτε ως μία από τις καλύτερες δεύτερες ομάδες, συνεχίζοντας την πορεία της με αισιοδοξία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta